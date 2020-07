Lanière Santé: Betere bescherming: nieuwe community-maskers met gecertificeerde bescherming

De maskers bestaan uit verschillende antimicrobiële lagen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende versies, die tussen de 90 en 99 procent van de deeltjes met een grootte van meer dan 3 µm verwijderen uit de lucht die we inademen. Daarmee voldoen ze aan de eisen van de Franse gezondheidsautoriteit Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) en de Association Française de Normalization (AFNOR).

Volgens Gerben van den Broeck, verantwoordelijk voor Chargeurs * PCC in de Benelux en de Noordse landen, zijn functionaliteit, comfort en duurzaamheid erg belangrijk geweest in de ontwikkeling. De wasbare maskers kunnen tot minimaal 20 keer gebruikt en gewassen op 60 graden en zijn gemaakt van ecologisch duurzaam textiel.

Let op bij het kopen van een masker

"Er zijn momenteel veel maskers op de markt die vaak alleen ongedefinieerde bescherming bieden tegen infectie met COVID-19. Op deze manier kunnen ze de verspreiding van het virus bevorderen ', aldus Gerben van den Broeck. Lainière Santé ™ wil een bijdrage leveren aan het beschermen van mensen tegen het nieuwe COVID-19 virus en om de epidemie snel te overwinnen. "We hebben snel hele fabrieken omgebouwd, dag en nacht, om te werken aan de productie van maskers. Zo konden we snel meer dan 100 miljoen maskers leveren. "Lainière Santé ™ is gericht op zowel officiële instellingen als grootverbruikers en consumenten. Drie miljoen maskers zijn al rechtstreeks op de eigen website van het bedrijf www.lainière-santé.com verkocht.

Betrouwbare bescherming dankzij de Europese norm.

De Chargeurs Group werkt ook samen om consumenten een betrouwbaardere bescherming te bieden met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) in Brussel voor een nieuwe, hoge standaard voor de gemeenschap. Doel maskers met werkelijke filterprestaties die consumenten beschermen tegen onbetrouwbare producten.

Over Chargeurs * PCC

Chargeurs * PCC is een divisie van de Chargeurs-groep. De groep is de wereldmarktleider op het gebied van technisch textiel, materiaalchemie en luxegoederen. Het is al 150 jaar actief in meer dan 90 landen en telt meer dan 7.000 modemerken onder haar klanten. Deze omvatten de meest wenselijke en bekende modemerken in de wereld met een verkoopvolume van meer dan 300 miljoen meter per jaar. Op dit moment heeft de groep 2.000 mensen in dienst in 16 innovatie-laboratoria en in 17 productiefaciliteiten over de hele wereld.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216736/Chargeurs_Innovation_Labs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216737/Lainiere_Sante_Logo.jpg

SOURCE Lanière de Picardie GmbH