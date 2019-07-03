Landis+Gyr заключила крупный контракт со шведским подразделением E.ON

Компания Landis+Gyr обеспечит поддержку второй волне внедрения системы умного учета энергоресурсов в Швеции

ЦУГ (ZUG), Швейцария, 3 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Landis+Gyr (код на швейцарской бирже: LAND.SW), мировой лидер в реформировании моделей управления энергоресурсами, предоставит шведскому подразделению E.ON решение Gridstream® Connect для одного миллиона точек замера потребления энергоресурсов. В результате заключения соответствующего соглашения Е.ОN перейдет на технологию интеллектуального учета второго поколения, обеспечивающую превосходное качество клиентского обслуживания и эффективность энергосети в целом.

Решение Landis+Gyr для системы интеллектуального учета E.ON включает один миллион смарт-счетчиков электроэнергии с коммуникационной технологией NB-IoT/M1, а также систему Head End на базе платформы Gridstream Connect. Работы по замене существующей инфраструктуры "умного" учета начнутся уже в июле этого года. Благодаря этой новейшей технологии, компания E.ON сможет повысить прозрачность и управляемость своей распределительной сети, а также оптимизировать опыт пользовательского взаимодействия посредством надежных и точных данных. Представляя собой платформу IoT, Gridstream Connect обеспечивает возможность внедрения расширенных сценариев прикладного применения и дополнительных сервисов в ближайшем будущем.

Швеция - один из европейских лидеров в сфере использования современных энергетических технологий. Процесс широкомасштабной установки "умных" счетчиков в этой стране начался еще в далеком 2009 году. Сегодня это североевропейское государство делает следующий шаг, заменяя все 5,4 приборов учета оборудованием новейшего поколения. Подобная модернизация обеспечит конечным потребителям повышение эффективности используемых энергоресурсов и сыграет критически важную роль в усовершенствовании интеллектуальных энергосетей с целью управления процессом масштабной интеграции возобновляемых источников энергии, а также повсеместного распространения электромобилей.

Исполнительный вице-президент Landis+Gyr в странах ЕБВА Сьюзан Сейц (Susanne Seitz) отмечает: "На фоне второй волны внедрения "умных" счетчиков европейскими странами мы имеем возможность наблюдать, как коммунальные предприятия полагаются на Landis+Gyr в качестве проверенного технологического партнера. Более десяти лет назад приняв участие в первом для Швеции проекте E.ON по развертыванию системы интеллектуального учета, мы очень рады продолжить наше сотрудничество и предоставить нашему давнему партнеру новейшие комплексные решения, включая нашу платформу Gridstream®".

Глава департамента интеллектуальных систем учета нового поколения компании E.ON Energy Networks Роберт Третиньяк (Robert Tretinjak), в свою очередь, комментирует: "Мы с нетерпением ждем возможности увидеть новую технологию Landis+Gyr в действии и уверены, что она позволит нам повысить эффективность своей деятельности. Начнем, хотя бы, с того, что инновационные счетчики способны управлять производством электроэнергии из возобновляемых источников - например, от солнечного излучения. Кроме того, наши клиенты получат возможность контролировать выработку и использование электроэнергии практически в режиме реального времени".

О компании Landis+Gyr

Landis+Gyr является ведущим международным провайдером интегрированных решений для управления энергосистемами в коммунальном секторе. Располагая одним из самых обширных портфелей продуктов, мы предоставляем нашим клиентам инновационные и гибкие решения, помогающие коммунальным предприятиям решать сложные задачи в сферах интеллектуального учета, периферийных вычислений энергосети и смарт-инфраструктуры. Штат предприятия с объемом продаж на уровне 1,8 млрд долл. США включает около 5 600 сотрудников в 30 странах на пяти континентах, чьей исключительной задачей является помочь миру лучше управлять имеющимися энергоресурсами. Больше информации - на www.landisgyr.eu.

О компании E.ON Sweden

Мы создаем экологически устойчивое общество. E.ON Sweden является частью международной корпорации E.ON Group, одного из крупнейших в мире энергетических предприятий, принадлежащих инвесторам. Штат персонала E.ON в Швеции насчитывает 2 200 человек.

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SOURCE Landis+Gyr