Las Importaciones de Aguacate Mexicano en Estados Unidos Alcanzan un Impacto Récord en Ambos Lados de la Frontera entre EE. UU. y México

Las importaciones de aguacate de México aportan $6,000 millones al PIB de EE. UU. y generan $11,200 millones en producción económica para EE. UU.

DALLAS, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las importaciones de aguacate mexicano Hass continúan impactando sustancialmente a las economías de EE. UU. y México de acuerdo con el último análisis de contribución económica realizado por la Universidad de Texas A&M1 para la temporada 2021-2022. Desde 1997, el volumen de las importaciones de aguacate desde México hacia los EE. UU. ha aumentado a más de 1 millón de toneladas al año1, y más de dos millones de toneladas sólo en los últimos dos años2, impulsado por la pasión de los consumidores por esta fruta saludable y que beneficia positivamente a las economías nacionales y estatales de los EE. UU.

El análisis económico1 identifica indicadores económicos de las contribuciones que tienen las importaciones de aguacate mexicano Hass a la economía estadounidense, a medida que los aguacates se mueven a través de la cadena de suministro y estimulan diversas actividades del mercado. Las contribuciones incluyen:

$11,200 millones en producción o derrama económica

millones en producción o derrama económica $6,100 millones al PIB de EE. UU. (valor agregado)

millones al PIB de EE. UU. (valor agregado) 58,299 empleos en EE. UU.

$3,900 millones en ingresos laborales

millones en ingresos laborales $1,300 millones en impuestos

"Las nuevas cifras son testimonio del impacto positivo que la relación comercial entre los dos países tiene en las economías en general", afirmó Ron Campbell, director ejecutivo de Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA). "El análisis realizado por la Universidad de Texas A&M muestra claramente cómo la colaboración entre la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate (APEAM) y la MHAIA contribuye no solo al crecimiento económico de ambas naciones, sino también con un impacto positivo dentro de las comunidades locales a través de empleos, ingresos laborales e impuestos adicionales".

Al comparar los resultados con años anteriores, este nuevo informe revela el crecimiento persistente y la importancia de las importaciones de aguacate mexicano para la economía estadounidense. La contribución a la producción total de EE. UU. aumentó casi un 560 % y pasó de $1,700 millones en 2012 a $11,200 millones en 2022. Al mismo tiempo, la contribución al PIB de EE. UU. (valor agregado) aumentó en casi un 410 % y pasó de $1,200 millones en 2012 a $6,100 millones en el año fiscal 2022. Las contribuciones a los ingresos laborales de EE. UU., los ingresos fiscales de EE. UU. y el empleo desde 2012 hasta el año fiscal 2022 también han registrado aumentos sorprendentes3 (465 %, 665 % y 418 %, respectivamente).

"El crecimiento de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos se atribuye a dos factores principalmente: un fuerte crecimiento de la demanda de aguacates en los EE. UU. y un crecimiento igualmente significativo en el suministro de importaciones a los EE. UU.", señaló el Dr. Gary Williams, profesor emérito de la Universidad de Texas A&M. "El consumo per cápita de fruta de aguacate en los EE. UU. ha crecido a más de 9 libras1 y los programas de promoción como Avocados From Mexico (Aguacates de México) han sido fundamentales para aumentar el consumo de aguacate en los EE. UU.".

El crecimiento de las importaciones de aguacate mexicano también ha tenido un impacto positivo en los productores de EE. UU. y México. El análisis de la Universidad de Texas A&M muestra que los productores nacionales de aguacate se han beneficiado de puntos de precio más elevados y un mercado más grande para sus productos. En México, la agricultura del aguacate sigue siendo un emprendimiento comercial viable y confiable, ya que la industria mexicana del aguacate crea aproximadamente 78,000 empleos directos y permanentes, y más de 300,000 empleos indirectos y estacionales, con más de 30,000 productores y 74 empacadoras.

"Es gratificante ver el impacto económico que ha tenido la colaboración de México con EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de aguacates provenientes de México. Esta sólida asociación se ha convertido en un motor económico que abastece la creciente demanda de aguacates en los EE. UU. y abre oportunidades para pequeños agricultores de aguacate en México, que les permiten a ellos y a sus familias prosperar", dijo Alvaro Luque, director ejecutivo de Avocados From Mexico (AFM).

Avocados From Mexico representa una colaboración única entre los dos países: AFM es una organización de marketing sin fines de lucro que reúne a la Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA) y a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para promover el consumo de aguacates mexicanos en los EE. UU. Esta ha ayudado a nutrir el amor de los estadounidenses por el aguacate y construye un vínculo que beneficia económicamente a ambos países.

Esta asociación también beneficia a los consumidores. A través de AFM, los consumidores reciben aguacates saludables y frescos, ya que tardan sólo de tres a cinco días en llegar de México a Estados Unidos, y son productos de la más alta calidad. Cada aguacate exportado a los EE. UU. cumple con estrictos requisitos de prueba de materia seca . La prueba de materia seca garantiza que los aguacates exportados a los EE. UU. tengan un porcentaje de aceite adecuado, lo que proporciona a la fruta una consistencia óptima y un sabor delicioso. El microclima, el rico suelo volcánico y las lluvias en Michoacán, México, permiten que los árboles de aguacate florezcan durante todo el año , siendo Michoacán la única región que envía aguacates Hass a los EE. UU. los 365 días del año. Ahora, con la reciente adición al programa de exportación de aguacates del estado mexicano de Jalisco, la capacidad de la industria para satisfacer la demanda de aguacates durante todo el año en los EE. UU. está mejorando aún más. Los aguacates Hass ahora conforman alrededor del 95 % de todo el consumo de aguacates en los EE. UU. y son los que cuentan con la mayor disponibilidad1.

Para más información sobre la industria mexicana del aguacate, puede consultar el Avocado Institute. Esta plataforma digital fue creada por las organizaciones matrices de AFM, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y la Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA).

Para obtener el informe completo, visite: https://avocadoinstitute.org/newsroom/avocado-imports-achieve-record-breaking-impact-growth-on-both-sides-of-the-u-s-mexico-border/

Acerca de Avocados From Mexico

Avocados From México (AFM) es una subsidiaria de la Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA), formada con el fin de publicitar y promover la marca Avocados From México y promover el consumo de aguacates en Estados Unidos. En virtud de los acuerdos, la MHAIA y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) han combinado recursos para financiar y gestionar a AFM, con la intención de establecer un programa de marketing enfocado, altamente efectivo y eficiente en los Estados Unidos. AFM tiene su sede central en Irving, Texas.

1 Actualización de 2022: Los beneficios económicos de las importaciones estadounidenses de aguacate proveniente de México

Este análisis utiliza el modelo de análisis y planificación de impacto (Impact Analysis and Planning Model, IMPLAN) para medir los empleos, ingresos, salarios e impuestos generados por las importaciones a lo largo de la cadena de valor en las economías nacionales y estatales. IMPLAN es un modelo de insumo-producto de toda la economía estadounidense que registra las relaciones entre los sectores comerciales y estima los efectos económicos (directos, indirectos e inducidos). El modelo IMPLAN arroja información sobre cuatro tipos específicos de efectos económicos: contribución laboral, ingresos laborales, valor agregado y contribución de producción o ventas brutas.

2 Datos de volumen de la Hass Avocado Board

3 Beneficios económicos de la expansión de las importaciones de aguacate desde México, febrero de 2014

Contact:

Ana Ambrosi

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1910501/AFM_Avocado_Institute_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910502/AvocadosMexico_092322_SPN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1910503/AFM_logo_lockup.jpg

FUENTE Avocado Institute

SOURCE Avocado Institute