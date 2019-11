Las empresas familiares deben confiar en los líderes de la próxima generación para prosperar en la era digital, afirma PwC

LONDRES, 6 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ --

El 41% de la próxima generación (NextGens, por su denominación en inglés) de empresas familiares aspiran a un cargo de director ejecutivo en los próximos cinco años, de acuerdo a la Encuesta Global NextGen 2019 de PwC

El 70% ya está involucrado en la empresa familiar, mientras que el 48% ya está realizando importantes operaciones internas

Una importante minoría no siente que tenga una "licencia para operar"

La actual generación debería actuar ahora para aprovechar el potencial de los NextGens como futuros líderes de la transformación digital

Los NextGens de empresas familiares se ven a sí mismos como agentes de cambio para la transformación digital, pero están buscando un mayor apoyo y una mayor confianza de parte de los líderes de la generación actual, de acuerdo al nuevo informe de PwC.

La Encuesta Global NextGen 2019 de PwC concluyó que la mayoría de los NextGens ya se encuentra profundamente involucrada en la empresa familiar. Casi la mitad (48%) manifiesta que ya está llevando a cabo operaciones internas significativas, mientras que un cuarto (26%) ya está desempeñando un cargo de director ejecutivo.

Este nivel de compromiso también va acompañado de ambiciones para liderar a futuro, con un 41% que procura un cargo de director ejecutivo en el correr de los próximos cinco años y casi un tercio (29%) que busca ser un accionista mayoritario.

El nivel de confianza también es alto entre los NextGens en lo que refiere al valor que pueden aportar en términos de habilidades. Más de dos tercios de los encuestados consideran que sus atributos más sólidos (la resolución de problemas y el liderazgo) son habilidades esenciales en el futuro panorama empresarial. El 64% sostiene que puede agregar valor a efectos de asegurar que la estrategia empresarial a futuro resulte adecuada para la era digital.

Peter Englisch, líder global de Empresas Familiares en PwC Alemania, afirma que

"Las conclusiones de la encuesta destacan las noticias positivas de que los NextGens son ambiciosos y están profundamente comprometidos con la empresa familiar. Ven un papel claro en el aseguramiento del legado familiar en tiempos de alteraciones y transformación profundas. A pesar de ello, se ven a sí mismos como siendo frenados y frustrados por la falta de oportunidades.

Debemos reconocer, sin embargo, que estas frustraciones son realistas y pragmáticas. Lo que los NextGens están buscando es apoyo en términos del desarrollo de los conocimientos y la experiencia que necesitan para triunfar. Su punto de vista se puede resumir del siguiente modo: 'Ayúdenme a liberar mi potencial de modo que pueda adquirir las habilidades y la experiencia que necesitaré para asumir los roles de liderazgo a los que aspiro'.

Se trata de un grupo diverso en términos de sus necesidades y ambiciones. Los NextGens requieren un enfoque que se base en torno al entendimiento de sus necesidades y ambiciones y esta encuesta proporciona una guía importante en lo que refiere a los próximos pasos que deben dar".

La encuesta identifica cuatro tipos clave de NextGens sobre la base de sus puntos de vista en lo que refiere a sus habilidades, contribuciones y objetivos profesionales. Estos tipos son:

Transformadores: Futuros líderes seguros de sí mismos (46% de los encuestados)

Los transformadores apuntan a liderar el cambio en la empresa familiar y son más proclives a aspirar a cargos ejecutivos en el correr de los próximos cinco años (el 56% de los encuestados manifestó esto, frente al 41% del total de 956 encuestados)

Administradores: Mantienen la tradición y las redes existentes (26% de los encuestados)

Los administradores suelen tener más de 35 años en comparación con otros NextGens (42% vs. 36% de todos los encuestados) y ocupar un cargo administrativo (44% vs. 39% de todos los encuestados).

Intraprendedores: Se prueban a sí mismos dirigiendo empresas bajo el ala de la familia (20% de los encuestados)

Los intraprendedores suelen sentir la necesidad de probarse a sí mismos antes de presentar ideas para el cambio (27% vs. 21% de todos los encuestados).

Emprendedores: Siguen su propio camino fuera de la empresa familiar (8% de los encuestados)

Los emprendedores son menos proclives a verse a sí mismos como futuros líderes de la empresa familiar –aunque aspiran a liderar su propia empresa- y es más probable que aspiren a un papel de gobernanza en la empresa familiar (por ejemplo, en el consejo familiar).

La encuesta proporciona una orientación específica para cada tipo sobre cómo debería enfocar su desarrollo profesional.

Vicki Huff Eckert, líder de EE. UU. y el resto del mundo en Nuevos Emprendimientos de PwC, afirma que,

"Es vital entender la importancia de un enfoque intergeneracional. En algunas empresas familiares puede haber hasta cinco generaciones trabajando juntas en una sola compañía. Cada generación tiende a tener características que pueden chocar con las de quienes están alrededor de ella –pero también tienen conocimientos, experiencias y habilidades que pueden beneficiar a la empresa.

Amalgamar los mejores rasgos de cada generación –saber cuándo dejar que los jóvenes tomen la iniciativa y cuándo frenarlos- puede hacer la diferencia entre simplemente sobrevivir y traspasar una empresa próspera a la próxima generación".

Notas para los editores:

La encuesta, Agents of change: Earning your licence to operate (Agentes del cambio: Obtención de su licencia para operar), se basa en las opiniones de más de 950 NextGens de 11 sectores en 69 territorios de cinco continentes.

Si desea ver el informe, ingrese a www.pwc.com/nextgensurvey

Acerca de PwC

En PwC nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de empresas presente en 157 países, con más de 276.000 personas que están comprometidas a entregar calidad en servicios de aseguramiento, asesoría e impositivos. Conozca más detalles y cuéntenos qué es lo que le interesa, ingresando a www.pwc.com.

PwC hace referencia a la red PwC y/o a una o más de sus empresas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Si desea conocer más detalles, ingrese a www.pwc.com/structure.

© 2019 PwC. Todos los derechos reservados.

FUENTE PwC

Related Links

http://www.pwc.com/



SOURCE PwC