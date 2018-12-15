Лапша Master Kong «дебютировала» на борту швейцарского поезда «Красная стрела-Черчилль»

Пользующийся славой самого красивого железнодорожного состава Швейцарии поезд «Красная звезда-Черчилль» обязан своим названием экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, путешествовавшему на этом поезде по Швейцарии в ходе своего визита в 1946 году.

В день открытия ресторана представители Швейцарских федеральных железных дорог (SBB) выступили с приветственными речами на станции Люцерн.

Все время, пока за окном поезда проплывали живописные пейзажи этой горной страны, повара Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill утоляли аппетит пассажиров лапшой «Master Kong Commended Taste» в сочетании с блюдами местной швейцарской кухни в истинном западном стиле. Cтоль необычная комбинация и подача блюд подарили посетителям ресторана поистине уникальные гастрономические впечатления.

Последние десять лет внутреннее китайское потребление находится в переходном состоянии на фоне растущей потребительской способности населения. За первые три квартала этого года на долю внутреннего потребления пришлось 78 процентов экономического роста КНР, что на 14 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Сегодня китайские потребители отдают предпочтение продуктам более высокого качества, обеспечивающее больший комфорт и лучше отражающие их индивидуальность.

Принимая этот факт во внимание, компания Master Kong разработала линейку продуктов «Master Kong Commended Taste» для удовлетворения пищевых привычек и потребностей потребителей с различными вкусовыми предпочтениями. Новая линейка отличается усовершенствованным составом ингредиентов, оптимизированными производственными технологиями, улучшенным вкусом и вполне соответствует статусу продукта высочайшего класса. Новинка моментально завоевала любовь потребителей. Растет репутация китайского бренда Master Kong и на международной арене.

Инновации послужили стимулом для повышения финансовых результатов Master Kong. По данным финансового отчета за первую половину 2018 года, поступления от продаж лапши быстрого приготовления Master Kong достигли 11,134 млрд юаней, на 8,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с этим, Master Kong прилагает все усилия для выполнения взятых на себя социальных обязательств по популяризации традиционной китайской кухни в странах Европы. Компания работает над созданием инноваций и модернизации отрасли производства лапши быстрого приготовления с целью предоставления китайским и зарубежным потребителям здоровых и вкусных продуктов. Бренд отдает дань уважения разнообразным кулинарным традициям народностей Китая, экспериментирует с экзотическими вкусами, использует премиальные технологии и ингредиенты для создания продуктов, способных удовлетворить предпочтения самых искушенных гурманов. Ресторан «Master Kong Noodles House» - успешный пример обмена в сфере гастрономической культуры, популяризации китайской кухни в Европе и по всему миру.

Уделяя пристальное внимание инновациям и качеству продукции, Master Kong одновременно придает большое значение корпоративной социальной ответственности (CSR). Твердо придерживаясь концепции «получения вклада от людей и возмещения долга обществу», компания Master Kong за последние несколько лет вложила в общей сложности 500 млн юаней в общественные и благотворительные проекты, включая спонсорскую поддержку образовательных и спортивных инициатив, борьбу с голодом и нищетой, устранение последствий стихийных бедствий.

Открывая ресторан, Master Kong не только продвигает собственный бренд китайской лапши быстрого приготовления, но и создает своеобразный «мост», позволяющий знакомить европейских потребителей с гастрономической культурой Поднебесной.

Натуральность и высокая питательная ценность, без сомнения, является наиболее актуальной тенденцией будущего развития отрасли. И компания Master Kong планирует предпринимать активные меры по стимулированию потребления, созданию инноваций, непрерывной разработке разнообразных продуктов и новых вкусов с целью удовлетворения кулинарных предпочтений клиентов в Китае и за рубежом.

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SOURCE Master Kong