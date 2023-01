L'approche révolutionnaire de Vention en matière d'automatisation industrielle renforce la confiance de l'équipe d'ingénierie en 2023

Permettre à un plus grand nombre de fabricants de lancer et de développer leur processus d'automatisation

MONTRÉAL, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Portée par la demande mondiale pour sa plateforme d'automatisation de la fabrication , Vention a enregistré une performance record. Avec une forte croissance du chiffre d'affaires net, des annonces de produits révolutionnaires et un renforcement significatif de sa présence en Europe et en Amérique du Nord, Vention aborde la nouvelle année avec une plus grande assurance.

Vention Logo

« La mission de Vention de démocratiser l'automatisation industrielle n'a jamais été aussi pertinente. Face à la pénurie de main-d'œuvre, à l'inflation des salaires et à la délocalisation de la production, les fabricants sont à la recherche de solutions nouvelles et innovantes pour automatiser leur atelier », a déclaré Étienne Lacroix, PDG et cofondateur. « Au cours des dernières années, Vention a aidé plus de 3 000 fabricants à automatiser leur atelier. »

Faits saillants du parcours d'automatisation des clients

La demande de solutions d'automatisation horizontales et accessibles a permis à Vention de réaliser une année record au cours de laquelle elle a enregistré une nouvelle année de double croissance de ses réservations. Sous l'impulsion de nombreuses tendances externes telles que l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, les pénuries de main-d'œuvre et le recours à la délocalisation de la production, Vention a ajouté plus de 900 nouvelles entreprises à sa base de clients actifs et a multiplié par 2,9 le chiffre d'affaires de ses partenaires en automatisation.

« Ce qui rend Vention incroyable, ce n'est pas seulement la qualité du travail que l'entreprise fournit, mais aussi la capacité d'adaptation de son équipe pour répondre à ce que nous recherchons en tant que client, ce qui est rare »- Chas Newman, directeur de production, Compass Coffee.

« Leur service à la clientèle va au-delà des attentes. Le temps et l'énergie qu'ils consacrent à notre projet sont extraordinaires. Vention est une entreprise avec laquelle il est très agréable de travailler sur n'importe quel projet » - Chris Ensign, American Air Filter Company

« Nous voulions introduire l'automatisation pour pallier notre manque de personnel, mais cela nécessiterait normalement une programmation et une expertise coûteuses fournies par des tiers. Ce n'est tout simplement pas le cas avec Vention. » - Santo Fanta, co-propriétaire, Sager Food Products

Plate-forme d'automatisation de la fabrication

Avec plus de huit lancements importants de nouveaux produits, Vention a annoncé de nouveaux logiciels, matériels et applications révolutionnaires en 2022.

De nouvelles fonctionnalités MachineLogic™ ont été lancées pour repousser les limites de ce qui peut être programmé dans un environnement sans code. Certaines des fonctionnalités clés comprenaient notamment la visualisation de la trajectoire des robots, le mouvement simultané, la programmation multi-contrôleurs et les fonctions lambda.

« MachineLogic est essentiel à notre mission de démocratisation de l'automatisation industrielle, et les abonnés peuvent s'attendre à une série d'annonces supplémentaires en 2023 », a déclaré Étienne Lacroix, PDG et co-fondateur. « Nous ne faisons qu'effleurer la surface des expériences utilisateur possibles lorsque vous combinez le matériel d'automatisation industrielle et les logiciels d'ingénierie. »

MachineCloud™ , le premier logiciel du genre pour le déploiement assisté de l'automatisation industrielle, a été lancé lors du Demo Day 2022 . Cette nouvelle fonction de la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention permet le déploiement assisté par logiciel d'équipements automatisés directement du cloud à l'usine, avec un guidage pas à pas.

« J'y vois un outil et une ressource inestimables pour notre entreprise. MachineCloud me permet de programmer à distance des UGS supplémentaires pour l'exploitant, tout en maintenant la machine en ligne. La suppression de ce temps d'arrêt rend notre production incroyablement efficace », a déclaré Cory Conroy, ingénieur de fabrication.

Alliant vitesse et simplicité pour une palettisation de haute performance, Vention a lancé une nouvelle application, le palettiseur industriel , grâce à la robotique développée par FANUC. Nécessitant moins d'intégration technique et d'expertise opérationnelle que jamais, cette solution clé en main aide à pallier les pénuries de main-d'œuvre et les déficits d'efficacité de la production.

Vention a également amélioré ses applications collaboratives grâce à la nouvelle colonne élévatrice télescopique . Augmentant la portée des cellules robotiques sans avoir besoin de structures de support supplémentaires, la colonne se connecte directement au contrôleur MachineMotion à l'aide d'un seul câble, ce qui permet une véritable fonction « plug-and-play ».

Avec ces lancements, Vention ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les fabricants du monde entier qui recherchent des solutions d'automatisation industrielle faciles à utiliser, flexibles et robustes.

Une reconnaissance croissante du secteur

Cette année, Vention a renforcé ses alliances avec ses partenaires en automatisation et en robotique.

Elle a accueilli 50 nouveaux partenaires dans son réseau d'automatisation, dont le Groupe MCA (France), Gimic (Suède), Mid Atlantic Machinery (États-Unis), CIMTEC Automation (États-Unis), et Dominion Automation et Cross Automation (États-Unis). Vention a également ajouté de nombreux robots à sa plate-forme d'automatisation de la fabrication, conçus par des sociétés de robotique de premier plan, notamment Universal Robots, FANUC et Doosan Robotics.

En 2022, Vention a été reconnue comme un leader du secteur pour son excellent modèle économique, son innovation audacieuse et la croissance incroyablement rapide de son chiffre d'affaires de 964 % entre 2018 et 2021. La croissance notable de Vention a été récompensée par de multiples distinctions cette année :

Expansion internationale

Face à une demande croissante des solutions automatisées de Vention en Amérique du Nord et en Europe, Vention a ouvert deux nouveaux bureaux en 2022.

Servant déjà des centaines de clients en Europe depuis 2020, Vention a ouvert un siège social européen et un centre de distribution à Berlin, en Allemagne, au premier trimestre. Les clients internationaux qui opèrent sur la plateforme Vention bénéficient désormais d'un guichet unique pour tous leurs besoins d'automatisation de la fabrication des deux côtés de l'Atlantique. Vention a également renforcé sa présence en Amérique du Nord en ouvrant un nouveau bureau à Boston, dans le Massachusetts. Cette expansion a permis d'améliorer l'assistance fournie par l'entreprise et d'exploiter les talents de Boston en matière de robotique et de génie logiciel.

« La plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention a permis à des entreprises du monde entier d'automatiser leur usine beaucoup plus rapidement qu'il n'était possible auparavant », a déclaré Etienne Lacroix, PDG et cofondateur. « Disposer d'une présence locale aux États-Unis et en Europe nous permettra de nous rapprocher de nos clients et de nos partenaires commerciaux », a-t-il ajouté.

S'appuyant sur son équipe de direction, Vention a nommé de nouveaux dirigeants pour piloter ces expansions sur les principaux marchés. Vention a accueilli 8 nouveaux cadres en 2022 :

Annie Noel , directrice d'exploitation, Montréal

, directrice d'exploitation, Montréal Jessica Deckinger , directrice du marketing, Boston

, directrice du marketing, Mehmet Caliskan , vice-président des ventes pour la région EMEA, Berlin

, vice-président des ventes pour la région EMEA, Mathieu Desmarais , vice-président de l'ingénierie des applications, Montréal

, vice-président de l'ingénierie des applications, Montréal Anik Roy-Trudel , vice-présidente de la gestion des gammes de produits, Montréal

, vice-présidente de la gestion des gammes de produits, Montréal Natalie Molson , vice-présidente des ressources humaines et de la culture

, vice-présidente des ressources humaines et de la culture Ashan Haque , vice-président du génie logiciel - Web & Infrastructure

, vice-président du génie logiciel - Web & Infrastructure Sam Elouta, vice-président de la recherche de fournisseurs et de l'approvisionnement stratégiques

Prendre un nouvel essor

L'année 2022 a été marquée par un financement de série C de 95 millions de dollars américains dirigé par l'investisseur existant, Georgian. Un nouvel investisseur, Fidelity Investment Canada ULC, s'est également joint au tour de table aux côtés des investisseurs existants que sont White Star Capital, Bain Capital Ventures et Bolt Ventures. Les fonds recueillis serviront à poursuivre la croissance du marché de Vention, à étendre la zone de distribution mondiale de l'entreprise et à accélérer le développement de sa plateforme matérielle et logicielle.

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Le siège social de Vention se trouve à Montréal, au Canada, avec de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. La société de 360 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn .

*MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques de commerce de Vention Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1979269/Vention_Vention_s_Disruptive_Industrial_Automation_Approach_Boos.jpg

Contact pour les médias : Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617

SOURCE Vention Inc.