L'assistance axée sur les produits de DevRev est désormais disponible sur AWS Marketplace

LAS VEGAS, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- DevRev , une entreprise qui encourage l'orientation client en faisant converger plusieurs départements autour de l'utilisateur final grâce à une plateforme de données, de collaboration et d'analyse, a annoncé aujourd'hui que sa solution était disponible sur AWS Marketplace . En achetant DevRev sur AWS Marketplace, les clients peuvent désormais simplifier leur processus d'approvisionnement, bénéficier d'une tarification flexible et personnalisée et intégrer leurs dépenses DevRev sur leur facture AWS.

La société prévoit de tirer parti des marketplaces cloud pour exploiter les budgets cloud des acheteurs, ouvrir de nombreuses voies commerciales et nouer des partenariats avec des entreprises qui créent de la valeur sur la plateforme DevRev. À l'ère moderne du SaaS, les partenariats prennent une nouvelle forme, passant de simples heures de conseil et de mise en œuvre à un commerce plus reproductible avec des applications et des plugins partenaires (« snap-ins »). Les marketplaces B2B, en particulier SaaS, imiteront les boutiques d'applications grand public de la dernière décennie en termes de découverte, de confiance et de part des revenus.

« AWS Marketplace permettra à DevRev d'accéder aux dépenses cloud présouscrites par l'acheteur, d'accélérer les transactions grâce à un approvisionnement simplifié et de faire progresser les partenariats », a déclaré Manoj Agarwal, président et cofondateur de DevRev. DevRev est convaincu que les marketplaces cloud constitueront un levier clé pour leur mise sur le marché, ainsi que pour leurs stratégies de croissance axées sur les produits et sur la communauté sur sa propre Marketplace .

DevRev est alimenté par AWS et place les données des produits et des utilisateurs finaux au cœur de votre entreprise, en faisant converger les données des différents services sur une seule plateforme de collaboration et d'analyse, appelée DevCRM. La plateforme DevCRM synchronise les événements GitHub, Jira, anciens CRM et Slack en temps réel avec les problèmes, les tickets et les conversations modernes de DevRev, permettant ainsi aux responsables — responsables du support technique, chefs de projets, chefs de produit, et customer success managers — de stimuler l'adoption et la fidélisation des utilisateurs.

L'assistance axée sur les produits de DevRev est la première application de la plateforme DevCRM à faire converger l'in-app et les canaux clients modernes avec une plateforme de billetterie d'assistance évolutive et personnalisable étroitement intégrée aux problèmes d'ingénierie. La plateforme fournit aux ingénieurs des données sur les produits et sur les utilisateurs finaux, afin de les aider à réduire l'attrition, à faire baisser les coûts de plus de 50 % et à croître efficacement.

DevRev a levé plus de 70 millions de dollars, l'une des levées de capital d'amorçage les plus importantes de l'histoire de la Silicon Valley. Pour les premiers partenaires de transformation qui s'appuient sur la plateforme DevCRM, l'entreprise a ouvert son véhicule d'investissement SAFE ce trimestre. Pour plus d'informations sur le financement de DevRev, ou pour les relations avec les investisseurs, rendez-vous ici .

DevRev est une société de logiciels d'entreprise qui favorise l'orientation client en faisant converger plusieurs services autour de l'utilisateur final grâce à une plateforme de données, de collaboration et d'analyse. La société est dirigée par son cofondateur et PDG, Dheeraj Pandey, qui a précédemment été PDG de Nutanix et par Manoj Agarwal, cofondateur de DevRev et ancien vice-président responsable de l'ingénierie chez Nutanix. DevRev a son siège social à Palo Alto, en Californie, avec des bureaux dans six régions du monde, et construit une plateforme de gestion des relations clients (CRM) axée sur l'API pour les entreprises de logiciels modernes.

