Las mujeres que aprenden en Platzi crecieron 156%, pero aún hay trabajo para cerrar la brecha de género en Tecnología

La comunidad de aprendizaje de tecnología con más de 3 millones de estudiantes de habla hispana, Platzi, compartió los datos sobre la participación de las mujeres en el aprendizaje de habilidades relacionadas a las carreras del futuro.

El porcentaje de mujeres vs. hombres estudiando sobre tecnología en Platzi aumentó 156% de enero de 2021 al día de hoy.

De las personas que estudian tecnología, 83% son hombres y el 17% son mujeres.

Algunas cifras que llaman la atención tienen que ver con la baja participación de las mujeres en escuelas relacionadas con el emprendimiento: En la Escuela de Startups, donde las personas aprenden a llevar una idea a un negocio escalable y es la primera puerta de entrada al emprendimiento relacionado a la tecnología, solo el 12% son mujeres. Eso puede dar respuesta al número reducido de mujeres fundadoras de startups en Latinoamérica.

"El auge de las criptomonedas y las oportunidades de modelos de negocio para el futuro cercano relacionados que abre la Web3 necesita de mayor participación de las mujeres. Son puertas que se abren para acelerar la presencia femenina en el sector financiero" advirtió Ingrid Zúñiga.

Sin embargo, las cifras de mujeres que estudian liderazgo representan un 15% y las interesadas en aprender sobre Criptomonedas y Blockchain solo representan un 8.5%. "El desafío es cómo incorporar más mujeres a aprender sobre esta transformación financiera", agregó Zúñiga.

Otro dato relevante es que la escuela con mayor porcentaje de mujeres es la Escuela de Diversidad e Inclusión, conformando un 27% del total de estudiantes. Una escuela que busca mostrar que es un deber construir con diferentes visiones de mundo.



A pesar de que son más hombres que mujeres estudiando tecnología. Entre el top 10 de Escuelas preferidas por las mujeres destacan las siguientes, y se nota una fuerte predilección por aprender habilidades blandas:

Escuela de Programación y Desarrollo de Software. Escuela de Habilidades Blandas. Escuela de Desarrollo Web. Escuela de Marketing Digital. Escuela de Publicidad Digital. Escuela de Business Management. Escuela de Data Science e Inteligencia Artificial. Escuela de E-Commerce y Negocios Digitales. Escuela de Product Design. Escuela de JavaScript.

Mentoría para mujeres:

Para continuar cerrando esas brechas digitales, Platzi tiene diferentes actividades. El evento Yes, You Can condensará la experiencia de mentoría de Platzi Master durante un día. Estará destinado sólo a mujeres que quieran crecer profesionalmente en Desarrollo de Software.

Tres invitadas que han vivido la experiencia como alumnas y hoy son parte del equipo de Platzi, Mariangélica Useche, Diana Martinez y Nazly Santos, tendrán sesiones de live coding con diferentes enfoques: Frontend, Backend y Data.

Habrá espacio para compartir experiencias y retos a los que se han enfrentado nuestras expertas en su carrera y cómo las han sorteado. El evento será el 24 de marzo, con registro previo que estará disponible desde el 7 de marzo en este formulario. El evento será 100% remoto.



En la medida que la economía digital crece, el mundo laboral se transforma. Este es un marco de acción para que las mujeres accedan a mayores oportunidades sociales y económicas mediante la educación, especialmente con el impulso de la industria EdTech. En Platzi trabajamos activamente para acortar la brecha digital de género, uno de los grandes desafíos en Latinoamérica.

Acerca de Platzi

La educación, en especial la especialización, en mercados emergentes requiere de un impulso, esfuerzo y tiempo que muy pocos encuentran. En 2011, Freddy Vega y Christian Van Der Henst, lanzaron una plataforma de enseñanza online llamada Mejorando.la. Dos años más tarde, y con el objetivo de que sus cursos alcancen nivel mundial, crearon Platzi y escalaron el negocio a Silicon Valley. En diciembre de 2014, Platzi fue una de las 114 startups seleccionadas -de entre 5,600 solicitudes- por Y Combinator para un programa de tres meses de asesoría e inversión. La compañía fue la primera empresa de origen latino en ser admitida en Y Combinator. En 2018, Platzi ganó el premio Ernst & Young Entrepreneurs a la "Mejor startup Edtech", y ese mismo año Foundation Capital la eligió para inyectar una inversión de 6 millones de dólares, para expandirse a mercados claves como España y Brasil, así como ampliar su portafolio de enseñanza agregando 20 cursos nuevos a la plataforma cada mes.

