Las personas que poseían árboles cítricos residenciales en el condado de Miami-Dade que fueron destruidos entre 2000 y 2006 en el marco del Programa de Erradicación del Cancro de los Cítricos podrían obtener dinero como resultado de un acuerdo

CORAL GABLES, Florida, 24 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Robert C. Gilbert, abogado de Robert C. Gilbert, P.A./Grossman Roth Yaffa Cohen, P.A. , sobre la demanda por el Litigio del Cancro de los Cítricos, N.º de caso 03-8255 CA 13, en el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida.

Se ha llegado a un acuerdo en la demanda colectiva para obtener compensación completa por la Demanda certificada de propietarios de aproximadamente 247,972 árboles de cítricos residenciales en el condado de Miami-Dade, que no se determinó que estuvieran infectados con el cancro de los cítricos y que fueron destruidos por el Departamento de Agricultura de Florida (el "Departamento"), en o después del 1 de enero de 2000, en el marco del Programa de Erradicación del Cancro de los Cítricos (en inglés, "Citrus Cancer Erradication Program", o CCEP). La demanda solicita una indemnización completa basada en el costo de reemplazo de los árboles en el momento en que fueron destruidos.

Por lo general, las personas son parte de la Demanda y están incluidas en el Acuerdo si fueron propietarios de árboles cítricos ubicados en el Condado de Miami-Dade, que:

no fueron utilizados con fines comerciales;

fueron utilizados con fines comerciales; el Departamento no determinó que estuvieran infectados con el cancro de los cítricos; y

determinó que estuvieran infectados con el cancro de los cítricos; y fueron destruidos por el CCEP en o después del 1 de enero de 2000 .

En virtud del Acuerdo, que está sujeto a la aprobación del Tribunal y a una asignación por parte de la Legislatura de Florida de 2022, se creará un Fondo del Acuerdo de $76,871,320 para pagar (1) a los Miembros de la Demanda Colectiva que reúnan los requisitos; (2) los costos de notificación y administración; (3) los honorarios de los abogados, las costas y los honorarios de los expertos; y (4) las adjudicaciones por los servicios a los cinco representantes del grupo. Los detalles adicionales están disponibles en el Acuerdo de conciliación, disponible en el sitio web de, www.MiamiDadeCitrusCankerFund.com.

Los individuos no tienen que hacer nada para recibir un pago. Si se aprueba el Acuerdo y se crea el Fondo del Acuerdo, todos los Miembros de la Demanda elegibles que recibieron una notificación por correo y que no se excluyan de la Demanda recibirán automáticamente un pago. Las personas que no hayan recibido una notificación por correo, pero que consideren que están incluidas en la Demanda, deben llamar al 1-833-630-1411 para obtener ayuda. Los pagos individuales se calcularán sobre la base del número total de árboles elegibles de propiedad de cada Miembro de la Demanda que fueron destruidos. Si un Miembro de la Demanda recibió previamente un pago de $55 por árbol y/o aceptó y utilizó la tarjeta de débito de $100 de Shade Florida, estos importes se restarán de su pago total.

Información y fechas importantes:

Las personas incluidas que deseen conservar su derecho a demandar al Departamento por sí mismas deben excluirse de la Demanda colectiva antes del 10 de marzo de 2022 .

. Las personas incluidas pueden objetar el Acuerdo a más tardar el 10 de marzo de 2022.

Las personas incluidas que no hagan nada deberán respetar las decisiones del Tribunal.

El Tribunal celebrará una audiencia el 21 de marzo de 2022 a las 9:30 a. m., para considerar si aprueba el Acuerdo, la solicitud Demanda colectiva con respecto a los honorarios de los abogados, las costas y tarifas de los expertos no excederá el 15 % del Fondo del Acuerdo, y adjudicaciones de servicios de hasta $25,000 por cada uno de los cinco representantes de la Demanda colectiva.

Para obtener más información:

Visite: www.MiamiDadeCitrusCankerFund.com

Llame al: 1-833-630-1411

Escriba a: Citrus Canker – Miami-Dade – 7526, PO Box 2599, Faribault, MN 55021-9599

FUENTE Robert C. Gilbert, P.A./Grossman Roth Yaffa Cohen, P.A

