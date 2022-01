Lanzamiento de la subasta benéfica de NFT para ayudar a los desplazados afganos vulnerables

La subasta benéfica de NFTs de Mars Panda en apoyo de UNHCR (https://unhcr.marspanda.world) tendrá lugar del 31 de enero de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022 y contará con más de 30 NFTs que autores de renombre mundial, artistas digitales y de bellas artes, influencers de NFTs y futbolistas profesionales se han comprometido a subastar. Toda la recaudación de la subasta benéfica, menos los costes administrativos y operativos, se donará a UNHCR en apoyo de las familias desplazadas vulnerables afectadas por la emergencia de Afganistán.

"La incesante afluencia de riqueza y el interés por los NFT son ingredientes perfectos para convertirlos en una fuerza del bien. Los NFT han permitido a todo el mundo convertir su arte y creatividad en acciones significativas dirigidas a cuestiones sociales y humanitarias," dijo Kevin Pang, consejero delegado, Mars Panda World.

Entre los colaboradores VIP se encuentran los autores de renombre mundial y embajadores de buena voluntad de UNHCR Khaled Hosseni y Neil Gaiman, el ilustrador Dan Williams, el venerable tailandés y patrón de UNHCR Phra Medhivajirodom.

Neil Gaiman ha donado una película producida por UNHCR de su poema What You Need To Be Warm que incluye un mensaje nunca antes publicado de Neil sobre la escritura del poema y su desarrollo en una película. Los ganadores de este NFT también recibirán un ejemplar de The Sandman firmado por Neil Gaiman con un mensaje personalizado.

Dan Williams ha donado 17 ilustraciones originales en tinta y acuarela de Sea Prayer, un libro corto de Khaled Hosseini (autor de The Kite Runner, A Thousand Splendid Suns). Los ganadores recibirán también un ejemplar de Sea Prayer firmado por Khaled.

El Venerable Phra Medhivajirodom ha pintado un cuadro de una sola pincelada específicamente para esta subasta benéfica. El Venerable también ha bendecido la obra de arte para el Año Nuevo.

Los NFT VIP se subastarán sólo durante una semana, entre el 31 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2022. Los NFT de otros contribuyentes, incluidos los futbolistas del Valencia F.C., Hunn Wai y Dark Zodiac, se subastarán del 7 de febrero de 2022 al 4 de marzo de 2022.

En los últimos meses, la situación humanitaria en Afganistán ha empeorado drásticamente, lo que ha provocado nuevos e importantes desplazamientos de civiles. 24,4 millones de personas -el 55% de la población- necesitarán ayuda humanitaria en 2022, lo que supone un asombroso aumento del 30% respecto al año pasado.

Las duras condiciones meteorológicas del invierno también han obligado a cerrar las carreteras en muchas provincias, así como a interrumpir los vuelos hacia y desde el aeropuerto de Kabul, incluidos los que transportan ayuda y suministros de emergencia.

A pesar de ello, la respuesta de emergencia de UNHCR en Afganistán continúa. La agencia humanitaria ha hecho crecer su apoyo invernal y la asistencia en efectivo a las familias desplazadas más vulnerables. A lo largo de 2021, UNHCR asistió a 1,1 millones de personas desplazadas y vulnerables y ayudó a 3 millones de personas a mejorar su acceso a las infraestructuras y los servicios.

La capacidad de UNHCR y de sus socios para seguir aumentando las intervenciones de preparación y respuesta ante emergencias depende en gran medida de la disponibilidad oportuna de recursos.

"El sector privado es, desde hace tiempo, un socio fundamental de UNHCR. Esfuerzos innovadores y de colaboración como esta subasta de Mars Panda nos permiten llegar a una audiencia diversa con el fin de movilizar recursos en apoyo de una acción humanitaria muy necesaria", dijo Ann Moey, Jefa de Asociaciones (para Singapur), UNHCR.

Los NFT o tokens no fungibles son objetos de colección digitales representados por un código en un libro de contabilidad digital descentralizado llamado blockchain. Cada NFT puede comprarse y venderse como un artículo físico, pero blockchain mantiene un registro inalterable de su propiedad e historial de transacciones. Los NFT experimentaron un ascenso meteórico el año pasado, y el más caro se vendió por casi 70 millones de dólares estadounidenses en la casa de subastas Christie's.

Mars Panda es una plataforma única que cuenta con un proceso de conocimiento del cliente (KYC) para identificar y verificar a cada cliente cuando abre una cuenta. Esto le ha permitido ser elegida como la plataforma de NFT para impulsar la subasta benéfica inaugural de NFT en Singapur, Blockchain for Good, de Blockchain Association of Singapore, que recaudó más de 400.000 SGD en septiembre de 2021 para el National Trade Union Council U-Care Fund y con ello también apoyó al periódico local de Singapur, The Straits Times, con su primera subasta de NFT, en la que se recaudaron más de 21.000 SGD para The Straits Times School Pocket Money Fund.

Nota para los redactores: Mars Panda actualmente está pendiente de la aprobación del Comisionado de Caridades de Singapur para realizar actividades de campaña en Singapur. Mientras tanto, la campaña comenzará fuera de Singapur y excluirá a los residentes de Singapur de participar.

Contacto:

Nicole Chua, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736239/1.jpg

SOURCE Mars Panda