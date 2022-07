Lanzamiento de un nuevo producto de GDU para un sistema de inspección totalmente autónomo de drones

-GDU celebra el evento de lanzamiento de un nuevo producto para un sistema de inspección totalmente autónomo de drones

SHENZHEN, China, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/-- Los escenarios de aplicación de los drones se han ido ampliando constantemente, pasando de ser inicialmente cortos y no continuos a ser diarios y continuos. Sin embargo, los drones siguen dependiendo de los pilotos de vuelo (para el control del vuelo, el mantenimiento y la recarga), lo que va en contra de la idea de que estos vuelos son totalmente "no tripulados". Las limitaciones cada vez más destacadas en cuanto a formación tecnológica, coste de personal y gestión se han convertido en los principales factores que restringen la expansión del sector. El 12 de julio de 2022, GDU-Tech Co., Ltd. celebró una conferencia de prensa de nuevos productos bajo el lema "Liderando la construcción de infraestructuras de espacio aéreo de baja altitud" y dio a conocer el dron cuadricóptero profesional S400 y la estación de acoplamiento automático K01, la plataforma de vuelo diseñada para todos los escenarios y para que la aplicación de todos los escenarios sea en gran medida no tripulada.