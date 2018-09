Landis+Gyr tar hand om driften av 660 000 smarta elmätare åt finska Caruna

Mer än 17 miljoner mätvärden dagligen via en plattform med helt nya möjligheter

ZUG, Schweiz, 12 September 2 018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) tillhandahåller en komplett Metering as a Service-lösning för Caruna AB:s samtliga 660 000 smarta mätpunkter. Efter att i fjol ha tecknat ett serviceavtal med Finlands största nätbolag har Landis+Gyrs Managed Services-program nu nått implementeringsfasen. Avtalet inkluderar fullt operativt ansvar för elmätaravläsningen i sex års tid, med möjlig utökning med ytterligare tre år.

Landis+Gyr samlar timvis in förbrukningsvärden och data om elkvaliteten från elmätare i 660 000 bostäder och matar in dem i Carunas faktureringssystem. Mer än 17 miljoner validerade mätvärden kommer att levereras via Landis+Gyrs serviceplattform till Caruna och dess kunder varje dag. Serviceavtalet inkluderar även hantering av mätarinfrastrukturen, datakommunikation och aktivering av fältarbeten. Den integrerade plattformen möjliggör ett stort antal olika funktioner, bland annat direktavfrågningar, från- och tillslag av elmätare samt statusförfrågningar till elmätare direkt från Carunas interna system.

"Landis+Gyr har varit en ledande leverantör av smarta mätsystem i Finland sedan 2002 och vi är stolta över samarbetet med Caruna, som varit en föregångare inom utrullningen av smarta elmätare. Vi har serviceavtal för över 15 miljoner mätpunkter världen över och är mycket glada över att utöka verksamheten genom att ta över driften av Carunas AMI-lösning", säger Ralph Griewing, Senior Vice President, Business Unit Energy Solutions, EMEA på Landis+Gyr.

"Vi sökte en erfaren leverantör som kunde erbjuda en transparent och kostnadseffektiv lösning. Landis+Gyr lyckades ta över driften smidigt och planenligt utan några avbrott i verksamheten eller vår service till kunderna. Det var en lyckad start och vi ser fram emot ett nära samarbete och partnerskap under de kommande åren", säger Katriina Kalavainen, Head of Customer Relations på Caruna.

Om Landis+Gyr



Landis+Gyr är en ledande global leverantör av integrerade energihanteringslösningar för energisektorn. Företaget har en av världens mest omfattande produkt- och serviceportföljer för att möta branschens komplicerade utmaningar och levererar kompletta lösningar för smarta nät, inklusive smarta mätare, sensorer och automation för distributionsnät, laststyrning, analyser och energilagring. Landis+Gyr har verksamhet i drygt 30 länder på fem kontinenter. Företaget har en omsättning på cirka 1,7 miljarder USD och ungefär 6 000 medarbetare som arbetar för bättre energihantering världen över. Läs mer på www.landisgyr.eu

Om Caruna



Caruna sköter om eldistribution och upprätthåller, underhåller och bygger ut ett vädersäkert elnät åt sina 670 000 kunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. För att kunna garantera en möjligast störningsfri elförsörjning åt alla kunder och under alla omständigheter, följer Caruna dygnet runt med hur elnätet fungerar. Ett vädersäkert och smart elnät skapar även förutsättningar för ett fungerande energisystem i framtiden då de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir producent av energi.

Vid Caruna arbetar 290 personer och därtill sysselsätter bolaget ca 2 000 personer inom nätförbättringsprojekt på olika håll i Finland. www.caruna.fi

