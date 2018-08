Lanzamiento mundial de la tienda web oficial "THE SHOP YOHJI YAMAMOTO" de YOHJI YAMAMOTO INC. el 22 de agosto de 2018

TOKIO, 22 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Yohji Yamamoto Inc. lanzará el sitio web de comercio electrónico internacional THE SHOP YOHJI YAMAMOTO el 22 de agosto de 2018. El sitio estará disponible en inglés y las transacciones tendrán lugar en dólares estadounidenses. La tienda web presentará la marca S'YTE, solo disponible en línea, junto con otras marcas como Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (productos solo disponibles en línea), Yohji Yamamoto + noir (productos solo disponibles en línea), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu, etc. S'YTE y Ground Y celebrarán su debut internacional ese día, dado que ambas marcas han estado únicamente disponibles en Japón hasta la fecha. Los visitantes podrán abonar sus compras con VISA, MASTERCARD o PayPal. Se realizarán envíos a un total de 130 países de todo el mundo a través de EMS.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO incorpora numerosas características y funciones que mejoran la experiencia de compra en línea de los clientes. Se utilizan modelos para las imágenes de los artículos vendidos en la tienda web con el objetivo de ayudar a los clientes a que entiendan mejor los productos. Además, cada marca cuenta con una página individual y un apartado de lookbook en el que hay demostraciones de concepto de cada marca.

Tras el lanzamiento, la empresa tiene previsto publicar una aplicación a principios de septiembre y lanzar la tienda web en chino a finales del mismo mes.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE - es el nombre obtenido al leer "et Y's" al revés, que significa "con Y's" en francés. S'YTE, lanzada en septiembre de 2011, es una marca solo disponible en línea que se ha posicionado como la marca de acceso a Yohji Yamamoto.

Ground Y - propone un nuevo concepto de moda, con un estilo sin género ni edad, que se consigue al sincronizar aspectos diferentes de Yohji Yamamoto. Ground Y, apta y, por tanto, ampliamente adoptada por personas de todo tipo de edades y géneros, ofrece una variedad de sus artículos más populares.

Y's - cuenta con ropa para el uso diario que es práctica y elegante. La colección, comprendida en una categoría única establecida por sí misma, es ideada de acuerdo a unos valores universales y una creación de diseños inigualable. Presenta prendas prêt-à-porter de gran calidad a través de las que el taller de diseño expresa la identidad de la marca.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE - gestionada por el taller de diseño de Yohji Yamamoto, reproduce los artículos más exitosos en la historia de Yohji Yamamoto y se posiciona como la marca de productos básicos de Yohji Yamamoto pour Homme.

Yohji Yamamoto + NOIR - expresa la visión del mundo de Yohji Yamamoto a través de ropa de estilo casual. La colección, centrada en el color negro, presta gran atención al volumen y al equilibrio de tejidos, además de reflejar el precioso valor clásico, elegante, refinado y libre de tendencias de Yohji Yamamoto. El sitio contará con productos solo disponibles en línea.

discord Yohji Yamamoto - lanzada en 2014, propone un nuevo sentido de valor a través de los accesorios de lujo creados por Yohji Yamamoto. La palabra "discord" (discordia) refleja la estética incompleta y asimétrica que conforma la filosofía del diseñador.

LIMI feu - pone énfasis en el espacio, el volumen y la sensación de comodidad al eliminar los excesos, dejando un espacio en blanco intencionado para que la personalidad del cliente pueda integrarse. Al separarse de la tendencia establecida, la diseñadora Limi Yamamoto plasmó sus sensaciones y deseos actuales en la silueta limpia de líneas rectas que, a su vez, combinó con el drapeado voluminoso original que rodea el cuerpo.

Contacto de prensa: YOHJI YAMAMOTO INC. RR. PP. y Comunicaciones



Correo electrónico: yy-pr@yohjiyamamoto.co.jp

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg

