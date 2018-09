Las estrellas brillan para la campaña global de concientización sobre la adopción de mascotas Remember Me Thursday®

Como Vocera Oficial 2018 de la campaña, Wynonna Judd es un ícono de la música estadounidense, ganadora de cinco premios GRAMMY y autora incluida en la lista de bestsellers del New York Times. Filántropa de toda la vida, Wynonna siempre usa su voz para defender causas en las que cree, y es una amante de los animales desde siempre. Cuando no está de gira, a Wynonna se la puede encontrar pasando tiempo con los muchos animales queridos que tiene en su granja. Tiene 34 en total, que incluyen perros, gatos, caballos y un búfalo. Su perra, Starlet, y el cariño que se tienen pueden verse en el anuncio de servicio público de Wynonna para Remember Me Thursday®, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=68ZNXQVMGJM.

Con respecto a su amor por los animales, dijo Judd: "Toda mi vida he tenido un lazo especial con los animales. No sé qué haría sin mis propias mascotas rescatadas y su amor incondicional. Lamentablemente, hay animales en refugios en todo el país que todavía esperan ansiosamente entregar su amor a alguien. El día de Remember Me Thursday®, por favor tómense un momento para defender y recordar a estos animales especiales. ¡Defiendan la adopción de animales!

Judd lidera una impactante lista de celebridades simpatizantes que también se alinean con Remember Me Thursday®. Personalidades notables, atletas profesionales, especialistas en conductas animales y estrellas de las mascotas en los medios sociales han firmado como "luminarias", comprometiéndose a compartir sus reflexiones sobre la adopción de mascotas en videos y a través de sus cuentas en medios sociales a lo largo de la campaña. Al momento de entrar en prensa, más de 70 luminarias influyentes se han sumado a la causa, entre ellas:

Personalidades notables del cine, la televisión y el teatro: Alexander Jean, Andie MacDowell, Ashley Bell, Ashley Roberts, Bellamy Young, Beth Stern, Bo Derek, Bonnie-Jill Laflin, Carrie Ann Inaba (Vocera Oficial 2015), Christian Siriano, Coco Austin, Courtney Lopez, David Tutera, Daymond John, Diane Keaton, Elaine Hendrix, Eric Paslay, Eric Roberts, Holly Madison, Ian Somerhalder & Nikki Reed, Katherine Heigl (Vocera Oficial 2014), Kathy Najimy, Kristin Bauer van Straten, Kristin Chenoweth (Vocera Oficial 2017), Linda Blair, Lou Wegner, Mark Steines, Pauley Perrette (Vocera Oficial 2016), Rick Springfield, Ross Mathews, Wil Wheaton y Wynonna Judd (Vocera Oficial 2018).

Historietistas: Greg Evans (creador de LUANN) y Patrick McDonnell (creador de MUTTS).

Atletas profesionales: Anze Kopitar (Los Angeles Kings), Bryan Bickell (Chicago Blackhawks), David Backes (Boston Bruins), Evan Longoria (San Francisco Giants), Jake Muzzin (Los Angeles Kings), Jeff Carter (Los Angeles Kings), Joey Logano (NASCAR), Kevin Kiermaier (Tampa Bay Rays), Liam Hendriks (Oakland A's), Marc Rzepczynski (Seattle Mariners), Mark Buehrle (Campeón de la Serie Mundial), Matt Duffy (Tampa Bay Rays) y Ryan Newman (NASCAR).

Celebridades especialistas en animales: Dr. Marty Becker, Hannah Shaw, Jack Hanna, Jackson Galaxy, Jill Rappaport, Tamar Geller, Victoria Stilwell y Wendy Diamond.

Celebridades animales: Alien Cat Matilda, Chewie, Chi Chi, Chloe, Choupette Lagerfeld, Cole and Marmalade, Cooper, Fugee, Justin Fire Survivor, Kitten Faces, Lil BUB, Louie, Monty Boy, My Cat Kyle, Nala Cat, Norbert, Paddington, Pumpkin the Raccoon, Purrminators, Sauerkraut Kitty, Smush, Tango, Tuna, Vito Vincent, Worried Cat y Yeti (el Héroe de las Mascotas Rescatadas de Remember Me Thursday® 2018).

Remember Me Thursday® fue establecido en 2013 por el presidente y CEO del Centro para Animales Helen Woodward, Mike Arms. Conmovido por la asombrosa estadística de 2.7 millones1 de mascotas sin hogar que cada año pierden la vida en los Estados Unidos, Arms hizo un llamado a las organizaciones de rescate en un intento de crear una campaña global de concientización. Como creador del International Pet Adoptathon (Maratón Internacional de Adopción de Mascotas) y el programa International Home 4 the Holidays® (que ha colocado en hogares a más de 14 millones de mascotas desde 1999), pudo mandar un pedido expansivo y la respuesta fue significativa.

Actualmente en su sexto año, Remember Me Thursday® ha recibido el respaldo de 180 países, con cientos de miles de individuos y más de 700 organizaciones individuales para el bienestar animal de todo el mundo que celebran ceremonias de encendido de velas por su cuenta, difundiendo el mensaje en los medios sociales, o encendiendo una vela virtual. La enorme ola de apoyo de celebridades ha provocado que el tema esté al tope de las tendencias todos los años tanto en Facebook como en Twitter, logrando más de mil millones de impresiones en medios sociales desde su inicio.

Para ser parte de la campaña 2018 Remember Me Thursday®, se alienta a los individuos y a las organizaciones para el bienestar animal a hacer que todo el mundo hable sobre la adopción de mascotas el jueves 27 de septiembre, tuiteando, etiquetando, posteando y compartiendo la belleza y la significación como salvadora de vidas de la adopción de mascotas, utilizando el hashtag #RememberMeThursday y @hwac. Los amantes de los animales pueden ganar fondos para salvar vidas, juguetes y alimentos para las mascotas adoptables que buscan familias permanentes en su organización sin fines de lucro favorita para la adopción de mascotas. Para entrar al Concurso en Medios Sociales Remember Me Thursday, simplemente suba la foto y la historia de su mascota rescatada al Muro de Fotografías #RememberTheRescue para tener una chance de ganar* (*Se aplican restricciones. La selección final queda a criterio exclusivo del Centro para Animales Helen Woodward).

Para obtener más información sobre Remember Me Thursday® y una lista completa de las celebridades y organizaciones para el bienestar animal participantes, vaya a www.remembermethursday.org. Para obtener más información, comuníquese al (858) 756-4117 o animalcenter.org.

Acerca de Remember Me Thursday®

Amantes de los animales y organizaciones de todo el mundo se reúnen el cuarto jueves de septiembre para encender una vela en recordación de los millones de mascotas sin hogar que perdieron sus vidas sin el beneficio de un hogar afectuoso, y para echar luz a través de los medios sociales sobre los millones de mascotas huérfanas que todavía esperan su hogar permanente. La campaña de concientización global Remember Me Thursday® es liderada por Mike Arms, presidente del Centro para Animales Helen Woodward, y creador del International Pet Adoptathon (Maratón Internacional de Adopción de Mascotas) y el exitoso programa Home 4 the Holidays, que, en sociedad con organizaciones nacionales para los animales, ha colocado en hogares a más de 14 millones de mascotas desde 1999. Para obtener más información, visite remembermethursday.org o a través del hashtag #RememberMeThursday en medios sociales.

1Animal 24-7 publicado por Merritt Clifton, estima el número aproximado de mascotas sin hogar sacrificadas en 2.7 millones anuales.

