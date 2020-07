Lanière de Santé offre une protection renforcée avec de nouveaux masques communautaires conformes à des normes de sécurité reconnues

Les masques se composent de plusieurs couches antimicrobiennes et sont disponibles en différentes versions, toutes capables d'éliminer entre 90 et 99 % des particules de plus de 3 µm de l'air inhalé par l'utilisateur. Ils satisfont ainsi aux exigences de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et de l'Association Française de Normalisation (AFNOR).

Gerben van den Broeck, responable Benelux et pays nordique de Chargeurs*PCC, explique que la durabilité a également constitué un facteur essentiel lors de la conception des masques. Les masques peuvent être lavés jusqu'à 20 fois à 60 degrés Celsius et sont faits de textiles écoresponsables.

Attention aux masques que vous achetez

« Il existe actuellement une grande quantité de masques sur le marché, dont beaucoup n'offrent qu'une protection indéterminée contre la COVID-19. Cela signifie qu'ils peuvent en réalité favoriser la propagation du virus », explique M. Gerben van den Broeck. Avec Lainière Santé™, l'entreprise veut faire sa part pour protéger les personnes contre le nouveau virus COVID-19 et maîtriser l'épidémie dans un avenir proche. « En très peu de temps, nous avons converti des usines entières pour qu'elles produisent des masques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons été en mesure de livrer plus de 100 millions de masques très rapidement. » Lainière Santé™ s'adresse aussi bien aux institutions officielles qu'aux acheteurs en gros et aux utilisateurs finaux. L'entreprise a vendu pas moins de trois millions de masques directement par l'entremise de son propre site web www.lainière-santé.com.

Une protection fiable grâce aux normes européennes

Afin de fournir une protection plus fiable aux consommateurs, le groupe Chargeurs a également collaboré avec le Comité européen de normalisation (CEN) à Bruxelles, en Belgique, à l'élaboration d'une nouvelle norme plus exigeante pour les masques communautaires qui puisse protéger les consommateurs contre les produits peu fiables et qui puisse renseigner quant à leur performance de filtrage réelle.

A propos de Chargeurs*PCC

Chargeurs*PCC est une filiale du Groupe Chargeurs. Le groupe est un leader mondial dans le domaine des textiles techniques, de la chimie des matériaux et des produits de luxe. L'entreprise est présente dans plus de 90 pays depuis 150 ans et possède une clientèle de plus de 7 000 marques de mode, dont les marques les plus recherchées et les plus connues au monde. Son volume de ventes dépasse les 300 millions de mètres par an. Aujourd'hui, le groupe emploie 2 000 personnes dans 16 laboratoires d'innovation et 17 sites de production dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1216736/Chargeurs_Innovation_Labs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216737/Lainiere_Sante_Logo.jpg

Related Links

https://lainiere-sante.com



SOURCE Lanière de Picardie GmbH