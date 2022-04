Laserfiche fue reconocida como Elección de los clientes de Gartner® Peer Insights™ 2022 para Plataformas de servicios de contenido

LONG BEACH, California, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Laserfiche, el proveedor líder de SaaS para la gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales, fue nombrado Elección de los clientes en el informe "Voz del cliente": Plataformas de servicios de contenido de Gartner Peer Insights 2022. Según Gartner, "Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de evaluación y calificaciones por pares diseñada para los encargados de tomar decisiones sobre software y servicios empresariales. Las revisiones se someten a un estricto proceso de validación y moderación en un esfuerzo por garantizar que sean auténticas".

"Los clientes están en el centro de todo lo que hacemos en Laserfiche, y su pasión por encontrar formas innovadoras de usar nuestros productos es inspiradora", afirmó Thomas Phelps IV, vicepresidente sénior de Estrategia Corporativa y director de información de Laserfiche. "Nos sentimos honrados de haber sido reconocidos por nuestros clientes en Gartner Peer Insights por nuestras capacidades en materia de productos, nuestra experiencia en ventas y soporte, además de nuestra experiencia en la implementación, lo que nos ha ayudado a lograr la designación de Elección de los clientes durante tres años consecutivos".

Gartner define las plataformas de servicios de contenido (CSP) como plataformas integradas que ofrecen servicios centrados en el contenido, repositorios, API, soluciones y herramientas de procesamiento comercial para apoyar los negocios y la transformación digitales. Laserfiche sigue desarrollando sus ofertas más allá de las capacidades tradicionales de gestión de contenido empresarial (ECM), aprovechando sus fortalezas en materia de automatización de procesos comerciales centrados en el contenido, formularios electrónicos, analítica de paneles de control, gestión de registros y seguimiento de auditorías. Esto incluye la API de Laserfiche, la integración con Microsoft Teams, Laserfiche Vault, Workflow Bots, Smart Invoice Capture y Direct Share.

Este año, la empresa presentó el Laserfiche Solution Marketplace, que contiene una colección de más de 100 plantillas de soluciones con herramientas descargables para la rápida implementación de soluciones automatizadas. El mercado les permite a los clientes acelerar la innovación y la transformación empresarial a través de soluciones específicas de la industria, procesos comerciales centrales como la incorporación de nuevos empleados, así como plantillas que ayudan a los usuarios a automatizar los procesos relacionados con la COVID-19.

En el informe "Voz del cliente": Plataformas de Servicios de Contenido, Laserfiche recibió las calificaciones generales medias más altas (4,5 de 5) al 31 de enero de 2022 en función de 86 reseñas de los proveedores incluidos. Laserfiche también es una Elección de los clientes en las categorías de Empresas medianas y Norteamérica, y una Empresa de alto desempeño en la categoría de Asia-Pacífico.

"MPI adopta las herramientas de innovación que nos permiten ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros participantes y empleados", sostuvo Joel Manfredo, director de información de Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). "Laserfiche es un socio visionario cuya sólida plataforma y enfoque centrado en el cliente se alinean con nuestros planes tecnológicos estratégicos, a la vez que inspira iniciativas innovadoras para avanzar en nuestra transformación digital".

Para obtener más información sobre cómo los clientes calificaron a Laserfiche, descargue una copia gratuita del informe "Voz del cliente": Plataformas de Servicios de Contenido 2022 de Gartner Peer Insights aquí.

Gartner Peer Insights es una plataforma en línea de calificaciones y reseñas de software y servicios de TI que son escritas y leídas tanto por profesionales de TI como por responsables de la toma de decisiones del área tecnológica.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor de SaaS para gestión de contenido inteligente y automatización de procesos de negocios líder en el mercado. A través de flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y analítica, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se conduce el negocio, lo que les permite a los líderes enfocarse en el crecimiento transversal de la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel gracias a la gestión de contenido empresarial. Hoy en día, el enfoque de desarrollo con prioridad en la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para hacer posible la transformación digital de organizaciones de más de 80 países. Los clientes de todas las industrias, incluidos el gobierno, la educación, los servicios financieros, el cuidado de la salud y la manufactura, utilizan Laserfiche para impulsar la productividad, escalar su negocio y ofrecer a los clientes experiencias que priorizan lo digital.

Los empleados de Laserfiche en oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a reimaginar el modo en que la tecnología puede transformar vidas.

Acerca de MPI

Los Motion Picture Industry Pension & Health Plans ("MPI") son fondos fiduciarios Taft-Hartley establecidos mediante acuerdos de negociación colectiva entre muchos de los sindicatos y empleadores de la industria de la producción cinematográfica. MPI se rige por su junta directiva de 32 miembros y ofrece beneficios de salud y jubilación a más de 100.000 personas que trabajan en la industria del entretenimiento.

