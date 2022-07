Las personas LGBTQ+ encuentran ayuda y esperanza en Alcohólicos Anónimos

Miembros del programa de Alcohólicos Anónimos comparten sus historias de recuperación y de cómo encontraron apoyo y aceptación en las reuniones de AA.

NUEVA YORK, 8 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los principios de Alcohólicos Anónimos fomentan los ideales de la participación, inclusión y unidad para los miembros y grupos.

Desde la fundación de AA hace 87 años, personas de distintos grupos y procedencias han encontrado ayuda y esperanza para sus problemas con el alcohol en la Comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entre estos miembros de AA, están las personas LGBTQ+ que han compartido sus experiencias en la publicación de AA Alcohólicos LGBTQ en AA .

En AA, encontrará una comunidad de personas afines, de todo tipo de origen y condición. Para aquellos de nosotros que nos identificamos como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o en cuestionamiento (LGBTQ, por sus siglas en inglés), AA extiende una mano de ayuda, un corazón abierto y un programa de recuperación que salva vidas a cualquier persona que busque ayuda para un problema con la bebida. Irving, un miembro de AA, comparte: "El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Dejé de tener miedo de que mi orientación sexual fuera un problema, y que tuviera que cargar con un enorme y oscuro secreto. Tenía un verdadero deseo de dejar de beber. Eso era lo único que importaba. A las personas en las reuniones no les importaba que fuera gay. Todos teníamos el mismo propósito: mantenernos sobrios. Siempre me recibían calurosamente y me decían que 'siguiera viniendo'".

Un miembro de AA no binario dijo: "Hacia el final de mi segundo año en sobriedad, conocí a otro alcohólico que tenía la misma identificación que yo. Íbamos juntos en auto hasta la ciudad para poder asistir a una reunión LGBTQ+ de AA. Nos conectamos con otros compañeros de AA y comenzamos a desarrollar una red de apoyo que ha sido vital para nosotros". (Tomado de "The need to identify (La necesidad de identificarse)" , revista AA Grapevine, octubre de 2021).

En AA creemos que el alcoholismo es una enfermedad que no respeta edad, género, creencia, raza, riqueza, ocupación ni educación. Nuestra experiencia demuestra que cualquier persona puede ser alcohólica. Y, sin lugar a duda, cualquiera que desee dejar de beber es bienvenido en AA.

Muchos alcohólicos LGBTQ+ se sienten muy cómodos en cualquier grupo de AA. Algunos compañeros han encontrado apoyo adicional, especialmente en cuanto a la identificación, en grupos de AA "de interés especial" para la comunidad LQBTQ+.

Cualquier persona interesada en asistir a una reunión de AA puede encontrar una en su zona entrando en contacto con una oficina central o intergrupo de AA, o en línea, por medio de la aplicación Meeting Guide de AA. Esta aplicación permite hacer búsquedas de reuniones LGBTQ+, ya sea presenciales o en línea.

Alcohólicos Anónimos es para cualquier persona que quiera dejar de beber. Para más información sobre AA, visite www.aa.org .

