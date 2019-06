Lanzamiento de fondos Thornburg en la plataforma Allfunds

- Más de ocho fondos OICVM de Thornburg están disponibles en la red de distribución de fondos institucionales más grande del mundo y en la principal plataforma europea

- Thornburg también se expande para llegar a otros países europeos

SANTA FE, Nuevo México, 12 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Thornburg Investment Management ("Thornburg"), una firma de inversión global con 44 mil millones de dólares de activos bajo gestión 1, se complace en anunciar la incorporación de su gama de fondos OICVM domiciliada en Irlanda a la plataforma Allfunds, la red de distribución de fondos institucionales más grande del mundo y la plataforma europea más grande.

Thornburg también ha ampliado su espacio de distribución global en Europa. Además de la disponibilidad para los inversores en Irlanda, Suiza y el Reino Unido, el conjunto de ocho fondos OICVM de Thornburg ahora está disponible para los inversores en Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos y Noruega.

"La mayor disponibilidad de soluciones de inversión globales, de renta fija, de activos múltiples y alternativas, especialmente en toda Europa, es un paso importante para lograr que las estrategias de inversión de Thornburg estén más accesibles para los inversores", afirmó Carter Sims, responsable global de distribución de Thornburg. "Estamos contentos de asociarnos con Allfunds para ofrecer nuestros fondos OICVM altamente activos e independientes de índices a inversores intermediarios e institucionales de todo el mundo".

La gama de fondos OICVM de Thornburg disponible a través de Allfunds incluyen los siguientes fondos:

Thornburg Investment Income Builder Fund: una cartera de orientación mundial cuyo objetivo es proporcionar un flujo de ingresos atractivo y creciente, con revalorización de capital a lo largo del tiempo. Una combinación dinámica de acciones y bonos globales de pago de dividendos de prácticamente cualquier tipo, este fondo es ampliamente flexible en la búsqueda de sus objetivos.

Thornburg Global Opportunities Fund: una cartera de acciones flexible y centrada con participaciones seleccionadas mediante un análisis inductivo a través de un marco disciplinado y basado en el valor.

Thornburg Global Quality Dividend Fund: una cartera centrada en el análisis inductivo y orientada al valor de acciones de pago de dividendos de todo el mundo, en una amplia búsqueda de un rendimiento de dividendos atractivo.

Thornburg International Equity Fund: una cartera centrada y diversificada de compañías internacionales líderes, en su mayoría de gran capitalización, seleccionadas a través de un proceso fundamentalmente orientado, de análisis inductivo y sensible a la valorización.

Thornburg Developing World Fund: un enfoque equilibrado para invertir en mercados emergentes, creado con una cartera de compañías líderes con valoraciones atractivas seleccionadas para gestionar el riesgo al tiempo que se persigue un rendimiento diferenciado.

Thornburg Limited Term Income Fund: una cartera central flexible y gestionada de forma activa de bonos denominados en dólares estadounidenses de alta calidad.

Thornburg Strategic Income Fund: un fondo global orientado a los ingresos con un mandato flexible centrado en el pago de un rendimiento atractivo y sostenible. La cartera invierte en una combinación de valores que generan ingresos con mayor énfasis en la renta fija de mayor rendimiento.

Thornburg Long/Short Equity Fund: un fondo de capital combinado de posiciones largas y cortas de los Estados Unidos que combina principios de crecimiento e inversión de valor en la revalorización del capital a largo plazo.

Acerca de Allfunds

El Grupo Allfunds ofrece soluciones de fondos integradas (operativas, de análisis e información). Fundado en el año 2000, Allfunds cuenta con activos bajo gestión por valor de más de 370 mil millones de euros y ofrece más de 77.000 fondos de más de 1.475 gestoras de fondos. El Grupo Allfunds tiene presencia local en Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, España, Italia, EAU, Singapur, Chile, Colombia y Brasil, y cuenta con 625 clientes institucionales, incluidos grandes bancos comerciales, bancos privados, aseguradoras, gestoras de fondos, brókers internacionales y sociedades especializadas de 45 países.

Acerca de Thornburg

Thornburg Investment Management es una firma de inversión global de propiedad privada que ofrece una gama de soluciones con una estrategia diversificada para instituciones y asesores financieros. Como líder reconocido en inversiones de renta fija, capital y alternativas, la firma supervisa 44 mil millones de dólares a fecha 31 de marzo de 2019 en todos los fondos mutuos, cuentas institucionales, cuentas separadas para inversionistas de alto patrimonio neto y fondos OICVM para inversores no estadounidenses. Thornburg fue fundada en 1982 y tiene su sede en Santa Fe, Nuevo México.

En Thornburg, creemos que la inversión sin restricciones lleva a mejores resultados para nuestros clientes. Nuestra cultura es colaborativa y nuestras soluciones de inversión son altamente activas, de altas convicciones e independiente de índices. Cuando se trata de encontrar valor para nuestros clientes, no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos, cómo invertimos y cómo estamos estructurados.

Para más información, visite www.thornburg.com.

Contactos

Chris Elsmark

Director Ejecutivo – Responsable de Distribución EMEA

Thornburg Investment Management Limited

Tel: +44 (0) 20 7887 62 79

Correo electrónico: chris.elsmark@thornburg.com

Para consultas de medios

Michael Corrao

Director de Comunicaciones Globales

Thornburg Investment Management

Tel: +1 (505) 467-5345

Correo electrónico: mcorrao@thornburg.com

Información de OICVM importante

El Fondo se ofrece únicamente a los inversores no estadounidenses en los términos y condiciones del Folleto informativo actual del Fondo. El Folleto informativo contiene información importante sobre el Fondo y debe leerse detenidamente antes de invertir. Se puede obtener una copia del Folleto informativo y del Documento de información clave para los inversores del Fondo en la sección de formularios y documentación de este sitio web o poniéndose en contacto con el Agente de pagos local a través del Agente de transferencias del Fondo de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Puede que existan riesgos adicionales asociados con inversiones en mercados emergentes, incluidas las fluctuaciones monetarias, la falta de liquidez, la volatilidad, así como los riesgos políticos y económicos. Las inversiones en compañías de pequeña y mediana capitalización pueden aumentar el riesgo de mayores fluctuaciones de precios. Las carteras que invierten en bonos tienen el mismo tipo de interés, inflación y riesgos crediticios asociados con los bonos subyacentes. El valor de los bonos fluctuará en relación con los cambios en los tipos de interés y disminuye cuando los tipos de interés aumentan. Este efecto es más pronunciado en bonos a largo plazo. A diferencia de los bonos, los fondos de bonos tienen comisiones y gastos continuos. Las inversiones en valores garantizados por hipotecas (MBS) pueden asumir un riesgo adicional. Las inversiones en bonos de baja calificación y sin calificación ,pueden ser más sensibles al incumplimiento, degradaciones y volatilidad del mercado; estas inversiones también pueden ser menos líquidas que los bonos de mayor calificación. Las inversiones en derivados están sujetas a los riesgos asociados con los valores u otros activos del grupo de valores, incluida la falta de liquidez y la dificultad de valorización. Una posición corta sintética perderá valor a medida que aumente el precio de la seguridad. En teoría, la pérdida en un valor corto sintético puede ser ilimitada. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas, ni son depósitos bancarios ni están garantizadas por un banco o cualquier otra entidad.

Los datos de rendimiento que se muestran no representan el rendimiento pasado ni son garantía de resultados futuros. El retorno de la inversión y el valor del capital fluctuarán de igual forma que las acciones; cuando se canjeen, pueden valer más o menos que su coste original. El rendimiento actual puede ser mayor o mayor que el cotizado. Para conocer el rendimiento actual al final del mes más reciente, visite http://www.thornburgglobal.com.

Distribuidor: Thornburg Investment Management, Inc. (+1.855.732.9301). Administrador: State Street Fund Services (Ireland) Limited, ThornburgTA@statestreet.com.

Información importante para accionistas del Reino Unido

Esta comunicación y cualquier inversión o servicio con el que este material tiene relación no constituye una oferta de solicitud de inversión en el Fondo y está dirigida exclusivamente a personas que son clientes profesionales o contrapartes elegibles para los fines de las Reglas de la FCA y ninguna otra persona debe actuar o confiar en ellas. Esta comunicación no está destinada para ser utilizada por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o regulación local.

En el Reino Unido, esta comunicación es emitida por Thornburg Investment Management Ltd. ("TIM Ltd.") y aprobada por Robert Quinn Advisory LLP, que está autorizado y regulado por la Autoridad de la Conducta Financiera del Reino Unido ("FCA", por sus siglas en inglés). TIM Ltd. es un representante autorizado de Robert Quinn Advisory LLP.

El Fondo es un subfondo de Thornburg Global Investment plc, una sociedad de inversión paraguas abierta con responsabilidad segregada entre subfondos, autorizada por el Banco Central de Irlanda (CBI) el 25 de noviembre de 2011 como una compañía de inversión de acuerdo con el Reglamento sobre OICVM. La autorización de la Compañía por parte del CBI no es un aval ni una garantía de la Compañía por parte del CBI, ni el CBI es responsable del contenido del Folleto informativo ni del Documento de información clave para los inversores.

Este material es una promoción financiera a efectos de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (la "Ley") y el manual de normas y directrices emitido por la FCA (las "Normas de la FCA"). TIM Ltd. no proporciona asesoramiento sobre inversiones a, no recibe ni transmite órdenes de, personas a las cuales se comunica este material ni tampoco lleva a cabo ninguna otra actividad para dichas personas que constituyen "MiFID o negocio equivalente de un tercer país" para los fines de las Normas de la FCA.

1 Activos bajo gestión a 31 de marzo de 2019

