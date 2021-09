Latinas in Tech anuncia lista Latina Founders

Empreendedoras latinas que arrecadaram milhões de dólares agora podem ser identificadas com facilidade na lista Latinas in Tech Founders

SÃO FRANCISCO, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Latinas in Tech publicou há pouco a lista Latina Founders. Esta é uma lista de fundadoras latinas que arrecadaram um milhão de dólares ou mais, bem como de fundadoras que têm o potencial de arrecadar um valor semelhante.

Os latinos sempre representaram apenas uma pequena parcela do investimento de capital de risco, e as empresas há muito pensam que as latinas não são representadas de forma alguma, então Cecilia Corral e a Latinas in Tech, trataram de provar que isso estava errado.

De acordo com a Crunchbase, fundadoras negras e latinx arrecadaram 2,3 bilhões de dólares, o que representa 2,6% do total de financiamentos. No entanto, empreendimentos fundados por latinas nem mesmo são listados nos resultados.

Atualmente, existem mais de 200 latinas que abriram suas firmas, receberam financiamento e solidificaram suas empresas com receitas substanciais.

Por anos, jornalistas dos Estados Unidos e de países da América Latina têm se esforçado para localizá-las e, agora, com a nova lista da Latinas in Tech, qualquer pessoa pode filtrá-las por país, nome, empresa ou valor arrecadado.

A intenção é aumentar o tamanho da lista ao longo do tempo para chamar a atenção de mais empresas de capital de risco e, em última análise, aumentar o número e a visibilidade da lista Latina Founders.

"Em 2017, passei a procurar a Latina Tech Founders depois de saber que não atingíamos o valor mínimo de arrecadação de fundos para poder discursar em uma conferência de tecnologia para fundadoras", disse Cecilia Corral, cofundadora e vice-presidente de produtos da CareMessage, uma empresa HealthTech que nasceu em Stanford e com formação YCombinator.

"Quando a pandemia surgiu em 2020 e percebi que minha lista passou de oito para mais de 200 empresas, era o momento de fazer o trabalho evoluir, e eu não poderia pensar em uma organização melhor do que a Latinas in Tech para levar isso adiante. Espero ver a Latinas in Tech desenvolver todo um ecossistema para apoiar a Latina Tech Founders e fazer esta lista chegar a milhares de membros", disse Cecília, que já arrecadou mais de 25 milhões de dólares em capital filantrópico de grandes instituições para a CareMessage.

"A Latinas in Tech é importante para a HealthSherpa porque oferece um ótimo local para eu ter, pessoalmente, como fundadora coreana/porto-riquenha LGBTQ, um local de comunidade, suporte, encontro e parceria com outras latinas", disse Cat Perez, cofundadora e diretora de produtos da HealthSherpa, uma empresa de tecnologia com sede na Califórnia dedicada a conectar indivíduos com convênios de saúde.

Sobre a Latinas in Tech: a Latinas in Tech (LiT) é uma organização sem fins lucrativos com origens humildes. O que começou como duas amigas que precisavam de suporte profissional agora é uma comunidade multinacional de mais de 17 mil mulheres latinx com presença local nos Estados Unidos, Canadá, México e Reino Unido. "Tal como nossos membros, nossa missão é ambiciosa: buscamos remodelar o setor de tecnologia para que as mulheres latinx não sejam apenas bem representadas, mas também prosperem no ecossistema", disse Rocio van Nierop, diretora executiva da Latinas in Tech.

