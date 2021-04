Las iniciativas de economía circular alrededor del mundo nos acercan más alcanzar los objetivos del Acuerdo de París

LA HAYA, Países Bajos, 16 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Durante el Foro Mundial sobre Economía Circular + Clima (WCEF+Climate) de alto nivel, que se extendió durante dos días, se asumieron varios compromisos para lograr una economía circular mundial. La ministra de Medio Ambiente de los Países Bajos, Stientje van Veldhoven, comentó: "Con esta cumbre nos aseguramos de que la circularidad se vea en todo el mundo como una parte inextricable de la solución a la crisis climática".

La conferencia fue organizada conjuntamente por los Países Bajos y el Fondo Finlandés de Innovación Sitra. Entre los asistentes figuraron ministros de docenas de países, representantes de alto nivel de las Naciones Unidas y representantes de grandes empresas y empresas emergentes."Debemos separar el crecimiento económico de las emisiones climáticas y el consumo excesivo. Necesitamos la colaboración de todo el mundo a medida que nos acercamos al otoño y al Foro Mundial de Economía Circular 2021 en Toronto, así como a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, como parte de una transición circular hacia una economía con bajas emisiones de carbono que sea resiliente a los impactos negativos del clima", afirmó Jyrki Katainen, presidente del Fondo Finlandés para la Innovación Sitra.

El WCEF+Climate demostró claramente los esfuerzos mundiales hacia una economía circular para alcanzar nuestros objetivos climáticos. Sin una economía circular, es difícil alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. El uso más inteligente de las materias primas, una mayor reutilización de los productos y un mejor reciclaje podrían aportar a una reducción del 20 % en las emisiones de CO 2 en todo el mundo.

Los jóvenes causan impacto

La Alianza Mundial We Are Tomorrow, un movimiento juvenil global, desempeñó un papel importante en la conferencia. El movimiento juvenil holandés por el clima obtuvo una silla en la mesa: participará en debates políticos hacia una economía circular en los Países Bajos. El presidente Werner Schouten expresó: "Nos complace que la voz de los jóvenes en todo el mundo se esté volviendo cada vez más importante. Y en los Países Bajos, vemos que miles de jóvenes desean hacer una contribución activa para lograr una economía circular. El hecho de que se nos permita participar en conversaciones con otras partes interesadas es otro paso importante hacia adelante".

Asistentes

Entre los representantes de las Naciones Unidas figuraron Amina Mohammed (vicesecretaria general), Inger Andersen (directora ejecutiva del PNUMA) y Achim Steiner (administrador del PNUD). Entre los representantes de la Comisión Europea estuvo Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo). A lo largo de más de 20 sesiones, docenas de países y compañías se comprometieron a trabajar con mayor dedicación para aumentar el impacto de las iniciativas circulares existentes.

www.wcefplusclimate.com

FUENTE Netherlands’ Ministry of Infrastructure and Water Management and Ministry of Foreign Affairs, and the Finnish Innovation Fund Sitra

