Las ventas internacionales de GAC MOTOR aumentan un 84% en la primera mitad de 2022

Debido a la implementación constante de GAC MOTOR del espíritu artesanal de la marca, en 2022 se vio un buen desempeño internacional de varios modelos de GAC MOTOR y se abrieron nuevas tiendas en varios mercados extranjeros.

En Nigeria, GAC MOTOR selló un acuerdo con el gobierno del estado de Lagos en marzo para proporcionar 1.000 vehículos para el proyecto de transporte público de Lagride que tiene como objetivo ayudar a aumentar el empleo local y las opciones de viaje.

GAC MOTOR se convirtió en patrocinador de oro de la edición 2022 de la Copa Chile, el torneo de fútbol más importante del país, por segundo año consecutivo. Este mayo, GAC MOTOR también firmó como socio estratégico prémium de Colo-Colo, el legendario club de fútbol de Chile.

Modelos clave debutan en el escenario mundial

Tras su debut en Arabia Saudita este junio, el All New GS8 se lanzó posteriormente en los mercados de Oriente Medio. La combinación de un exterior elegante, una cabina lujosa y tecnología inteligente se sumó a la diversa línea de productos en la región. Las características del All New GS8, incluido un editorial de Vogue y un adelanto de cartelera en 3D lanzado en Arabia Saudita, también recibieron una amplia cobertura.

Este julio, GAC MOTOR también presentó el All New GS4 en el mercado de Suramérica. Con su diseño moderno que combina elementos deportivos e inteligentes, el modelo ha sido bien recibido en la región.

En 2022, GAC MOTOR también apareció en muchas exposiciones regionales, como el Salón Internacional del Automóvil de Manila, Bolivia Expo Auto, el Salón del Automóvil de Kuwait y Ecuador Expo China Business. La marca continúa comunicándose estrechamente con los clientes en cada región.

Actualización completa del servicio

En la primera mitad de 2022, GAC International llevó a cabo actualizaciones en cinco áreas principales, incluidos productos, servicios y comunicaciones. La marca mejoró la línea de productos en el extranjero, expandió el negocio de KD en el extranjero, optimizó el sitio web oficial y la estrategia de contenido social, se centró en la capacitación del equipo de ventas y completó el sistema de garantía de servicio.

GAC MOTOR se esfuerza por implementar su valor de marca central de espíritu artesanal, seguirá dedicándose a ofrecer una experiencia de movilidad placentera a los usuarios globales.

