Las soluciones de AssetLink Global proporcionan visibilidad y ubicación globales a la industria pesquera del Caribe

EVERGREEN, Colorado, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- AssetLink Global LLC anunció hoy que Comprehensive Security Solutions Inc. (CSSI), proveedor de servicios de datos satelitales y GPS con sede en Barbados, está aumentando el volumen de compra de AssetPack Hybrid™, una solución de IoT específica para cubrir la creciente demanda de servicios de monitorización en tiempo real de buques en la zona del Caribe. CSSI está colocando una orden de 1.500 dispositivos de IoT AssetPack™ para su uso en los sistemas de monitoreo de embarcaciones (Vessel Monitoring Systems, VMS) propietarios de la compañía. Este sistema es utilizado actualmente por clientes de la industria marítima que operan en Surinam, Belice y Guyana. Con equipo de AssetLink y servicios de datos de IoT, CSSI ofrece servicios de VMS en tiempo real a organizaciones del sector público y privado que incluyen a flotas pesqueras comerciales, autoridades portuarias, guardacostas y otros entes reguladores en materia de derecho marítimo que operan en todo LATAM. La experiencia de usuario de VMS brinda servicios de datos de geoposicionamiento de valor agregado, que incluyen seguimiento de buques, GPS en tiempo real, geovallas marinas, alertas de emergencia y acceso granular a datos basados en la ubicación sobre el origen la pesca en toda la región. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Surinam está actualmente intensificando los esfuerzos para frenar las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas en la región. Bajo la dirección del Ministro Rabindre Parmessar, el Ministerio se pone en contacto con las partes interesadas de la industria pesquera comercial para aportar claridad adicional sobre el tema. Simultáneamente, el Ministerio está ordenando la adopción de VMS en buques que operan en aguas surinamesas con el objetivo de unificar todas las operaciones pesqueras bajo una única plataforma VMS.

AssetPack es un dispositivo IoT de próxima generación alimentado por batería solar que permite comunicaciones bidireccionales a través de redes de datos celulares y satelitales de alta disponibilidad. AssetPack incluye GPS de precisión e interfaces agnósticas de sensores diseñadas para rastrear el movimiento de los buques de la flota, monitorear el funcionamiento de los equipos de buques y recopilar datos sobre las ecologías marinas locales. El posicionamiento GPS y las alertas de emergencia proporcionan a los buques la visibilidad y la capacidad de ubicación en tiempo real necesarias para atravesar las ecologías marinas protegidas o para operar cerca de aguas territoriales en disputa. La solución se integra, de manera sencilla y costo/efectiva, con una amplia gama de activos marinos –incluso buques pesqueros, elementos montados en buques, rastreadores de corrientes y boyas- y está diseñada para brindar entre 7 y 10 años de operación sin necesidad de mantenimiento en entornos marinos hostiles.

"Las soluciones de IoT de AssetLink nos permiten ofrecer servicios de GPS y de datos de emergencia en tiempo real a nuestros clientes para garantizar la seguridad de tripulaciones y buques en el mar", dijo Ryan A. Clarke, dueño de CSSI. "Las capacidades de energía solar de AssetPack nos permiten equipar a los buques de Surinam que viajan a través de rutas comerciales panatlánticas a mercados extranjeros distantes con una solución de posicionamiento continuo de VMS y botón de pánico".

Las soluciones IoT de AssetLink ofrecen inteligencia perimetral en tiempo real requerida por CSSI para rastrear la posición y los movimientos de los buques pesqueros que operan en aguas territoriales en todo el Caribe. La solución VMS de CSSI ha probado ser fundamental para reforzar la regulación y la aplicación de las prácticas de pesca comercial en el área. Al asociarse con AssetLink, CSSI puede dar soporte a las necesidades de los gobiernos locales y a las agencias oceánicas para contrarrestar las prácticas de explotación laboral y restringir las prácticas de pesca ilegales, no declaradas y no autorizadas, a través de una serie de leyes de pesca comercial y de la emisión de licencias de explotación de buques reguladas y aplicadas por cada país miembro.

"Estamos orgullosos de desempeñar un papel importante e integral proporcionando la visibilidad global que CSSI necesita para construir servicios de VMS altamente rentables, que den como resultado operaciones de pesca más seguras y sostenibles en todo el Caribe", dijo David J. Goldstein, presidente y CEO de AssetLink. "AssetPack está diseñado específicamente para integrarse con facilidad con los sistemas de monitoreo de activos de nuestros clientes y representa más de dos décadas de experiencia en tecnología IoT diseñando, fabricando e implementando soluciones IoT en una amplia gama de uso en océanos y tierra".

Acerca de AssetLink Global

AssetLink es líder mundial en el diseño, la fabricación y la ejecución de sistemas de monitoreo remoto y servicios de IoT en la nube de próxima generación, conectados de manera simple a través de redes de comunicaciones de nivel empresarial.. Las soluciones de primer nivel combinadas con nuestro creciente ecosistema de proveedores satisfacen las cambiantes necesidades de las organizaciones Fortune 500 y del sector público pertenecientes a sectores como la agricultura, la maquinaria pesada y la minería, el gas y el petróleo, la industria marítima y el transporte. Síganos en nuestras redes sociales LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de CSSI

Comprehensive Security Solutions Inc. (CSSI) se inscribió en 2008 en el registro de nombres comerciales de Barbados y se constituyó en 2009. El objetivo de la compañía es proporcionar servicios y productos de seguridad confiables a entidades gubernamentales y del sector privado, así como a propietarios de viviendas en Barbados y en toda la región oriental del Caribe. En abril de 2016, la empresa abrió una sucursal en la República de Surinam para abordar la creciente demanda de las organizaciones del sector público y privado de soluciones de monitoreo de buques marítimos en el Caribe.

