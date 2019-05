Las ventas de viviendas en Texas siguen creciendo mientras aumenta el inventario en el primer trimestre de 2019

AUSTIN, Texas, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La cantidad de viviendas vendidas en todo Texas siguió aumentando, y el precio medio aumentó levemente durante el primer trimestre de 2019, según el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas del primer trimestre de 2019, publicado hoy por Texas Realtors.

"La actividad del mercado de viviendas de Texas sigue rompiendo récords", comentó Tray Bates, presidente de Texas Realtors. "La cantidad de ventas y el precio medio no han subido tan abruptamente como en años recientes, pero los bienes raíces en Texas siguen con una demanda elevada, ya que el estado sigue siendo un lugar popular para vivir y hacer negocios".

Durante el primer trimestre de este año, se vendieron en Texas 70,827 viviendas, un aumento de 0.7% en comparación con el primer trimestre de 2018. En todo el estado, el precio medio aumentó 2.7% a $230,000. De todas las viviendas vendidas en el primer trimestre de 2019, 32% tenía precios de $200,000 a $299,999, la participación más alta en las ventas entre todas las distribuciones de la clasificación por precio. Las viviendas con precios entre $100,000 y $199,999 representaron la segunda participación más elevada en las ventas, con 30.5%.

Jim Gaines, Ph.D., economista principal del Centro de Bienes Raíces en la Universidad de Texas A&M, comentó: "Las actividades de ventas rebotaron en marzo desde indicadores negativos en enero y febrero, a medida que las menores tasas de interés y el tiempo más frío del invierno disminuyó para subir los ánimos de los compradores. Durante el primer trimestre, las ventas se incrementaron en alrededor de un 1% en todo el estado, con ganancias notables en el volumen de ventas en marzo en todos los mercados importantes. El precio medio también siguió subiendo, pero con un ritmo sustancialmente menor. Además, los listados activos mostraron finalmente signos de crecimiento con un aumento correspondiente en los meses de inventario, pero sigue siendo en general un mercado ajustado".

Los listados activos saltaron 14% con respecto a hace un año, a 104,620 propiedades listados en el primer trimestre de 2019. Las viviendas de Texas permanecieron un promedio de 68 días en el mercado durante el mismo periodo, un día más que en el primer trimestre de 2018.

El inventario de viviendas en Texas también aumentó 0.4 meses con respecto al primer trimestre de 2018, a 3.6 meses de inventario. Según el Centro de Bienes Raíces de la Universidad de Texas A&M, un mercado equilibrado entre oferta y demanda tiene entre 6.0 y 6.5 meses de inventario.

El presidente Bates concluyó: "Nos alienta el aumento del inventario de viviendas en todo el estado. La economía de Texas se ha preparado para aumentos continuos en la actividad de ventas de viviendas a lo largo del año, dejando listo al estado para otra fuerte temporada de ventas veraniegas por delante".

Acerca del Texas Quarterly Housing Report

Los datos del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas (Texas Quarterly Housing Report) son provistos por el Data Relevance Project, una sociedad entre asociaciones REALTOR® locales y sus servicios de listados múltiples (MLS por sus siglas en inglés), y Texas REALTORS®, con análisis del Centro de Bienes Raíces de Texas A&M. El informe proporciona datos trimestrales sobre bienes raíces para Texas y 25 áreas estadísticas metropolitanas de Texas. El Texas Real Estate Year-in-Review Report (Informe anual sobre bienes raíces en Texas) en febrero y el Texas Real Estate Mid-Year Report (Informe de mediados de año sobre bienes raíces de Texas) en agosto se publican cada año en lugar de los informes correspondientes al segundo y cuarto trimestre.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 125,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización de membresía profesional que representa todos los aspectos de los bienes raíces en Texas. Somos los defensores de los derechos de propiedad privada y REALTORS® (Agentes de Bienes Raíces) en Texas. Visite texasrealestate.com para conocer más.

