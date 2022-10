L'aspirateur robot Dreame équipé de la dernière technologie d'évitement d'obstacles sera disponible en Europe en octobre

PÉKIN, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une entreprise en pleine croissance, leader dans le domaine des appareils de nettoyage intelligents, vient de lancer son dernier aspirateur robot, le DreamBot L10s Pro. Il s'agit d'une version améliorée de l'aspirateur robot Dreame Bot L10 Pro qui avait remporté le Red Dot Design Award 2021, optimisé avec une technologie avancée d'évitement des obstacles qui permet un nettoyage intelligent.

Alors que les aspirateurs robots sont de plus en plus populaires sur le marché, les indicateurs tels que la puissance d'aspiration et l'autonomie sont généralement pris en compte dans le choix des produits. Cependant, la capacité de détecter et d'éviter les obstacles est négligée. Selon les études de marché de Dreame Technology, l'un des principaux désavantages des aspirateurs robots actuels est le fait qu'ils restent bloqués derrière des objets tels que des câbles ou des pantoufles.

Le DreameBot L10s Pro a résolu ce problème grâce à sa technologie avancée d'évitement d'obstacles. Équipé d'une lumière structurée en 3D et d'un algorithme SLAM développé en interne, le DreameBot L10s Pro utilise une technologie d'évitement des obstacles de haute précision qui lui permet d'identifier et d'éviter les obstacles à faible hauteur, comme les chaussures ou les blocs, mais aussi d'éviter les collisions avec des obstacles plus hauts, tels que les pieds de tables et de chaises. Grâce à sa technologie de cartographie précise, il peut également vérifier l'état d'une pièce afin d'être en mesure de gérer les imprévus tels que les objets renversés.

Le L10s Pro dispose également d'une meilleure capacité d'adaptation à l'état des sols. Le L10s Pro est équipé de capacités d'aspiration et de matériel plus puissants que le L10 Pro. Avec 5 300 Pa de pression d'aspiration, des brosses en caoutchouc et un grand réservoir à poussière, le L10s Pro dispose de solides capacités de nettoyage, particulièrement des poils — un avantage important pour les familles qui ont des animaux de compagnie. Par rapport au modèle L10 Pro, les serpillères du L10s Pro sont également améliorées et lui permettent désormais de prendre en charge des sols durs plus complexes à nettoyer. Équipé de deux serpillères rotatives à haute vitesse sur le dessous, le L10s Pro a une capacité de frottage impressionnante. Et avec un réservoir d'eau amovible de 190 ml, le L10s Pro peut couvrir une surface de nettoyage plus grande que son prédécesseur. Enfin, la détection par ultrasons lui permet d'identifier avec précision les tapis et les moquettes et de les maintenir au sec en soulevant ses tampons de serpillère.

Contrairement au L10s Ultra, le L10s Pro est un produit autonome et n'est pas compatible avec la station de base du L10s Ultra.

Le DreameBot L10s Pro sera disponible sur Amazon à partir du 25 octobre au prix de 599 €. Les clients pourront profiter d'une réduction de 100 € jusqu'au 7 novembre.

