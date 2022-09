LATINAS IN TECH SE ASOCIA CON KORBEL® CALIFORNIA CHAMPAGNE PARA CELEBRAR A MUJERES HISPANAS INFLUYENTES EN CAMPOS STEM CON LA COLECCIÓN DE NFT LUMINARIAS Y SU EXPOSICIÓN DE ARTE EN EL METAVERSO

El programa brinda por los logros de las latinas que revolucionan la industria de la tecnología y potencian a sus comunidades en honor al Mes de la Herencia Hispana

SAN FRANCISCO, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Latinas in Tech, una organización sin fines de lucro que busca conectar, apoyar y empoderar a las mujeres hispanas que trabajan en el campo de la tecnología, ingresa al metaverso en alianza con Korbel® California Champagne para presentar Luminarias, una exposición de arte virtual que destaca a 30 latinas disruptoras en las industrias STEM. Desde ejecutivas corporativas hasta creadoras digitales, las homenajeadas estarán representadas como NFT de retratos individuales y formarán parte de una galería en RV totalmente envolvente. Para obtener más información, haga clic aquí.

Diseñados por la galardonada ilustradora y artista digital Lucia Diaz, cada retrato de la colección Luminarias se puede comprar como un NFT benéfico, y todas las ganancias se donan a Latinas in Tech. La subasta comenzará en 0.030 Ethereum (ETH) o USD 50 en OpenSea. La exposición en el metaverso, que se lanzará el 15 de septiembre y estará abierta durante todo el Mes de la Herencia Hispana, se podrá disfrutar por medio de dispositivos de RV, computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes.

Según un estudio reciente, mientras que las mujeres representan el 28.8 % de la fuerza laboral en el campo de la tecnología en los Estados Unidos, las hispanas solo representan el 2 %. Esta notable disparidad, así como la muy publicitada brecha salarial para las latinas, han llevado a líderes comunitarios y profesionales a fomentar que más latinas desarrollen carreras en campos STEM. Latinas in Tech, que empodera y conecta a mujeres hispanas desde 2014, trabaja codo a codo con las principales compañías de tecnología para crear espacios seguros para el aprendizaje, la mentoría y el reclutamiento.

"Luminarias arroja luz sobre algunas de las extraordinarias mujeres hispanas que están iluminando trayectorias profesionales para las latinas en STEM", señaló Rocío van Nierop, cofundadora y directora ejecutiva de Latinas in Tech". Latinas in Tech se enorgullece increíblemente de asociarse con Korbel para brindar por estas pioneras y modelos a seguir que aportan significativas contribuciones a sus industrias y a nuestra comunidad en su conjunto".

La primera cohorte de Luminarias, presentada por Latinas in Tech x Korbel, son:

Beatriz Acevedo , directora ejecutiva y cofundadora de SUMA Wealth

, directora ejecutiva y cofundadora de SUMA Wealth Julie Acosta , directora sénior de Analítica Web de AutoZone

, directora sénior de Analítica Web de AutoZone Cecilia Ambros , directora de Investigación y Ciencias de Datos de Compass

, directora de Investigación y Ciencias de Datos de Compass Deborah Berebichez , científica principal en Microelectrónica y Computación Cuántica de VTT

, científica principal en Microelectrónica y Computación Cuántica de VTT Luz Bratcher , fundadora de Golden Repair

, fundadora de Golden Repair Ana Bretschneider , directora de Patrocinios y Operaciones de Programas de Latinas in Tech

, directora de Patrocinios y Operaciones de Programas de Latinas in Tech Diana Centeno-Gomez , jefa de la División de Sistemas de Detección Inteligente y Electrónica del Centro de Investigaciones Glenn de la NASA

, jefa de la División de Sistemas de Detección Inteligente y Electrónica del Centro de Investigaciones Glenn de la NASA Melissa Cintrón-Muñoz , productora de eventos de Meta

, productora de eventos de Meta Priscila Cordero , gerente principal de Marketing de Productos de Amazon Luna

, gerente principal de Marketing de Productos de Amazon Luna Cecilia Corral , cofundadora y vicepresidenta de productos de CareMessage

, cofundadora y vicepresidenta de productos de CareMessage Claudia Cruz , directora de Pasantías y Aprendizaje Experiencial de la Universidad de Nevada , Reno

, directora de Pasantías y Aprendizaje Experiencial de la Universidad de , Sarahi Espinoza Salamanca , directora ejecutiva y fundadora de DREAMers Roadmap

, directora ejecutiva y fundadora de DREAMers Roadmap Adriana Gil Miner , directora de Marketing de Iterable

, directora de Marketing de Iterable Verónica Gilliard , directora adjunta de Servicios de Plataforma del Departamento de Tecnología de California

, directora adjunta de Servicios de Plataforma del Departamento de Tecnología de California Michelle Heng , directora ejecutiva y cofundadora de Everlaunch

, directora ejecutiva y cofundadora de Everlaunch Catalina Laverde , gerente de Ingeniería de Spotify

, gerente de Ingeniería de Spotify Michelle LeClerc , directora creativa de LeClerc

, directora creativa de LeClerc Heather Martinez , abogada sénior de Uber

, abogada sénior de Uber Mariana Matus , directora ejecutiva y cofundadora de Biobot Analytics

, directora ejecutiva y cofundadora de Biobot Analytics Cynthia Maxwell , directora de Ingeniería en Tecnología de Estudios de Animación de Netflix

, directora de Ingeniería en Tecnología de Estudios de Animación de Netflix Hady Mendez , directora de Equidad de Slack

, directora de Equidad de Slack Alejandra Meza , directora de Diseño de Productos de Huckleberry Labs

, directora de Diseño de Productos de Huckleberry Labs Lynette Midy , directora sénior de Ingeniería de SpotHero

, directora sénior de Ingeniería de SpotHero Elaine Montilla , directora de tecnología para la Evaluación de Escuelas de los Estados Unidos de Pearson

, directora de tecnología para la Evaluación de Escuelas de los Estados Unidos de Pearson Shannon Morales , directora ejecutiva y fundadora de Tribaja

, directora ejecutiva y fundadora de Tribaja Sandra Mosquera , vicepresidenta y directora de productos de JP Morgan Chase

, vicepresidenta y directora de productos de JP Morgan Chase Maria Rubio , líder de UX de Keybank

, líder de UX de Keybank Monica SanMiguel , directora de Negocios de Enova International

, directora de Negocios de Enova International Diana Toscas , directora de Ingeniería y Experiencia del Desarrollador de PayPal

, directora de Ingeniería y Experiencia del Desarrollador de PayPal Daniela Veloz , ingeniera sénior de Software de Expedia

Presentada en la plataforma Spatial del metaverso, la exposición Luminarias se inspiró en las trayectorias profesionales de sus homenajeadas. Los visitantes serán invitados a navegar por un breve laberinto para acceder a su destino final: la Galería Luminarias. El espacio construido a la medida, un enorme recinto de dos plantas, exhibe la colección NFT en su planta baja y cuenta con un salón de reuniones bañado por el sol en la azotea. Los visitantes pueden disfrutar de las vistas panorámicas desde lo alto junto con una intervención final de las Luminarias que abarca el cielo. Para celebrar su gran inauguración, Latinas in Tech y Korbel organizarán un evento exclusivo de lanzamiento en la galería el 15 de septiembre. Haga clic aquí para conocer más detalles.

"Luminarias es una celebración del legado, la excelencia y la innovación", comentó Gary Heck, presidente y propietario de Korbel. "Para el Mes de la Herencia Hispana de este año, no solo queríamos reconocer las contribuciones históricas de la comunidad, sino también mostrar cómo estas ayudan a dar forma a nuestro futuro. Korbel se enorgullece de asociarse con Latinas in Tech para nuestra primera incursión en el metaverso, orientada tanto por la cultura como por el propósito".

"Estoy encantada de formar parte de una conversación tan oportuna e importante que tiene lugar en la comunidad hispana", expresó Lucia Diaz, quien desde antes ha colaborado con marcas globales de moda y belleza de lujo. "Para esta colección de NFT, mi intención era retratar a cada una de las Luminarias como iconoclastas identificables que fueran tanto inspiradoras como aspiracionales. Quiero que los asistentes salgan de esta exposición sintiendo que cualquier cosa es posible, especialmente en la era de la Web3 y el metaverso".

Acerca de Latinas in Tech

Latinas in Tech es una organización sin ánimo de lucro con orígenes humildes. Lo que comenzó como dos amigas que necesitaban apoyo profesional es ahora una comunidad global de casi 20,000 mujeres latinxs. Nuestro grupo comenzó en Silicon Valley en 2014 y desde entonces se ha expandido a otras 20 ciudades con una presencia local en todo el mundo. Nuestra misión es ambiciosa al igual que la de nuestros miembros: buscamos darle una nueva forma a la industria de la tecnología para que las mujeres latinxs no solo estén bien representadas, sino que también prosperen en el ecosistema de la tecnología. Para obtener más información o donar a nuestra organización sin fines de lucro, visite www.latinasintech.org.

Acerca de Korbel® California Champagne

Creada en 1882 en el Russian River Valley del condado de Sonoma, Korbel Champagne Cellars produce la champaña por método champenoise más popular de los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera medida del éxito de Korbel durante sus 140 años puede apreciarse en el impacto que ha tenido en los consumidores estadounidenses y su presencia en varias celebraciones a lo largo de los años. De propiedad y administración de la familia Heck desde 1954, Korbel actualmente produce 11 champañas de California y una cantidad limitada de vinos no espumosos. En una planta aparte, Korbel también produce uno de los brandis más destacados del país.

Para obtener información de prensa descargable, haga clic aquí.

Celebre de manera responsable.

FUENTE Latinas in Tech

SOURCE Latinas in Tech