Langetermijndenken als investeringsfilosofie: Investeerder in gezondheidszorg Sangel Capital verwacht een grote stijging van de investeringswaarde

SHENZHEN, China, 21 september 2021 /PRNewswire/ -- De portefeuillewaarde van Sangel Capital ("Sangel" of het "Bedrijf"), een toonaangevend risicokapitaalbedrijf in biotech en gezondheidszorg gevestigd in China, is klaar voor een sterke groei, meerdere biotech- en farmaceutische bedrijven die worden ondersteund door Sangel's risicokapitaalfondsen hebben in 2021 namelijk een opeenvolging van mijlpaalprestaties gemeld, die hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van hun marktwaardering. De optimistische projectie van de investeringswaarde van Sangel Capital kwam na de aankondiging van de positieve toplineresultaten van BeyondSpring, over de DUBLIN-3 registratieproef van plinabuline in augustus en de IPO-plannen van haar portfoliobedrijven, waaronder Denovo Biopharma, 3D Medicines en Sirnaomics eerder dit jaar.

In het afgelopen decennium is Sangel Capital uitgegroeid tot een toonaangevende risico-investeerder en baanbrekende bedrijfsbouwer, binnen de gehele waardeketen van investeringen in de gezondheidszorg en biotech.

"Het afgelopen decennium hebben we deelgenomen aan een uitgebreid scala aan investeringsmogelijkheden in de biogeneeskunde, medische apparatuur, gezondheidszorg en biotech, waarbij de meeste projecten al rendement opleveren. Om tegemoet te komen aan belangrijke onvervulde behoeften in de gezondheidszorg streven we ernaar om samen te werken met de meest innovatieve ondernemers. Onze investeringsstrategie richt zich op opkomende bedrijven met nieuwe therapieën of technologieën, die hiaten in de markt kunnen opvullen en zijn afgestemd op initiële investeringsplannen. Met deze strategie heeft Sangel Capital, dat wordt geleid door een zeer ervaren team met een lange track-record van ondernemers- en investeringssuccesen, een alomvattend investeringsecosysteem opgezet en zal naar verwachting meer dan tien biotechbedrijven helpen bij het lanceren van hun beursintroducties over de komende drie jaar," aldus Liu Mulong, Managing Partner bij Sangel Capital.

Sirnaomics, een werkelijk baanbrekend bedrijf, heeft zijn leidende positie bij RNAi-therapieën de afgelopen jaren versterkt met zijn ongeëvenaarde knowhow op het gebied van RNA-interferentie (RNAi)-technologie. De beslissing van Sangel om dit bereik te betreden bij de investering in Sirnaomics, stuitte aanvankelijk op veel twijfels vanwege het onzekere marktvooruitzicht van op RNA-interferentie gebaseerde therapie vóór 2020. In plaats van te wachten op een speciale indicatie, is Sangel Capital al vóór de pandemie op zoek gegaan naar een veelbelovend RNAi-afgiftesysteem, wat de nadruk legt op RNAi-therapeutica voor de toepassing ervan in het COVID-19-vaccin.

"Toen we in Sirnaomics investeerden, ontdekten we dat het een van de weinige bedrijven is met eigen technologieën en een zelfontwikkeld RNAi-leveringsplatform. We zagen het potentieel van Sirnaomics voor de ontwikkeling van RNAi-therapeutica. De voorbereiding ervan op de beursgang laat zien dat ze in staat zijn om dat potentieel te vervullen," voegde Liu Mulong eraan toe.

De stap om te investeren in oncolytische virale therapie is een verder bewijs van Sangel's toekomstgerichte investeringsstrategie. Oncolytische virussen (OV's) zijn een opkomende behandelingsoptie voor kankerachtige ziekten. Het idee van OV's als leveringssystemen voor op genen gebaseerde geneeskunde stond tien jaar geleden nog in de kinderschoenen. Gelovend in het potentieel en het belang van oncolytische virale therapie bij de behandeling van tumoren, is Sangel Capital al in 2014 begonnen de therapie te volgen en de basis te leggen voor toekomstige risicokapitaalprojecten in dit bereik. In 2015 trok de opkomende start-up Virogin Biotech, het eerste biotechbedrijf dat oncolytische virussen als toedieningssysteem gebruikte, zijn aandacht. Gesteund door Sangel en andere investeerders, heeft Virogin Biotech (Virogin) nu goedkeuring gekregen van de regelgevende instanties in Australië om een Fase I klinische studie bij mensen te starten.

"Als specialisten in de gezondheidszorg zien en begrijpen we de kansen en uitdagingen van de bedrijven die we steunen. We begrijpen ook dat het opbouwen van een succesvol biotechbedrijf tijd en geduld kost. En daarom zijn we toegewijd aan het creëren van echte waarde op de lange termijn. Met deze investeringsfilosofie zal Sangel Capital nieuwe ontdekkingen in de biowetenschappen blijven volgen en medische oplossingen voor ernstige ziekten blijven onderzoeken. Met de visie om een innovatief en wereldwijd toonaangevend risicokapitaalbedrijf te worden zal Sangel Capital in de toekomst samenwerken met meer hoogwaardige biotechbedrijven binnen de gehele waardeketen", aldus Liu Jinglong, Managing Partner bij Sangel Capital.

