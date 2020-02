Las empresas industriales en Weifang, Shandong, retoman el trabajo y la producción mientras combaten la epidemia

WEIFANG, China, 20 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- A fin de responder a la epidemia de neumonía por nuevo coronavirus, el gobierno de la provincia de Shandong ha emitido una notificación que requiere que las empresas cruciales para la economía nacional y la subsistencia de las personas retomen de inmediato el trabajo y la producción, bajo la premisa de implementar estrictamente las medidas de prevención y control de la epidemia de modo de garantizar plenamente la provisión de materiales importantes para la producción y la vida.

Según el sitio web de la Oficina de Tecnología Industrial e Informática de Weifang, el gobierno municipal de Weifang implementa estrictamente las políticas nacionales, provinciales y municipales, y fomenta la reanudación del trabajo y la producción de las empresas industriales. El gobierno les provee a 100 empresas cruciales servicios de contacto "uno a uno", las supervisa y las guía en la prevención de la epidemia, las mantiene informadas sobre la producción y operación de las empresas en forma oportuna, y coordina y resuelve los problemas relacionados. Su meta es garantizar la reanudación temprana del trabajo y la producción en las empresas, y proveer insumos y apoyo para la prevención y el control de la epidemia. Por ejemplo, Grupo Weichai, si bien está garantizando la prevención y el control de la epidemia, ha retomado gradualmente la producción normal a fines de enero, la primera compañía en hacerlo en Shandong.

Enlaces para imágenes como adjunto:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=358010

Epígrafe: El 11 de febrero, en la Fábrica de Vehículos Multifuncionales Futian Shandong en Weifang, el personal estaba probando y depurando las ambulancias de presión negativa que se enviarían a Wuhan, Hubei, para el control de primera línea de la epidemia. La fábrica organizó a los empleados para que regresen a sus puestos el primer día del Año Nuevo chino, a fin de reanudar la producción y trabajar tiempo adicional para aumentar la capacidad.

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=358016

Epígrafe: El 11 de febrero, los obreros trabajaban en un taller de perforación y soldadura de un fabricante de automóviles en Qingzhou, Weifang.

FUENTE The Website of Weifang Industrial and Information Technology Bureau

