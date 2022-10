Lásaro do Carmo e Paulo Vitor estreiam podcast sobre empreendedorismo, negócios e finanças

Podcast 'Obcecados por Negócios' é o mais novo conteúdo da internet que recebe em seu primeiro episódio o empresário de sucesso Geraldo Rufino

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Já pensou em ter um conteúdo enriquecedor, com convidados especiais, apresentadores de renome e especialistas em gerir empresas? Essa é a proposta do mais novo podcast Obcecados por Negócios, que está fazendo sua estreia no YouTube. Lásaro do Carmo Jr., sócio da Optimize Consulting e conselheiro de grandes empresas e Holdings nacionais e internacionais, e Paulo Vitor Porto, um dos sócios da PWR Gestão, responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A, trarão semanalmente um analista, referência no mundo dos negócios, para abordar diferentes temas dentro das áreas de empreendedorismo, finanças, negócios e gestão de empresas. Toda a quinta-feira um novo episódio vai ao ar.

"A ideia é trazer, para o público que se interessa por esses temas, uma realidade prática, maturidade empresarial e vivência real de quem construiu de fato. Nosso objetivo é quebrar os paradigmas por trás dos empresários e empreendedores que constroem na vida real um projeto que progride e transforma a realidade do nosso País", disse Lásaro do Carmo, um dos apresentadores do Obcecados por Negócios.

Paulo Vitor, que também é âncora do podcast, conta que "está muito feliz por dar início a mais esse projeto de sucesso ligado ao empreendedorismo". Ele reforça "que o canal será uma oportunidade ímpar para quem busca uma troca de experiências, onde contaremos casos de sucesso, fatos de fracasso, conceitos de modelo de gestão e liderança".

Para estreia do programa, os apresentadores escolheram um empresário que carrega uma história inspiradora de alguém que começou literalmente do zero e hoje é um executivo de sucesso. Eles receberam o empreendedor, escritor e palestrante, Geraldo Rufino, que iniciou a vida como catador de latinhas na periferia de São Paulo, fazendo suas primeiras investidas como empreendedor aos oito anos.

"Vamos trazer a cada episódio, pessoas que queiram compartilhar erros, acertos, suas vivencias reais e comentar como elas pensam e gerem o seu negócio. O Geraldo tem em seu DNA o empreendedorismo enraizado. Ele é um cara de um segmento improvável, de uma origem simples e formação pouco tradicional, que nos altos e baixos se ergueu, progrediu e consegue ter uma influência de liderança não só dentro da empresa dele como no mercado", detalha Porto.

Nos primeiros minutos do episódio piloto, Lásaro conta aos telespectadores como conheceu Rufino, as afinidades e diferenças entre eles, no que diz respeito ao estilo de gerir os negócios e criam uma atmosfera que aguça e prende o público até o fim do podcast.

"Na estreia deste mais novo projeto, ficamos imensamente feliz em receber o Geraldo, porque ele representa bem a figura do empreendedor brasileiro. Temos metodologias diferentes para conduzir uma empresa, e isso que é o bacana, pois para empreender não existe uma única fórmula. Temos conceitos diferentes, mas a filosofia, o propósito e as questões éticas são as mesmas, apesar de cada um ter seu estilo. Vale a pena assistir", concluiu.

Para o segundo episódio, Carmo e Porto recebem Luciana Brites, CEO do Instituto NeuroSaber, doutoranda e mestra em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, Pedagoga, Psicopedagoga, Psicomotricista, Especialista em Educação Especial na área de Deficiência Intelectual e Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Unifil Londrina. A convidada também é autora de vários livros, programas educacionais e palestrante. Tem mais de 25 anos de experiência em alfabetização, tanto na escola, quanto em atendimento clínico com crianças e adolescentes, com dificuldades e transtornos de aprendizagem.

Serviço:

Obcecados por Negócios

Data: Toda quinta-feira às 18h

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMtI__IJ6PC-zFpaYxrJ4Cg

Lásaro do Carmo

Lásaro do Carmo Jr tem 28 anos de experiência como executivo e empresário, sendo cerca de 15 anos como CEO. É empresário e empreendedor e tem sólida experiência em Gestão Estratégica, formação de time, reestruturação de empresas e turnaround. Foi presidente da Jequiti Cosmeticos, Hydrogem Cosmeticos e Jafra International Cosmetics. Fez o restartup da Empresa Jequiti Cosméticos em 2008 até 2015. (Foco em alto crescimento). Assumiu a empresa com 20 milhões de faturamento em e a entregou com 523 milhões em vendas net. Atualmente é presidente da Jeunesse para Brasil e Argentina. Também tem experiência na Gestão de fatores críticos em Empresa de grande crescimento e em M&A. Lásaro vem atuando como CEO e Conselheiro em diversas empresas nas áreas: Educação; TV, joalheria de luxo; Mercado Financeiro; Tecnologia; Bens de Consumo; Saúde entre outros. Desde o início de sua carreira, atuou nos seguintes seguimentos: Farmacêutico; Cosméticos; Saúde; Joalheria; Educação; TV, Tecnologia e nos canais de venda, Varejo e Porta a Porta.

Também tem passagens por diversas áreas como: Vendas, MKT, Logística, Operações, na Indústria Farmacêutica durante 10 anos e de Cosméticos desde junho de 2004, conhecendo profundamente, canais de Consumo OTC e Ético, Propaganda Médica e Venda Direta, Cosméticos nos mercados Brasileiro e Argentino. Profundo conhecimento na elaboração de Planejamento Estratégico. Tem sólida experiência no lançamento de novos produtos, bem como recuperação de produtos estabelecidos tanto no mercado Farmacêutico, como no de Cosméticos. Além de empresário e empreendedor, Lásaro também é autor do livro, "O que importa é seu resultado" Editora Gente.

Paulo Vitor Porto

Paulo Vitor Porto é sócio fundador da PWR Gestão, empresa de consultoria empresarial atuante em todo o território nacional e em mais de seis países e CEO da Capital Upgrade, empresa de treinamentos em gestão que já impactou mais de 2.080 empreendedores, treinou mais de 1.009 empresas de pelo menos 51 segmentos distintos. Ao longo de mais de 10 anos prestando consultoria nas áreas de Gestão e estruturação Financeira. Possui mais de 11 anos de experiência na área de business auditing e consulting, tendo trabalhado como Sênior experiente de auditoria na multinacional Ernst & Young, onde trabalhou principalmente com grandes empresas listadas na CVM. Tem experiência em diversos setores, varejo, prestação de serviços, distribuição de energia elétrica, indústria de bebidas e alimentos, entre outros. Formado em Administração, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas.

Geraldo Rufino

De office-boy à diretor de operações no PlayCenter, Geraldo sempre entendeu que precisava empreender fora do emprego para garantir sua estabilidade e segurança familiar. Quebrou seis vezes, sendo a última em 2003 depois de um investimento mal sucedido. Em 1985, ao fundar a JR Diesel, quebrou paradigmas e transformou o segmento de desmanche de veículos aplicando organização e inovação. Hoje é presidente da JR Diesel, maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina, que gera 150 empregos diretos e garante uma receita bruta anual de mais de R$ 50 milhões.

