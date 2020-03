Las superestrellas globales Enrique Iglesias y Ricky Martin anuncian su primer tour co-estelar en Norteamérica

Producida por Live Nation, la gira iniciará en Phoenix el 5 de septiembre y hará paradas en Houston, Los Ángeles, Toronto, Nueva York, Miami y más antes de culminar el 30 de octubre en Atlanta. Las entradas estarán a la venta del público general a partir del jueves 12 de marzo a las 10 a.m. hora local.

Citi® / AAdvantage® es la tarjeta de crédito official de la preventa del tour, por lo que los miembros de Citi / AAdvantage tendrán acceso a comprar boletos en pre-venta desde el martes 10 de marzo a las 10:00 a.m hora local hasta el Miércoles 11 de marzo a las 10:00 p.m. hora local, através de Citi Entertainment®. Para más detalles visite www.citientertainment.com.

Ambos artistas continuarán consintiendo a sus fanáticos más fieles con sus propias pre-ventas exclusivas para fans, asegurándose de que sus incondicionales seguidores también tengan acceso a asientos increíbles.

También estará disponible un número limitado de Paquetes Premium LaneOne, que incluyen asientos increíbles, transporte, entrada preferencial, hospitalidad previa al espectáculo y más. Verifique AQUÍ los detalles de LaneOne.

Enrique y Ricky han creado algunas de las canciones más memorables de la música pop durante décadas y su lista combinada de éxitos es interminable. Enrique ganó devotos admiradores en todo el mundo con canciones como "Hero", "Escape", "Bailando", "Tonight" y sus éxitos más recientes "Súbeme La Radio" y "Duele El Corazón" con un nuevo álbum que será lanzado a finales de este año. La carrera de solista de Ricky explotó con "The Cup of Life" y "Livin' La Vida Loca", seguido de "She Bangs", "Vente Pa' Ca" y su más reciente "Tiburones" de su próximo álbum de estudio 2020. Los dos realizarán un repertorio de clase mundial de sus mejores éxitos una vez comience la gira este septiembre.

El invitado especial Sebastián Yatra dejó su huella en el pop latino con su álbum Fantasía, que debutó en el #1 en la lista Latin Pop Albums de Billboard. Recibió una nominación al GRAMMY 2020 a "Mejor álbum pop latino" junto con dos Latin American Music Awards y cuatro nominaciones a los premios Latin GRAMMY.

FECHA CIUDAD LUGAR Sábado, 5 de septiembre de 2020 Phoenix, AZ Gila River Arena Domingo, 6 de septiembre de 2020 El Paso, TX Don Haskins Center Miércoles, 9 de septiembre de 2020 Edinburg, TX Bert Ogden Arena Viernes, 11 de septiembre de 2020 San Antonio, TX AT&T Center Sábado, 12 de septiembre de 2020 Houston, TX Toyota Center Domingo, 13 de septiembre de 2020 Dallas, TX American Airlines Center Jueves, 17 de septiembre de 2020 Los Angeles, CA STAPLES Center Martes, 22 de septiembre de 2020 San Jose, CA SAP Center Jueves, 24 de septiembre de 2020 Sacramento, CA Golden 1 Center Sábado, 26 de septiembre de 2020 Las Vegas, NV MGM Grand Garden Arena Jueves, 1 de octubre de 2020 Chicago, IL Allstate Arena Martes, 6 de octubre de 2020 Boston, MA TD Garden Jueves, 8 de octubre de 2020 Toronto, ON Scotiabank Arena Sábado, 10 de octubre de 2020 Montreal, QC Centre Bell Miércoles, 14 de octubre de 2020 Philadelphia, PA Wells Fargo Center Jueves, 15 de octubre de 2020 Washington, DC Capital One Arena Sábado, 17 de octubre de 2020 Newark, NJ Prudential Center Domingo, 18 de octubre de 2020 New York, NY Madison Square Garden Viernes, 23 de octubre de 2020 Miami, FL AmericanAirlines Arena Jueves, 29 de octubre de 2020 Orlando, FL Amway Center Viernes, 30 de octubre de 2020 Atlanta, GA State Farm Arena







