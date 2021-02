Las mujeres que fueron atendidas por el Dr. James Heaps en las instalaciones médicas de UCLA pueden tener derecho a participar en un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 8 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un Acuerdo de demanda colectiva propuesto puede afectarla si usted fue una mujer atendida por el Dr. James Heaps ("Dr. Heaps") en las instalaciones médicas de la Universidad de California en Los Ángeles ("UCLA") durante diferentes períodos de tiempo entre el 1 de enero de 1983 y el 28 de junio de 2018. La demanda pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California es A.B. et al. v. Regents of the University of California et al., Caso No. 2:20-cv-09555-RGK-E ("demanda").

¿De qué se trata la demanda? Las mujeres que entablaron la demanda ("Demandantes") alegan que el Dr. Heaps agredió, abusó y se involucró en un comportamiento hostigador y ofensivo hacia pacientes femeninas mientras era obstetra y ginecólogo en las instalaciones médicas de UCLA y que los Regentes de la Universidad de California ("Regentes") no respondieron adecuadamente. El Dr. Heaps y los Regentes ("Demandados") niegan las acusaciones de las Demandantes. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

¿Quiénes se ven afectados ? Usted es un "Miembro de la clase" si es una mujer que fue atendida por el Dr. Heaps en (1) el centro de salud para estudiantes de UCLA (ahora Centro de Bienestar y Salud para Estudiantes Arthur Ashe) del 1 de enero de 1983 al 30 de junio de 2010; (2) UCLA Medical Center (ahora Centro Médico Ronald Reagan de UCLA) del 1 de enero de 1986 al 28 de junio de 2018; o (3) el consultorio médico del Dr. Heaps ubicado en 100 UCLA Medical Plaza desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 28 de junio de 2018.

¿Qué puede obtener del Acuerdo? El Fondo del acuerdo de $73 millones se utilizará para pagar las reclamaciones de los Miembros del grupo del acuerdo y cualquier adjudicación de servicio del Representante del grupo aprobado por el Tribunal. Además de los beneficios monetarios, los Regentes harán cambios institucionales en UCLA. El Fondo del acuerdo no se reducirá para pagar los honorarios y costos de los abogados o los Gastos administrativos.

¿Cómo se obtiene un pago ? Los Miembros del grupo del acuerdo que estén identificados previamente y reciban un paquete de Aviso del acuerdo con una Identificación de reclamante y las mujeres que presenten una Declaración de membresía del grupo que cumplan con los requisitos recibirán un pago del Acuerdo de Nivel 1 de $2,500. Los Miembros del grupo del acuerdo también tienen la opción de enviar un formulario de reclamación de Nivel 2 y Nivel 3. Dependiendo de la información proporcionada y de si los reclamantes están dispuestos a ser entrevistados, los reclamantes podrían recibir hasta $250,000 (o más en circunstancias excepcionales). La Declaración de Membresía de clase y el Formulario de reclamación de Nivel 2 y Nivel 3 están disponibles en el sitio web del Acuerdo en www.UCLAHeapsSettlement.com o pueden solicitarse por teléfono sin cargo al 1-888-921-0726. Todos los Formularios de reclamación deben recibirse en línea a través del sitio web del Acuerdo o deben enviarse por correo postal a más tardar el 7 de junio de 2021.

¿Cuáles son sus opciones ? Los Miembros de la clase que no desean pagos del Acuerdo y no quieren estar legalmente vinculados por el Acuerdo, deben excluirse antes del 6 de mayo de 2021. Los Miembros de la clase que no soliciten la exclusión pueden objetar el Acuerdo antes del 6 de mayo de 2021. El Aviso detallado del acuerdo proporciona información detallada sobre cómo solicitar la exclusión u objetar. El Tribunal celebrará una Audiencia de imparcialidad el 12 de julio de 2021 a las 9:00 a.m., hora del Pacífico, para considerar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. Los Miembros de la clase pueden pedirle al Tribunal que comparezca en la Audiencia de imparcialidad, pero no es necesario que lo haga.

¿Cómo puede obtener más información ? Este Aviso es un resumen. La información detallada del Acuerdo está disponible en www.UCLAHeapsSettlement.com. También puede comunicarse con el Administrador del acuerdo por teléfono sin cargo al 1-888-921-0726 o por correo postal a UCLA Heaps Settlement, c/o JND Legal Administration, PO Box 91386, Seattle, WA 98111.

http://www.UCLAHeapsSettlement.com



