Las oportunidades de 1.000 billones de dólares dentro del posicionamiento de la mente del país

Se lanza el primer informe de posicionamiento estratégico mundial

ATLANTA y SHANGHÁI, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Fortune (China) y Ries Positioning Strategy & Consulting han lanzado el primer informe estratégico de posicionamiento mundial – 'The $ Trillion Opportunities: Building Global Brands with Country Positioning in Mind' – en Estados Unidos.

El informe de posicionamiento destaca que cada uno de los países cuenta con unas calidades de 'posicionamiento en mente' diferentes y que las compañías han de solventar el concepto y basarse en las categorías para construir una marca mundial.