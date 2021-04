Lano faz parceria com a Rapyd para efetuar pagamentos globais conforme as empresas expandem as forças de trabalho remotas

MOUNTAIN VIEW, Califórnia e BERLIM, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/-- A Rapyd, uma provedora global de Fintech como serviço, anunciou hoje que firmou um contrato com a Lano, uma plataforma que ajuda as empresas a contratar e gerenciar suas equipes globais para impulsionar seus recursos globais de pagamento e desembolso.

O ano passado marcou uma aceleração drástica na adoção do trabalho remoto. Um estudo recente da Microsoft mostrou que 46% da força de trabalho planeja mudar em resposta a essa recém-descoberta flexibilidade corporativa. Muitas empresas entraram na corrida para atrair os melhores talentos remotos: houve um aumento de cinco vezes em anúncios de emprego remotos no LinkedIn desde o início da pandemia. Outras empresas estão trabalhando para adaptar as políticas e estruturas existentes ao ambiente atual. Nos dois casos, há muita incerteza em relação a como contratar e gerenciar talentos globais de uma maneira simples e em conformidade com as regras.

Operando em mais de 150 países e quase 5.000 cidades, a Lano oferece suporte aos melhores talentos em qualquer lugar do mundo, trabalhando com empresas líderes para ajudá-las a gerenciar a contratação, a conformidade e os pagamentos para funcionários que trabalham em período integral ou freelances.

A Lano está aproveitando a capacidade de pagamento da Rapyd para permitir que os trabalhadores remotos recebam o pagamento mais rápido e sem o incômodo de transações complexas ou conversões caras em moeda local. Com a Rapyd, a Lano agora poderá oferecer acesso melhorado aos métodos de pagamento locais em mais de 50 moedas, uma funcionalidade essencial para a força de trabalho dispersa. Os empregadores também podem aprovar e pagar faturas de suas equipes globais em minutos, ao mesmo tempo em que desfrutam de economias consideráveis em taxas de transações e transferências bancárias internacionais dispendiosas, permitindo que se concentrem nas principais funções comerciais, em vez de na logística de pagamentos.

"Estamos animados por fazer parceria com a Lano, uma empresa cuja visão realmente se alinha com a nossa, para criar um futuro sem fronteiras que continue a contribuir com as preferências locais", disse Sarel Tal, vice-presidente da Rapyd na região da Europa, Oriente Médio e África. "A gestão internacional de pagamentos é uma das partes mais complicadas da gestão de uma força de trabalho global das empresas. Esses pagamentos transfronteiriços introduziram custos adicionais tanto para o empregador quanto para o funcionário, além de atrasos nos pagamentos e as questões de conformidade e regulatórias associadas. Isso tem significativamente limitado que os empregadores tirem proveito de talentos internacionais, mas estamos tornando isso um problema do passado e permitindo que empresas de todos os tamanhos sejam globais."

"Com as habilidades da Rapyd, podemos capacitar mais empresas a contratar os melhores talentos globais para suas equipes, sem as limitações de moeda ou da geografia", disse Aurel Albrecht, CEO e cofundador da Lano. "Devido à nossa origem europeia, sabemos que o tamanho do conjunto local de talentos pode ditar o ritmo de crescimento. Esta parceria equipará melhor as empresas para crescer em escala global, sem se preocupar com os desafios relacionados à conformidade ou pagamentos transfronteiriços."

Sobre a Lano

A Lano tem a missão de ajudar as empresas em todos os lugares a desenvolver suas equipes globais. Fornecemos todas as ferramentas necessárias para contratar, gerenciar e pagar uma força de trabalho remota em uma plataforma inteligente. Criada para enfrentar os desafios do cenário em rápida mudança de hoje, a Lano abre o caminho para empresas de qualquer tamanho terem acesso aos melhores talentos do planeta. Contrate funcionários em período integral ou crie uma rede de freelances em mais de 150 países, pague a sua equipe instantaneamente em qualquer uma das 50 moedas ou amplie as operações em novos mercados. Saiba mais em www.lano.io, siga-nos no LinkedIn, ou participe da conversa sintonizando nosso podcast "The State of Work".

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de efetuar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que as empresas de todo o mundo acessem os mercados mais rápido do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos incomparável da Rapyd e a plataforma Fintech-as a Service, empresas e consumidores podem efetuar transações locais e transfronteiriças em qualquer mercado. A plataforma Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados em todo o mundo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Os investidores da Rapyd incluem Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global e TaL Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução da Fintech como serviço, acesse www.rapyd.net, Leia nosso blog ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

