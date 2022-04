Laserfiche von Gartner® Peer Insights™ als „Wahl des Kunden 2022" für Plattformen für Contents-Dienste anerkannt

LONG BEACH, Kalif., 1. April 2022 /PRNewswire/ -- Laserfiche — der führende Anbieter von intelligentem Content-Management und von Geschäftsprozessautomatisierung — wurde in Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': als „Wahl des Kunden 2022" benannt:Bericht Plattformen für Contents-Dienste . Laut Gartner, „ Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Bewertungen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind."

„Bei Laserfiche stehen die Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns und ihre Leidenschaft, innovative Wege zur Nutzung unserer Produkte zu finden, ist inspirierend", sagte der Senior Vice President of Corporate Strategy und CIO von Laserfiche, Thomas Phelps IV. „Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kunden unsere Produktfähigkeiten, unsere Vertriebs- und Support-Erfahrung sowie unsere Bereitstellungserfahrung auf Gartner Peer Insights anerkennen und uns damit das dritte Jahr in Folge die Auszeichnung „Customers' Choice" („Wahl des Kunden") verliehen haben."

Gartner definiert Content-Services-Plattformen (CSPs) als integrierte Plattformen, die inhaltsorientierte Dienste, Repositories, APIs, Lösungen und Geschäftsverarbeitungs-Tools zur Unterstützung des digitalen Geschäfts und der Transformation anbieten. Laserfiche entwickelt sein Angebot über die traditionellen ECM-Funktionen (Enterprise Content Management) hinaus weiter und baut dabei auf die Stärken von Laserfiche in den Bereichen inhaltsorientierte Geschäftsprozessautomatisierung, elektronische Formulare, Dashboard-Analysen, Records Management und Audit Trail. Dazu gehören die Laserfiche API, die Integration von Microsoft Teams, Laserfiche Vault, Workflow Bots, Smart Invoice Capture und Direct Share.

In diesem Jahr führte das Unternehmen den Laserfiche Solution Marketplace ein, der eine Sammlung von mehr als 100 Lösungsvorlagen mit herunterladbaren Tools für die schnelle Bereitstellung von automatisierten Lösungen umfasst. Der Marktplatz ermöglicht es Kunden, Innovationen und Unternehmenstransformationen durch branchenspezifische Lösungen, Kerngeschäftsprozesse wie das Onboarding neuer Mitarbeiter sowie Vorlagen zu beschleunigen, die den Nutzern bei der Automatisierung von Prozessen im Zusammenhang mit COVID-19 helfen.

In der „Stimme des Kunden": Im Bericht „Content Services Platforms" erhielt Laserfiche die höchste durchschnittliche Gesamtbewertung (4,5 von 5) der einbezogenen Anbieter, Stand 31. Januar 2022, auf Basis von 86 Bewertungen. Laserfiche ist außerdem eine „Customers' Choice" (Wahl des Kunden) in den Kategorien Midsize Enterprise (Mittelgroße Unternehmen) und Nordamerika sowie ein „Strong Performer" (Starker Leistungsträger) in der Kategorie Asien/Pazifik.

„MPI setzt auf Innovationswerkzeuge, die es uns ermöglichen, unseren Teilnehmern und Mitarbeitern das bestmögliche Erlebnis zu bieten", sagte Joel Manfredo, CIO bei Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). „Laserfiche ist ein visionärer Partner, dessen robuste Plattform und dessen kundenorientierter Ansatz mit unseren strategischen Technologieplänen übereinstimmen und gleichzeitig innovative Initiativen zur Förderung unserer digitalen Transformation anregen."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Kunden Laserfiche bewertet haben, laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts 2022 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' herunter: Content Services Platforms-report hier .

Informationen zu Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Berichten von IT-Software und -Dienstleistungen, die von IT-Experten und Technologie-Entscheidern geschrieben und gelesen werden. Das Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, aufschlussreichere Kaufentscheidungen zu treffen, und Technologieanbietern dabei zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gartner.com/reviews/home .

Haftungsausschluss von Gartner

Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektive Meinung von einzelnen Endbenutzern dar, deren Bewertungen, Ratings und Daten anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet wurden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

„Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Content-Services-Plattformen, Peer Contributors, 29. April 2022

Gartner® and Peer Insights™ sind Hanelsmarken von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endanwender, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche ist der Pionier des papierlosen Büros mit Enterprise Content Management. Heute umfasst der Cloud-first-Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen – darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie – nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.

Laserfiche-Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt engagieren sich für die Vision des Unternehmens, Kunden zu unterstützen und Menschen dazu zu inspirieren, das Leben mit Technologie neu zu gestalten.

Folgen Sie Laserfiche:

Laserfiche Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook

Informationen zu MPI

Die Motion Picture Industry Pension & Health Plans ("MPI") sind Taft Hartley-Treuhandfonds, die durch Tarifverträge zwischen vielen Gewerkschaften und Arbeitgebern in der Filmproduktionsbranche eingerichtet wurden. MPI wird von einem 32-köpfigen Verwaltungsrat geleitet und bietet mehr als 100.000 Personen, die in der Unterhaltungsindustrie arbeiten, Kranken- und Pensionsleistungen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701026/Laserfiche_Spark_Logo.jpg

SOURCE Laserfiche