Lanzamiento del nuevo dispositivo MolecuLightDX™

En concreto, el MolecuLightDX cuenta con las siguientes nuevas funciones que se requieren con frecuencia en estos segmentos:

Amplias opciones de integración de RME (registro médico electrónico) para múltiples entornos de RME.

Interfaz de usuario centrada en el paciente y flujo de trabajo que permite un fácil seguimiento del paciente y de la herida.

Un flujo de trabajo de administrador y capacidad de configuración del sistema, y

Sistema de acoplamiento para facilitar la carga del dispositivo.

Al igual que el i:X, el DX dispone de la misma medición digital rápida y precisa de la herida para documentar los procedimientos y la evolución de la misma. Como novedad, el DX dispone de una función de medición sin etiquetas que mide automáticamente la superficie de la herida sin necesidad de etiquetas.

"Con la ampliación de nuestra línea de productos, ahora podemos ofrecer a los médicos de cualquier entorno asistencial las capacidades inigualables de la plataforma MolecuLight, con un conjunto de características y un precio que se ajusta a sus necesidades específicas", dice Amlani. "Los clientes de MolecuLight seguirán recibiendo nuestro completo soporte de activación y formación en ambas plataformas, incluyendo formación in situ con pacientes, cursos de e-Learning y certificación y soporte continuo en persona y a distancia por parte de nuestro equipo de Aplicaciones Clínicas".

Además, todos los procedimientos MolecuLight podrán beneficiarse de la vía de reembolso disponible en Estados Unidos para el procedimiento MolecuLight, que es aplicable tanto a los dispositivos MolecuLight i:X como DX. La vía de reembolso incluye dos códigos CPT® para el trabajo del médico en la realización de "imágenes de heridas por fluorescencia para detectar la presencia, la localización y la carga bacteriana" y el pago de las instalaciones del Departamento de Pacientes Ambulatorios del Hospital (HOPD) y del Centro Quirúrgico Ambulatorio (ASC) a través de una asignación de la Clasificación de Pago Ambulatorio (APC).

El MolecuLightDX ha recibido la autorización de la FDA para su venta en los Estados Unidos, así como la marca CE y la aprobación de Health Canada para su disponibilidad comercial en Europa y Canadá.

El MolecuLightDX se exhibirá en el stand de MolecuLight en la próxima conferencia clínica, SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) Fall 2021, el domingo 31 de octubre de 2021 a las 9:00 am en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada. Para solicitar una demostración clínica in situ del MolecuLightDX, visite www.moleculight.com, o envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc., es una empresa privada de imágenes médicas que ha desarrollado y está comercializando su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comercializados por MolecuLight, incluidos los sistemas de imagen fluorescente MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, proporcionan dispositivos de imagen portátiles para el mercado mundial de cuidado de heridas para la detección de heridas que contienen una carga bacteriana elevada en tiempo (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y para la medición dgital de heridas. La empresa también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes por fluorescencia para otros mercados con necesidades insatisfechas de relevancia mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Contacto: Rob Sandler, responsable de marketing, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com

