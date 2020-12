LARK 150 - Inspiração do Som

A fim de garantir a captação de som de alta precisão e qualidade de som de nível profissional do sistema, o LARK 150 foi desenvolvido para diferentes métodos e aplicações técnicas, e possui cancelamento de ruído inteligente DSP, design de câmara de som antivibração, resposta de frequência ultra-ampla, SNR ultra-alto, além de microfones omnidirecionais de alta sensibilidade integrados nos transmissores e muito mais.

FAIXA DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO SEM FIO ESTÁVEL DE 100M COM LATÊNCIA INFERIOR A 5MS

O LARK 150 tem latência ultrabaixa inferior a 5 ms e transmissão de áudio sem fio estável de 100 m. A estabilidade do sistema é garantida pelo recurso de seleção de frequência inteligente ao ligar, de modo que ele escolhe automaticamente o melhor canal ao ligá-lo e o método de transmissão de sinais de rádio com Espectro de difusão em frequência variável (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) de 8 mil vezes por segundo para, de forma inteligente, evitar interferência no conjunto.

CONSTRUÇÃO ULTRACOMPACTA

O transmissor do LARK 150 é atualmente o menor e mais leve do mundo (37*37*17,5 mm, 21 g). É possível transportar facilmente o sistema em qualquer bolsa de kit de viagem com o estojo de carregamento conveniente e portátil que funciona como um case de EarPods da Apple, para fácil carregamento, emparelhamento automático, atualização e armazenamento de todo o sistema do microfone sem fio.

FAIXAS PROGRAMÁVEIS MONO/ESTÉREO/MODO DE SEGURANÇA

O LARK 150 é um sistema de microfone estereofônico com opções padrão Mono e Stereo Track. Para torná-lo ainda mais prático, a Hollyland adicionou o filtro pop Safety Track preventivo como uma terceira opção para pós-processamento de áudio para minimizar ruídos do microfone.

COMBO DOIS EM UM

O versátil pacote padrão do LARK 150 é composto de dois transmissores e um receptor, um microfone de lapela, um cabo de saída TRS, um protetor contra ventos fácil de usar de 3,5 mm, um cabo Tipo C a Tipo A e uma bolsa de armazenamento.

Todos os recursos mencionados acima, além de pequenos toques fáceis de usar do sistema, o tornam o microfone perfeito para vlogging, YouTubing, entrevistas, talk shows no palco, comerciais, transmissão ao vivo e outros tipos de criação de conteúdo.

PREÇO E DISPONIBILIDADE

O LARK 150 já está disponível para os parceiros da Hollyland. O preço oficial sugerido do LARK 150 é de US$ 329 e os preços em diferentes moedas podem variar dependendo da localização exata.

Para obter mais detalhes, visite o site da Hollyland: https://bit.ly/hollylandlark150

Para consultas da mídia: Kiko Lee, + 86-755-8600-0682

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=bP227yZJL98

FONTE Hollyland Technology

