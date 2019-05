Las objeciones de Einstein a la mecánica cuántica consiguen confirmación industrial en las nuevas energías

La tercera de las tres objeciones rinde tributo a Albert Einstein

DENTON, Texas, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- En comunicados anteriores, con fechas de 20 y 24 de mayo de 2019, explicamos los estudios del científico italoamericano sir Ruggero Maria Santilli (http://www.i-b-r.org/Dr-R-M-Santilli-Bio-1-10-18.pdf), entre otros, sobre la aparente confirmación en la física y en la química de la visión de Einstein de que la mecánica cuántica es una "teoría incompleta". En este nuevo comunicado, describimos los estudios sobre la necesidad de una interpretación "completa" de mecánica cuántica para el tratamiento coherente de nuevas energías limpias y, en general, tecnologías innovadoras.

El Sr. Santilli dijo: "Nunca he aceptado la mecánica cuántica como una teoría 'completa', ya que la mecánica cuántica no tiene una 'flecha temporal' y, por ello, no puede representar de forma coherente los procesos de liberación de energía irreversibles. Tras aprender en mis estudios universitarios que la mecánica cuántica se caracteriza por el álgebra de Lie, invariable ante la inversión temporal, hice mi tesis doctoral en 1965 sobre una interpretación 'completa' a través del álgebra admisible de Lie (http://www.santilli-foundation.org/docs/Santilli-54.pdf), con sus correspondientes ecuaciones dinámicas irreversibles".

Tras ocupar diferentes puestos universitarios, en septiembre de 1978, el Sr. Santilli entró en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Harvard con el apoyo del Departamento de Energía para realizar investigaciones innovadoras en nuevas energías limpias. En ese contexto, el Sr. Santilli introdujo la interpretación más conocida del álgebra admisible de Lie, caracterizada por generalizar y diferenciar el producto convencional "ab" de número y funciones, en el producto de a y b a la derecha, a>b = arb, a partir del producto de b y a a la izquierda, a<b = asb, donde r y s son números, funciones o matrices arbitrarios y positivos. Las nuevas multiplicaciones permitieron la construcción de unas nuevas matemáticas conocidas como "matemáticas hadrónicas a la derecha y a la izquierda", con la correspondiente interpretación "completa" de la mecánica y la química cuánticas a través de la irreversibilidad y su conversión en mecánica y química hadrónicas, en la que los procesos de liberación de energía futuros se representan con los productos ordenados a la derecha, mientras que los procesos pasados se representan con los productos ordenados a la izquierda. Los diferentes valores de r y s garantizan la irreversibilidad. Solo después se pudo empezar a trabajar en aplicaciones científicas e industriales relacionadas con las nuevas energías limpias. Las isomatemáticas, isomecánica e isoquímica reversibles presentes en los dos comunicados anteriores se mantienen para r = s= T > 0. La mecánica y la química cuánticas también se mantienen para r = s = 1 (http://www.santilli-foundation.org/elements-hadronic-mechanics.htm).

El Sr. Santilli dijo: "Creo que nuestra incapacidad para lograr fusiones nucleares controladas, a pesar de dedicar miles de millones de fondos públicos, se debe a la incoherencia de su tratamiento con las ciencias invariables ante la inversión temporal del siglo XX. Por el contrario, en Thunder Energies Corporation (http://thunder-energies.com/), empresa estadounidense con cotización oficial, estamos intentando conseguir fusiones nucleares que, cuando se representan con las nuevas ciencias irreversibles, parecen no producir ningún desecho o radiación perjudiciales (http://www.santilli-foundation.org/docs/hypercombustion-2019.pdf)".

En cuanto a la pregunta de cómo confirman los procesos irreversibles la visión de Einstein, el Sr. Santilli declaró: "Parece que las objeciones de Einstein a la mecánica cuántica se confirman en las regiones de dispersión en las que tienen lugar colisiones de partículas con grandes niveles de energía. La mecánica cuántica es válida durante la aceleración de los protones en los colisionadores de hadrones. Sin embargo, la mecánica cuántica no es válida para el impacto de los protones contra una diana debido a la irreversibilidad de la dispersión. La visión de Einstein parece confirmarse en el interior de las regiones de dispersión con grandes niveles de energía debido a sus densidades extremas, similares a las de los agujeros negros en los que las incertidumbres cuánticas, entre otras leyes, son claramente inaplicables. La importancia de la visión de Einstein, así como su falta de aceptación general por la comunidad científica durante un siglo, se manifiestan en la necesidad de una revisión de los resultados de las investigaciones en experimentos de dispersión con grandes niveles de energía debido a la ausencia actual de las contribuciones de la irreversibilidad".

