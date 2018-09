Latin Trade publica as 500 maiores empresas da América Latina em 2018

NOVA YORK, 17 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Uma combinação de empresas do setor de mineração, energia, telecomunicações, varejo, e alimentação e bebidas integra a lista dos reis do lucro deste ano com as 500 maiores empresas de 2018 da Latin Trade.

Na primeira posição entre os reis do lucro está a Vale, uma empresa de mineração brasileira com lucros que atingem $5,3 bilhões, com um aumento de 30,5% em comparação ao ano anterior.

Após a Vale, aparece a Telefónica, a empresa espanhola de telecomunicações gigante com lucros atingindo $3,4 bilhões, um aumento de 33% em comparação ao ano anterior.

Um dos destaques da lista dos reis do lucro é a empresa mexicana de varejo e bebidas Femsa. A companhia sediada em Monterrey obteve um aumento de lucros de 110% em comparação ao ano anterior, atingindo $2,1 bilhões.

Do lado oposto da classificação, a lista das que apresentam perda de lucro é em sua maioria composta de empresas de setores como o da eletricidade, da fabricação de fertilizantes e de etanol. A Eletropaulo do Brasil aparece no topo desta lista, com uma queda de 4.076% nos lucros em comparação ao ano anterior.

A classificação das LT500 reúne todos os dados financeiros essenciais das empresas: o ativo total, o EBITDA, a receita e o lucro comparados ao ano anterior. Os setores abrangidos incluem:

Finanças e seguro

Petróleo e gás

Mineração

Telecomunicações

Eletricidade

Alimentos e bebidas

Agricultura e pesca

Produtos químicos

Software e dados

Veículos e peças

Transporte

Construção

E outros…

Para visualizar e baixar o documento completo acesse: http://latintrade.com/latin-americas-top-500-companies-of-2018/.

Sobre a Latin Trade

A Latin Trade é líder no fornecimento de informações e serviços empresariais para empresas que operam na América Latina. Publica conteúdos premiados em espanhol e em inglês para distribuição em toda a América Latina, Caribe e Estados Unidos através de mídia impressa e on-line. A Editora Latin Trade publica a revista Latin Trade e Latintrade.com.

Contato para a mídia:

David Buchanan

dbuchanan@latintrade.com

FONTE Latin Trade