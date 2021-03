Lanzamiento de Nuevos Productos de Absen: Descubre la tecnología MicroLED y nuestra nuevas series de productos innovadores

Mr. Stone, el director de tecnología (CTO) de Absen, se ha dedicado al estudio de los resultados de la investigación técnica de Absen. Desde 2016, la empresa viene persiguiendo la innovación y el logro de nuevos avances de la tecnología MicroLED, liderando constantemente el desarrollo de la industria. Ahora, la planificación técnica en la pantalla MicroLED cuenta con todas sus tecnologías principales: co-operación con nuestro socio estratégico para el desarrollo del chip de precisión dentro de 10um en la tecnología de unión; programa de diseño propietario de Absen para el agrupación y clasificación de chips, además de el sistema de control y software de 4k/8k + HDR + 144Hz HFRv, recubrimiento y pintura ultra-negro de alto contraste y de auto-diseño a fin de controlar la uniformidad de encapsulación.

En noviembre, Absen lanzará el producto de MicroLED de Pixel Pitch de 0,5 mm.

Con la llegada de la era de la MicroLed inteligente de ultra alta definición 5G + 8K, se está generando la demanda de paneles más grandes de empalme sin uniones y de ultra alta definición. De esta forma, la tecnología MicroLED sin duda va a atraer cada vez más requerida.

Lanzamiento de productos nuevos e innovadores

Nuestro Director de Producto, Christian Czimny, presentó ante la audiencia los detalles de los siguientes tres nuevos productos.

Absenicon3.0: Pantalla LED All In One, con Control Remoto y uso Sencillo mediante un solo click

Absenicon3.0 es la pantalla all in one, con tamaño y relación de aspecto 16:9, estándar de Absen diseñada para conferencias y salas de reunions. Después de casi dos años de renovación y actualización continua, ahora integra funciones tales como control de pantalla, sistema inteligente, audio y video. Además, cuenta con diseño simple y elegante sin necesidad de agregar dispositivos adicionales. Uno de sus aspectos más destacados es que se puede controlar a distancia, con funciones como cambio por un toque, cambio de canal, cambio de pantalla y configuración de menú. El uso es simple y fácil, como un en el de un televisor con control remoto.

Serie Aurora, Pantalla LED de Brillo Ultra Alto

La serie Aurora es un nuevo producto DOOH con un alto brillo de 10,000 nits, que reúne con precisión las necesidades del cliente y las tendencias del mercado. Una característica clave del producto es que, en comparación con los productos tradicionales, el peso se reduce en un 50% y el consumo de electricidad se puede ahorrar en casi un 40%.

Serie JadeDragon - Descubre la Belleza Oculta

La serie JadeDragon es el nuevo producto de la línea de negocio de commercial display de Absen. El resultado es una pantalla LED ligera, delgada y casi transparente, adecuada para el uso en centros comerciales, tiendas minoristas y otros sitios semi-exteriores con muros vidreados. Además consta de un excelente rendimiento de disipación de calor, una durabilidad incomparable y una tasa de transparencia de más del 80%.

Como el proveedor líder mundial de pantallas LED a nivel global, Absen siempre insiste en el concepto de "fabricar productos y soluciones de confianza y de representar las demandas reales del mercado". Absen realiza continuamente procesos de investigación y el desarrollo de productos y tecnología, garantizando que los futuros productos de Absen estén a la vanguardia y tengan en cuenta las necesidades del cliente.

Absen LATAM va a celebrar una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en el idioma local el 23 de marzo y el 15 de abril. ¡Con su participación vamos a descubrir más!

¡Los invitamos a conocer esta nueva y atractiva tecnología!

Enlace de participación: http://live.vhall.com/704412905

