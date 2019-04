Lanzamiento de Nobu Hospitality en el West End de Londres

El Nobu Hotel London Portman Square es propiedad de London + Regional Hotels y supone su tercera colaboración con Nobu Hospitality, en adición al Nobu Hotel Ibiza Bay y el Nobu Restaurant Monte Carlo.

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, declara: "Estamos realmente orgullosos de anunciar el lanzamiento del Nobu Hotel London Portman Square con nuestros socios de confianza London + Regional Hotels. Este será nuestro tercero destino Nobu en colaboración con London + Regional Hotels y ofrece otro nuevo espacio en el que crear experiencias memorables en torno a la alimentación y la hostelería. 2019 es un emocionante año de inauguraciones para Nobu Hotels: desde Barcelona a Los Cabos, pasando por Chicago".

Acerca de Nobu Hotels:

Incluida entre las 25 marcas de lujo más innovadoras de la revista Robb Report, Nobu Hospitality pertenece a una elitista selección de marcas de lujo internacionales. El crecimiento natural de Nobu Hospitality, erigido sobre su servicio, imagen y reputación, ofrece un espectro completo de gestión hotelera, residencial y de restaurante para proyectos únicos en todo el mundo. La marca Nobu, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, y con operaciones en cinco continentes, despunta en las capitales del mundo como la experiencia de estilo de vida definitiva. Los Nobu Hotels han recibido numerosos galardones, que incluyen el premio a los hoteles nuevos más innovadores "Hottest New Hotels" de CNN Travel, al mejor hotel urbano "Best Urban Hotel" de Wallpaper, a la mejor inauguración hotelera en EE. UU. "Top North America Hotel Opening" de Luxury Travel Advisor y el premio a la excelencia "Award of Excellence" de Luxury Travel Advisor. El primer hotel Nobu abrió sus puertas en 2013 como un hotel-boutique dentro del Caesars Palace de Las Vegas, mientras que el Nobu Hotel City of Dreams Manila se inauguró en 2014 y el Nobu Hotel Miami Beach, en 2016. El Nobu Ryokan Malibu, el Nobu Hotel London Shoreditch, el Nobu Hotel Ibiza Bay y el Nobu Hotel Palo Alto abrieron en 2017, y el Nobu Hotel Marbella fue inaugurado en 2018. El Nobu Hotel Los Cabos ha abierto recientemente en 2019. En estos momentos, hay Nobu Hotels en fase de desarrollo en Barcelona, Riad, Chicago, Toronto, São Paulo, Atlanta, Tel Aviv y Varsovia. Nobu está estratégicamente dedicada a ampliar aún más su cartera mundial de hoteles a través de un sólido canal de desarrollo. www.nobuhospitality.com. Síganos en Instagram a través de @NobuHotels

Para obtener más información sobre el Nobu Hotel London Portman Square, visite www.london-portman.nobuhotels.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/871371/Nobu_Hospitality_Video.mp4

SOURCE Nobu Hospitality