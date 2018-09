Landis+Gyr starter driften av 660 000 smarte strømmålere for Caruna Oy

Global leder på området for kraftadministrasjon tar over driften av Carunas avanserte infrastruktur for måling i Finland, i regionens største outsourcingkontrakt til dags dato

ZUG, Sveits, 13. sept 2018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) har lansert en fullverdig løsning for «strømmåling som tjeneste» for drift av alle Caruna Oys 660 000 smartmålere. Landis+Gyr vant tjenestekontrakten for avansert infrastruktur for måling for Finlands største distribusjonsnett i fjor. Overtakelsen av Carunas infrastruktur (med Landis+Gyrs outsourcingprogram) har nå kommet til iverksettingsfasen. Kontrakten omfatter fullt ansvar for drifting av smartmåling i seks år, samt muligheten til å utvide med ytterligere tre år.

Landis+Gyr samler og administrerer nå målinger og strømkvalitet på timebasis fra 660 000 målere i boliger og overfører dataene til Carunas faktureringssystem. Ved hjelp av Landis+Gyrs tjenesteplattform vil mer enn 17 millioner validerte måleverdier leveres til Caruna og selskapets kunder hver dag. Tjenesten omfatter dessuten administrasjon av enhetsinfrastrukturen og datakommunikasjon, samt aktivering av feltarbeidsoperasjoner. Den integrerte plattformen har en rekke funksjonaliteter, deriblant Carunas administrasjon av behovsbetingede målinger, strømtilkobling and -frakobling og informasjon om driftsstatus fra de interne systemene.

Ralph Griewing, Senior Vice President for Business Unit Energy Solutions i EMEA-regionen sa: «Landis+Gyr har vært en ledende tjenesteleverandør for avansert infrastruktur for måling i Finland siden 2002 og er stolt av å samarbeide med Caruna, en pioner innenfor distribusjon av smartmålere. Med mer enn 15 millioner målere under tjenestekontrakt verden rundt gleder vi oss over å kunne utvide vår tjenestevirksomhet og ta over den daglige driften av Carunas løsning for avansert infrastruktur for måling.»

Katriina Kalavainen, Leder for Customer Relations hos Caruna la til: «Vi var på utkikk etter en gjennomsiktig og lønnsom løsning fra en erfaren partner. Landis+Gyr var i stand til å ta over tjenestedriften på en smidig måte og i henhold til planen, uten avbrudd i tjenesten eller kundeservicen. Etter denne vellykkede starten ser vi fram til et fruktbart samarbeid og partnerskap i årene som kommer.»

Om Landis+Gyr



Landis+Gyr er den ledende globale leverandøren av integrerte kraftadministrasjonsløsninger for forsyningssektoren. Selskapet har en av de mest varierte produkt- og tjenesteporteføljene for håndtering av kompliserte industriutfordringer og leverer omfattende løsninger som legger grunnlaget for et «smartere grid», deriblant smart måling, registrering og automatisering av distribusjonsnettet, belastningskontroll, analyse og kraftoppbevaring. Landis+Gyr er i virksomhet i over 30 land, på fem forskjellige kontinenter. Selskapet har en omsetning på omtrent USD 1,7 milliarder og har ca. 6000 ansatte som har som sitt eneste formål å hjelpe verden administrere kraft på en bedre måte. Mer informasjon er tilgjengelig på www.landisgyr.eu

Related Links

http://www.landisgyr.eu