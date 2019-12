LANGRIA nourrit une ambition locale comme mondiale à l'aéroport d'Atlanta

L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (IATA : ATL), l'aéroport le plus fréquenté d'Amérique du Nord, déploie le plus grand nombre d'affichages publicitaires par mois. LANGRIA : « Nous sommes ravis de cette belle occasion de collaborer avec ATL. Nous souhaitons saluer le public américain et nous faire connaître du monde au niveau international. »

L'AVENIR EST AU LOCAL

Fort de 20 000 avis positifs et d'un taux de croissance à trois chiffres, LANGRIA développe une approche locale en Amérique du Nord : une région facile et orientée utilisateur.

Créé en 2015, LANGRIA a fourni des solutions de décoration d'intérieur à trois millions de clients - il dispose de 22 brevets internationaux, d'un chiffre d'affaires à huit chiffres l'année dernière et a récemment été recommandé par les experts d'Hemisphere Magazine, le magazine de United Airlines.

« Près de 50 % de nos ventes se réalisent en Amérique du Nord et, jusqu'à présent, nous avons eu des retours d'information très positifs de nos utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique », a déclaré Una Tao, la directrice principale de la marque chez LANGRIA. « Notre service logistique peut garantir une livraison de deux à sept jours à partir de l'achat dans tous les États et les pays cités, ce qui est déterminant pour le commerce de détail de l'ameublement. »

INNOVER AVEC LES UTILISATEURS

Outre des échanges avec les vendeurs locaux, LANGRIA est fier de ses plus de 100 000 fidèles actifs dans ses réseaux sociaux. LANGRIA conçoit ses produits non pas pour, mais AVEC ses utilisateurs. Les clients ne sont pas seulement invités aux ventes spéciales du Cyber lundi, de Noël et de la Saint-Sylvestre, ils participent aussi au processus de conception.

« Nos clients sont les personnes les plus créatives au monde, sans conteste », s'enthousiasme Una, « ils ont suggéré des pendoirs particuliers pour nos armoires et nos porte-vêtements qui sont déjà sur notre liste de production et nous bouillonnons d'idées ensemble sur les vidéos de boîtes à bijoux LANGRIA. »

« Un nouveau porte-vêtements d'entrée de gamme fait l'objet d'une conception commune, ce qui nous encourage à lancer un programme de cocréation en 2020. Nous sommes honorés d'agrandir la famille LANGRIA et de créer ensemble ! »

SE MONDIALISER EN TOUTE CONFIANCE

Les États-Unis restent le plus grand marché de la planète pour la vente au détail d'ameublement et LANGRIA souhaite tirer parti de cette expérience pour s'ouvrir à plus de monde.

« LANGRIA est commercialisé dans plus de 200 pays et régions. À l'heure actuelle nous pouvons livrer directement en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie et nous prévoyons de construire d'autres entrepôts et d'étendre notre réseau logistique », a-t-elle déclaré.

« NOUS SOMMES SEREINS POUR 2020 »

L'éventail de produits du fournisseur de décoration d'intérieure couvre les meubles d'intérieur, les meubles d'extérieur, les textiles de maison et les accessoires de décoration. Les produits LANGRIA les plus vendus, dont la série de boîtes à bijoux pour le maquillage, les penderies et les oreillers en mousse à mémoire de forme, devraient retenir l'attention des clients en cette période de fêtes.

Résolument local mais nourrissant des ambitions mondiales, s'appuyant sur sa devise « Easy, Cosy, Homey », LANGRIA cultive l'innovation en termes de produits et de services.

Pour en savoir plus sur l'histoire, les services et les activités de LANGRIA pour le Cyber lundi, Noël et le Nouvel An, rendez-vous sur https://www.langria.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038607/LANGRIA_releasedvideo_broadcast_Airport.jpg

SOURCE LANGRIA