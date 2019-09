Landis+Gyr remporte un nouveau contrat de logiciel en tant que service avec Liechtensteinische Kraftwerke

SCHAAN, Liechtenstein et ZUG, Suisse, 20 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (Suisse : LAND.SW) a signé un nouveau contrat de logiciel en tant que service (SaaS) pour le système de comptage intelligent de Liechtensteinische Kraftwerke (LKW), l'organisme public chargé de fournir de l'électricité à la principauté du Liechtenstein. Le contrat prolonge un partenariat existant avec LKW, qui utilise la solution d'infrastructure de comptage avancé (AMI) de Landis+Gyr depuis 2011.

Landis+Gyr fournira aussi à LKW l'hébergement et la maintenance de logiciels AMI et de systèmes informatiques dans 45 000 points de comptage d'électricité, de gaz et d'eau, sur la base d'un contrat d'abonnement, en utilisant un logiciel dans le Cloud pour les actualisations et audits de comptage, la collecte et la gestion des données de commande et de facturation, ainsi que la mise en œuvre des mesures nécessaires de sécurité et de protection des données.

Ce nouveau contrat renforce la position de Landis+Gyr en tant que principal fournisseur de services flexibles, destinés à l'exploitation et la maintenance des systèmes AMI des services publics. L'entreprise fournit désormais des services gérés à 300 fournisseurs d'énergie et à plus de 14 millions de compteurs intelligents à travers le monde.

« Landis+Gyr est heureux de devenir le partenaire de services d'infrastructure de comptage avancé de Liechtensteinische Kraftwerke, ce qui renforcera notre collaboration », a déclaré Michael Staudinger, responsable de la Suisse, de l'Italie et du Liechtenstein pour Landis+Gyr. « Notre modèle de logiciel en tant que service tire le meilleur parti de la liberté d'entreprise et minimise les risques pour les services publics en leur permettant d'externaliser tous les services associés à l'hébergement et à la maintenance des données AMI ; leurs propres capacités sont alors disponibles pour exploiter efficacement le réseau chaque jour et fournir des offres de services attractives aux consommateurs finaux. »

« Liechtensteinische Kraftwerke a choisi Landis+Gyr comme fournisseur de logiciel en tant que service, afin de bénéficier d'un niveau élevé de performance du système, de sécurité des données et de transparence des coûts et en reconnaissance de la compréhension approfondie de notre AMI par Landis+Gyr, à la suite de la mise en œuvre d'une solution de réseau intelligent de bout en bout Gridstream® et du déploiement de compteurs intelligents en 2014 et 2015 », a dit Stefan Volland, responsable de la division Alimentation du réseau et centrales électriques chez LKW.

Le logiciel en tant que service, une des caractéristiques de l'offre de services gérés de Landis+Gyr, est une alternative contractuelle pour les fournisseurs d'énergie qui ne souhaitent pas investir dans leur propre infrastructure, les licences logicielles ou les ressources humaines nécessaires à l'exploitation d'une solution AMI.

Le téléchargement des images est disponible en suivant le lien suivant :

https://seidl-sharepoint.com/owncloud/index.php/s/ZoQJyTSeVNmyWg0

Veuillez utiliser les crédits photographiques suivants : Landis+Gyr

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de gestion de l'énergie pour le secteur des services publics. Avec notre portefeuille, parmi les plus vastes, nous proposons des solutions innovantes et flexibles pour aider les services publics à relever des défis complexes en matière de comptage intelligent, de meilleure intelligence du réseau et d'infrastructure intelligente. Avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard USD et 5600 employés dans plus de 30 pays sur les cinq continents, Landis+Gyr a pour seule mission d'aider le monde à mieux gérer son énergie. Plus d'informations sont disponibles sur www.landisgyr.eu .

Related Links

http://www.landisgyr.eu



SOURCE Landis+Gyr