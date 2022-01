Las nuevas empresas de Indonesia atraen a inversores internacionales en la Expo 2020 Dubai

Semuel Pangerapan, director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia, comentó: "Como una de las economías digitales más grandes y de más rápido crecimiento, estamos comprometidos a promover las prósperas nuevas empresas indonesias en el mundo. Nuestra participación en la Expo 2020 tiene como objetivo cultivar el ecosistema digital del país a través de un amplio acceso al mercado y sólidas oportunidades de capital que se adaptan a las segmentaciones multifacéticas de empresas emergentes".

Durante el seminario de información sobre el mercado de empresas emergentes de Indonesia el 2 de enero, Semuel se unió a Italo Gani, socio de riesgo de East Ventures; Adrian Gilrandy, consejero delegado y fundador de Praktis; y Williem, director de tecnología y fundador de Verihubs, para discutir el futuro de la economía digital de Indonesia, ofreciendo a los participantes soluciones prácticas para la toma de decisiones.

Actualmente, alrededor del 73,7% de la población de Indonesia ha adoptado Internet con 21 millones de nuevos consumidores digitales al comienzo de la pandemia, de los cuales el 72% procedían de áreas no metropolitanas. Esto muestra una alta tasa de penetración de crecimiento en todo el país.

La situación prolífica lleva a Indonesia a expandir con éxito su economía digital, convirtiéndolo en uno de los países con el mayor crecimiento de nuevas empresas en 2021. Se prevé que la economía digital de Indonesia supere los 130.000 millones de dólares estadounidenses para 2025.

Emparejamiento comercial entre capitalistas de riesgo internacionales y nuevas empresas indonesias

La sesión de emparejamiento virtual uno a uno del 3 de enero ha facilitado que más de 30 capitales de riesgo extranjeros intercambien información directamente con 30 nuevas empresas indonesias emergentes seleccionadas. La sesión se llevó a cabo utilizando un sistema de emparejamiento automatizado basado en una plataforma.

Una de las startups seleccionadas es Gajiku, una plataforma tecnológica que busca empoderar financieramente a las masas. Lo hacen asociándose con empleadores para brindar opciones de salario anticipadas a sus empleados. Esto permite a los empleados cubrir gastos de emergencia o únicos causados por problemas de flujo de efectivo, evitando así las altas tarifas que suelen cobrar los prestamistas abusivos.

"La oportunidad de conectarnos con una audiencia global en la Expo 2020 ha tenido un gran impacto para nuestro negocio. Al facilitar una sesión de networking personalizada con empresas de renombre, el programa ha apoyado a las nuevas empresas emergentes para que crezcan y contribuyan a construir una economía digital integral en Indonesia", comentó Sherman Tanuwidjaja, consejero delegado y cofundador de Gajiku.

El seminario de conocimiento del mercado de empresas emergentes de Indonesia y la sesión de emparejamiento virtual son la culminación de los eventos de cuatro meses de duración de JEJALA ID, que comenzaron con presentaciones itinerantes previas al evento en Japón, Singapur, Europa del Este y Estados Unidos. Esto muestra el compromiso del gobierno de empoderar a las empresas emergentes en etapa inicial al escenario global.

