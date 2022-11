Landis+Gyr lanciert intelligenten Wasserzähler und präsentiert die neuesten Grid Edge- und EV-Ladelösungen an der Enlit Europe

Das Unternehmen wird sein neues Portfolio an recycelbaren, intelligenten Ultraschall-Wasserzählern, Anwendungen und Hardware für die Elektromobilität sowie Lösungen vorstellen, die auf die Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit und die Dekarbonisierung des Netzes abzielen.

Cham, Schweiz, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SIX: LAND) präsentiert sein erweitertes Portfolio in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure und stellt seine neuesten Hard- und Softwarelösungen für die Messung von Strom, Wärme, Gas und Wasser vor. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Ladestationen und Lösungen für das energieeffiziente Laden von Elektrofahrzeugen vor.

Landis+Gyr’s interactive EV charging station INCH Pro

Das Unternehmen lanciert seine neusten intelligenten Ultraschall-Wasserzähler W270 und W370, die auf IoT-Technologien basieren. Im Einklang mit den Landis+Gyr Green Design-Prinzipien ist das neue Portfolio nach der langen Lebensdauer von mehr als 15 Jahren zu 100% recycelbar. Um wertvolle Informationen für intelligente Wassernetze zu liefern, erzeugt der Zähler nicht nur Volumendaten, sondern auch zusätzliche Informationen wie Wassertemperaturen, statistische Werte, Alarme und Ereignisse. Ausgestattet mit moderner IoT-Kommunikation wie NB-IoT ist der Zähler vollständig in Kommunikationsnetzwerke der neuesten Generation integriert und ermöglicht eine Fernsteuerung.

Darüber hinaus präsentiert Landis+Gyr seine interaktive Ladelinie für Elektrofahrzeuge (EV), INCH Pro und INCH Duo, die ein optimales Benutzererlebnis ermöglichen und die Betriebskosten senken, indem sie die Ladeleistung für ein energieeffizienteres Laden dynamisch ausgleichen. Durch die Erkennung digitaler Signale über die Stromleitungen und die Frequenzüberwachung sind die INCH-Ladegeräte in der Lage, selbstständig auf die Netzbedingungen zu reagieren und die Ladeleistung und die Auswirkungen auf das Stromnetz zu steuern. Darüber hinaus übernimmt die OCEAN-Software – eine skalierbare und ferngesteuerte Software für EV-Ladepunkte und Energiemanagement – Aufgaben des Lastmanagements zur Unterstützung der Laststeuerung und -flexibilitätsdiensten.

Seit der Einführung von Gridstream® Connect, der sicheren und skalierbaren IoT-Plattform, im Jahr 2019 hat Landis+Gyr sein Angebot an intelligenten Zählern mit neuen Varianten für Haushalt-, Industrie- und Netzmessanforderungen erweitert. Nach der Markteinführung von zwei Varianten des Haushaltszählers E360 und der zweiten Generation des Industriezählers E660 Anfang 2022 wird Landis+Gyr das Jahr mit der Markteinführung des Netzzählers E860 und der Power Quality Cloud SaaS-Lösung für Grid Edge Intelligence abrunden. Mit der zehnfachen Genauigkeit und Geschwindigkeit moderner Zähler und einer erweiterbaren modularen Architektur bietet die neue Generation von IoT-fähigen intelligenten Zählern von Landis+Gyr fortschrittliche Intelligenz an der Peripherie des Netzes, um Verteilnetzbetreiber bei der Aufrechterhaltung eines sicheren, zuverlässigen und effizienten Stomnetzes zu unterstützen.

"Das Management des Energieverbrauchs mit mehr Effizienz war noch nie so wichtig wie heute", sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Wenn uns die aktuelle Energiekrise und die dringende Notwendigkeit einer globalen Dekarbonisierung eines gelehrt haben, dann, dass Ressourcen limitiert sind und dass es entscheidend ist, die Erkenntnisse und Werkzeuge zu haben, um die Art und Weise, wie sie genutzt werden, zu steuern." Bodo Zeug, Executive Vice President EMEA bei Landis+Gyr, fügte hinzu: "Versorgungsunternehmen benötigen eine schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung. Wir freuen uns, an der Enlit Europe unsere Fähigkeiten zur Erfassung, Überwachung und Verarbeitung von Daten an der Pheripherie des Netzes zu präsentieren und Lösungen für den Lastausgleich und die Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromqualität und -zuverlässigkeit anzubieten."

Während der Konferenz werden Führungskräfte und Experten von Landis+Gyr Vorträge über die Rolle des zukünftigen Stromnetzes und die Unterbrechung durch Elektrofahrzeuge halten:

Interview mit Werner Lieberherr , CEO von Landis+Gyr

Summit: Interview, 29. November, 16:40 – 16:55 Uhr, Nachmittagsveranstaltung, Connect Studio (Halle 11.1)

"How to ensure grid resilience in the new energy era" von Ifigeneia Stefanidou, Head of Grid Edge Product Management bei Landis+Gyr

Grid Edge-Technologien: Versorgungsunternehmen bei der Arbeit, 30. November, 11:15 – 11:30 Uhr, Digitalisation Hub 4 (Halle 12.0)

Grid Edge-Technologien: Versorgungsunternehmen bei der Arbeit, 30. November, 11:15 – 11:30 Uhr, Digitalisation Hub 4 (Halle 12.0)

"EV disruption for more efficient, safer and cleaner grid" von Rok Kobal , Head of Hardware Sales bei Etrel - a Landis+Gyr company

Decentralization | EV for the Grid, 30. November, 15:30 – 15:45 Uhr, Decentralization Hub 1 (Halle 12.0)

Decentralization | EV for the Grid, 30. November, 15:30 – 15:45 Uhr, Decentralization Hub 1 (Halle 12.0)

Um mehr über das Energiemanagement-Portfolio von Landis+Gyr zu erfahren, besuchen Sie uns auf der Enlit Europe in Frankfurt vom 29. November bis 1. Dezember in der Halle 12.1, Stand D40 oder besuchen Sie www.landisgyr.de/enlit-europe-2022 für weitere Informationen.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser – seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.de.

