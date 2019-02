Lasko compra a B-Air

WEST CHESTER, Pensilvânia, 5 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Lasko Operations, líder em produtos que oferecem conforto para o lar, comprou a Intertex, Inc., nome fantasia B-Air, líder no desenvolvimento e fornecimento de produtos de alta qualidade para movimentação de ar.

Durante quase duas décadas, a B-Air desenvolve e fornece equipamentos para movimentação de ar, desumidificadores, purificadores de ar, sopradores para produtos infláveis, secadores para animais de estimação e ventiladores para uso comercial, industrial e no varejo. Os produtos da B-Air são projetados em Azusa, Califórnia. A B-Air é líder no fornecimento para os setores de limpeza e restauração de danos por fogo e água, e um fornecedor confiável de produtos para movimentação de ar nos setores de cuidados com animais de estimação e produtos infláveis, e oferece um excelente serviço de atendimento aos clientes. Os produtos da B-Air são vendidos através de varejistas, distribuidores e online sob as marcas B-Air® e Firtana®.

Como parte da transação, Eddie Demirdjian, CEO e fundador, e Greg Aghamanoukian, presidente, assim como os atuais funcionários, permanecerão na empresa. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Lasko para solidificar ainda mais a nossa posição como líder na categoria e promover valor e qualidade excepcionais e a qualidade para os nossos clientes", disse Eddie Demirdjian, CEO e fundador da B-Air. "A Lasko traz imensas sinergias e talentos que impulsionarão consideravelmente o nosso crescimento."

"A estratégia da Lasko, líder em ventiladores e aquecedores, é tornar-se líder na categoria mais abrangente de ambiente doméstico através de aquisições e desenvolvimento interno. A B-Air é uma excelente oportunidade para a Lasko dar um importante passo nessa direção. A B-Air goza de excelente reputação e de um excelente histórico de crescimento e possui uma equipe de gestão extraordinária", disse Jerry W. Levin, presidente da Lasko. "A parceria com a Lasko será uma oportunidade interessante também para a equipe da B-Air, à medida que avançarmos juntos para atingir os nossos objetivos estratégicos."

Sobre a B-Air

Com sede em Azusa, Califórnia, a B-Air é líder no desenvolvimento e fornecimento de equipamentos de alta qualidade para restaurações de danos por fogo e água, e nos setores de animais de estimação e produtos infláveis. Os produtos inovadores da B-Air são fabricados para refletir sua dedicação ao design, desempenho e segurança e são vendidos através de varejistas, distribuidores e online. Os produtos da B-Air possuem certificação ETL e CE para uso nos Estados Unidos, Canadá, Europa, e América do Sul.

Para obter mais informações, visite www.B-Air.com.

Sobre a Lasko

A Lasko é uma empresa líder em conforto doméstico e fornecedora de ventiladores e aquecedores. A empresa projeta e fabrica produtos de conforto para o lar, de alta performance e com designs avançados nos EUA e em todo o mundo há 113 anos. Fundada em 1906 por Henry Lasko, a empresa cresceu e se tornou uma organização internacional cujos produtos podem ser encontrados nos principais varejistas e online sob as marcas Lasko e Air King. A Lasko é uma das empresas que integra a carteira da Comvest Partners, e sua principal sócia, a JW Levin Management Partners. Para obter mais informações, visite LaskoProducts.com e AirKingLimited.com.

Sobre a Comvest Partners

A Comvest Partners é uma empresa de investimentos privados que fornece capital social e de terceiros para empresas de médio porte em todos os EUA. Desde que foi fundada, em 2000, a Comvest investiu mais de US$ 3,9 bilhões em mais de 180 empresas. Atualmente, a empresa possui US$ 3,3 bilhões de ativos sob gestão. Através dos nossos amplos recursos de capital e da nossa abrangente rede de relacionamentos no setor, oferecemos às nossas empresas patrocínio financeiro, apoio operacional e estratégico crítico, e assistência para desenvolvimento comercial. Para obter mais informações, visite o nosso site: Comvest.com.

