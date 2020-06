Las cabras de ComEd brindan seguridad, confiabilidad y diversión a la energía eléctrica de los clientes

A finales de junio y principios de julio, las cabras Kiko están pastando bajo el tendido eléctrico de ComEd en la ciudad de Pekin, al sur del estado de Illinois. Las cabras Kiko son una raza robusta conocida por su gran apetito. Los animales están bajo un esquema de préstamo a ComEd, de parte de la empresa de pastoreo de cabras Goats on the Go. En promedio, una cabra puede limpiar un acre (4,000 m2) de terreno por semana, equivalente a lo que un equipo de personas puede lograr, con la ayuda de maquinaria, en el mismo periodo de tiempo.

"La vegetación en exceso puede provocar apagones, sobre todo cuando ocurre una tormenta", afirma Blaise. "Con la ayuda de las cabras para limpiar el follaje y la maleza, tenemos una alternativa ecológica, eficiente y segura para nuestros equipos a la hora de quitar la vegetación en lugares difíciles. Además, tienen mucha personalidad".

Para resaltar este programa único, el primero de su tipo en una compañía de energía eléctrica en el Medio Oeste de los Estados Unidos, ComEd creó una campaña alegre y educativa llamada "Goatternship", que se difundirá en sus canales de redes sociales hasta el 14 de julio.

La campaña "Goatternship" narra las vivencias de este equipo de trabajo de verano y comparte las historias de vida de cabras individuales, con nombres como "Selena Goatmez" y "Great Goatsby", junto a características de la experiencia tradicional de una pasantía, incluida la sesión de orientación, la capacitación práctica y las evaluaciones de desempeño.

Para encontrar más información sobre las cabras y hacer un seguimiento de su progreso, puede visitar las redes sociales de ComEd: Facebook, Twitter e Instagram.

