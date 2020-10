Latinarrific anuncia asociación de marketing con Dow Jones, editor de The Wall Street Journal

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Latinarrific Company Inc. ha comenzado una prestigiosa asociación de marketing con Dow Jones, editor de The Wall Street Journal. El objetivo inicial es promover eventos influyentes que sean relevantes para avanzar en temas de las mujeres en el lugar de trabajo.

"Nuestras plataformas combinadas crean una oportunidad única para demostrar los desafíos que enfrentan las mujeres ejecutivas en el lugar de trabajo. Estos foros y eventos ofrecerán soluciones y conclusiones específicas, que las organizaciones pueden adoptar como estrategia de negocios imperativa, en el contexto multicultural de los cambios actuales", afirmó Mary Mathis, directora ejecutiva de Latinarrific.

"Es un placer para nosotros asociarnos con Latinarrific para conectar a una comunidad dinámica y de rápido crecimiento como es la comunidad profesional de latinas, con Women In, nuestra sección del WSJ sobre mujeres profesionales", afirmó Leigh Gilmore, directora general de periodismo en vivo para The Wall Street Journal. "El compromiso de Dow Jones para la igualdad en el lugar de trabajo es fundamental, y uno de los efectos de halo más atrayentes del reciente cambio de actividades presenciales a virtuales es nuestra capacidad de expandir el alcance de nuestra audiencia en cantidad, locaciones, y aún más importante, diversidad. Estamos deseosos de trabajar con el equipo de Latinarrific para fomentar y crear oportunidades para nuestra comunidad Women In".

La asociación comienza con dos eventos dinámicos.

Foro de mujeres en el lugar de trabajo

Fecha: 30 de septiembre de 2020

Horario: 11:00 a. m. a 8:45 p. m.

El Foro de mujeres en el lugar de trabajo de este año destacará la manera en que los líderes de alto nivel pueden seguir comprometidos en crear mejores espacios de trabajo para todas las personas, incluso cuando el negocio haya experimentado un cambio inesperado. El programa se puede configurar por completo para adaptarse a sus tiempos y objetivos; puede elegir escuchar a directores ejecutivos que hacen las cosas de otra manera, ser parte de una reunión de consejo altamente interactiva, participar de ejercicios profundos en pequeños grupos, formar redes con pares, disfrutar de una conversación después del cierre con dos de las voces más nuevas de la comedia, o todo lo anterior.

Regístrese aquí Utilice el código de promoción: Latinarrific para recibir un 30% de descuento

CONSEJO NACIONAL CORPORATIVO HISPANO

Serie de conversaciones de liderazgo del Consejo Nacional Corporativo Hispano (NHCC) sobre talento:

"Latinas in Corporate America"

La asociación de Latinarrific con la Red de mujeres ejecutivas y el Consejo nacional corporativo hispano hablará sobre un estudio de investigación de mercado revolucionario: "Las mujeres latinas en los Estados Unidos corporativos, con un pie en dos mundos, mejorando la experiencia de las mujeres latinoamericanas". Mary Mathis, directora ejecutiva de Latinarrific, abrirá el debate, con una introducción de Eduardo Arabu, director ejecutivo de NHCC, y perspectivas de Karianne Gomez, vicepresidente de valores estratégicos de NEW. Arminda Figueroa, vicepresidente de estrategia y atracción de audiencias, moderará un animado panel de debate.

Fecha: 7 de octubre a las 2 p. m. EST

Título: "Las mujeres latinas en los Estados Unidos corporativos, con un pie en dos mundos, mejorando la experiencia de las mujeres latinoamericanas"

Investigación: Estudio realizado por NEW y Latinarrific

"En un momento en el que el poder de compra anual hispano se acerca a los USD 1,7 billones, no hay directoras ejecutivas latinas en el Fortune 500 , aunque las mujeres de origen latinoamericano representan el sector de más rápido crecimiento para emprendedores de pequeños negocios. El estudio ofrece perspectivas esenciales sobre lo que impulsa el avance de las carreras de las latinas y maneras en que las empresas pueden identificar, promover y retener mejor a las líderes de origen latinoamericano, para lograr una ventaja competitiva en el mercado".

Este evento es gratuito.

Sitio web: https://www.nhcchq.org/upcoming-events/latinas-in-corporate-america/

Registro directo: bit.ly/NHCC-LatinasInCorporateAmerica

"Las mujeres de origen latinoamericano son un electorado influyente en crecimiento en los Estados Unidos. La porción de latinas en la población femenina de los Estados Unidos aumentará del 16,4 % actual a un 25,7 % en el 2050. ¿Qué significa esto para su empresa? ¿Cuáles son las oportunidades para poner el foco en el talento, las consumidoras y proveedoras latinas, y en sus estrategias de relaciones comunitarias? Las empresas que hacen un énfasis marcado en las iniciativas de diversidad e inclusión posicionan a sus correspondientes compañías para competir en el mercado hispano de los Estados Unidos", dijo Eduardo Arabu, director ejecutivo del Consejo nacional corporativo hispano.

Karianne Gomez, vicepresidente de valor estratégico de NEW, agregó: "Las latinas no son un grupo monolítico y la red de mujeres ejecutivas sintió que era fundamental contar las historias de las diversas experiencias de las latinas. Las empresas deben adaptar su enfoque para el desarrollo profesional a las necesidades únicas del contexto de cada mujer latina, sus experiencias y sus aspiraciones de progreso".

Sobre Latinarrific: Latinarrific es una plataforma galardonada de 360 grados que apunta a ayudar a las empresas y organizaciones para llegar al mercado hispano de los Estados Unidos de manera efectiva, por medio de las latinas y sus familias. Latinarrific ayuda a las mujeres latinoestadounidenses a resolver sus desafíos por medio de cursos, eventos, historias y programación de videos educativos que brindan inspiración y fomentan aspiraciones, y con educación sobre productos, cupones y muestras. Latinarrific ayuda a los directores de marketing a utilizar sus recursos de manera más eficiente para lograr atraer el mercado de las latinas. El equipo multicultural de Latinarrific realiza investigación de mercado cualitativa, desarrollo de bases de datos y talleres Listen to Lift, y crea programas a la medida para promover cambios en diversidad e inclusión.

CONTACTO:

Medios: Mary Mathis, Directora ejecutiva de Latinarrific[email protected] (954) 224-2296

Información del evento: Melissa Guerrero, [email protected] (786) 367-1515

FUENTE Latinarrific Company

Related Links

http://latinarrific.com/



SOURCE Latinarrific Company