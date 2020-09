Las exenciones de los pacientes respiratorios del uso de mascarillas no tienen fundamento y pueden conllevar riesgos asociados de COVID-19 grave

LITTLEPORT, Inglaterra, 30 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Existen ya muchas noticias de salud falsas, bulos e información sesgada sobre la actual pandemia de COVID-19 que circulan por la red, y también en medios impresos y televisión. Sin embargo, a veces se produce confusión y desinformación a través de canales oficiales. Y puede tener consecuencias graves.

Uno de ellos es la exención a los pacientes respiratorios del uso de mascarilla, obligatoria en España y otros países tanto en espacios exteriores como interiores compartidos desde mayo de 2020. La Ley española del BOE de miércoles 20 de mayo de 2020, Núm. 5142, Orden SND/422/2020, establece que: " Se excepcionan de esta obligación a aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y a aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad."

En el Respiratory Effectiveness Group (REG en https://www.regresearchnetwork.org/), un grupo global independiente de médicos e investigadores en España, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros, han revisado la evidencia disponible.

En un artículo publicado hoy en el European Respiratory Journal (accesible desde https://doi.org/10.1183/13993003.03325-2020), una de las revistas internacionales más prestigiosas en el ámbito respiratorio, se concluyó que no hay evidencia que sustente esta excepción, y que los pacientes con una enfermedad respiratoria tienen un alto riesgo de sufrir COVID-19 grave, en España, en el Reino Unido y en otros países dónde rigen estas exenciones. Debemos lograr eliminar esta excepción.

El Dr. Joan B Soriano, médico epidemiólogo del Servicio de Neumología del Hospital La Princesa en Madrid, miembro del COVID-19 Clinical Network Knowledge Exchange Team de la OMS en Ginebra, y autor principal declaró: "Los pacientes con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias deben usar la mascarilla sin excepciones. Si tienen insuficiencia respiratoria o una sensación de falta de aire al ponérsela, lo más recomendable es que limiten su actividad, especialmente al aire libre ".

No utilizar mascarilla para evitar un ataque de asma, o exacerbaciones de la EPOC, o de otras enfermedades respiratorias, debido a un supuesto aumento de las presiones inspiratorias a través de una mascarilla, está infundado.

La Dra. Sinthia Bosnic-Anticevich, del Instituto Woolcock de la Universidad de Sydney, presidenta de REG y también coautora, declaró: "Por favor, si usted o un familiar suyo padecen asma, EPOC u otra enfermedad respiratoria crónica, use mascarilla para protegerse y proteger a los demás. Este es un virus nuevo y una enfermedad nueva, pero la información es clara y las decisiones individuales son fundamentales para derrotar esta pandemia ".

El Dr, Marc Miravitlles, neumólogo del Hospital Universitario Vall d'Hebron / Vall d'Hebron institut de Recerca (VHIR) en Barcelona indica que :"A falta de una vacuna eficaz debemos extremar al máximo las medidas de prevención, incluyendo el uso apropiado de las mascarillas. Esto incluye también y en especial a los pacientes respiratorios."

Se estima que hay 545 millones de personas en todo el mundo que padecen una enfermedad respiratoria crónica, y no usar mascarilla puede conllevar un mayor riesgo de infección personal y grupal.

Soriano JB, Anzueto A, Bosnic Anticevich S, et al. Face masks, respiratory patients and COVID-19. Eur Respir J 2020; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.03325-2020).

