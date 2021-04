Latin Hollywood Films y Maverick Entertainment filmarán una serie de especiales de comedia para TV en el Barceló Bavaro Grand Resort de Punta Cana

HOLLYWOOD, California, 20 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 5 de mayo de 2021, Latin Hollywood Films y Maverick Entertainment, junto con el Barceló Bávaro Grand Resort, filmarán una serie de especiales de comedia para televisión en Punta Cana, República Dominicana. Con un elenco exclusivamente femenino, la producción incluirá tres programas multiculturales y en varios idiomas: "Broads Abroad" y "Black Girl Magic" se producirán en inglés, y "Reinas de la Risa" en español. Estos tan esperados programas de una hora estarán listos para distribuirse a nivel mundial en agosto de 2021.

Broads Abroad presenta a un trío de populares mujeres comediantes norteamericanas que viajan al centro turístico tropical de Punta Cana en búsqueda de una audiencia. Creado y protagonizado por Kiki Meléndez (Hot Tamales Live!/Showtime) y Vicki Barbolak (America's Got Talent/NBC), cuenta con la participación de Crystal Powell (AGT/NBC), con la presentadora Jessica Camacho (All Rise/CBS) y René Rosado (The Connors/ABC) como invitado especial.

Black Girl Magic cuenta con la participación de poderosas mujeres afroamericanas como Brooklyn Jones, Alycia Cooper, Just Nesh y Kelly Kellz, junto a la presentadora Ashima Franklin, quienes actuarán con sus estilos únicos.

"En estos especiales unimos dos géneros, el viaje y la comedia, con el fin de crear una perfecta combinación de entretenimiento para estos momentos complicados", expresó Sarkis Semerjyan, productor ejecutivo.

Reinas de la Risa, un programa de stand-up en español, presenta a las grandes comediantes caribeñas Cheddy García, Zulema Cruz, Jacqueline Estrella y Meléndez, con la participación de Jinita Luciano, y Anderson Mercedes como presentador.

El actor y comediante Jochy Jochy abrirá el programa con sus 100 mejores chistes.

"Con esta serie, quería seguir ofreciendo a mujeres talentosas una plataforma desde la que pudieran llegar a audiencias en todo el mundo", afirmó Meléndez, cocreadora de la serie.

Ramón Monchi Herrera (Locos por la Playa) dirigirá los especiales, con Erica Barrabi y Julia Carias Linares como productoras, y Douglas Santiago, Thomas Echavarría y Armando Guareno como productores asociados.

"Maverick Entertainment se enorgullece de apoyar a las mujeres en la comedia", sostuvo Doug Schwab, presidente de Maverick Entertainment. "Estamos ansiosos de lanzar estos especiales de stand-up que muestran mujeres multiculturales en primera plana".

Los especiales se filmarán de forma consecutiva en el Salón Bávaro del Centro de Convenciones Barceló Bávaro, que se encuentra en el Barceló Bávaro Grand Resort de Punta Cana, República Dominicana. La audiencia incluirá a los huéspedes del centro turístico, y durante la producción se cumplirán los protocolos internacionales de Covid.

