LatinFinance anuncia a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2021

MIAMI, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- LatinFinance anunció a los ganadores de sus Deals of the Year Awards 2021.

Los Deals of the Year Awards de LatinFinance son el reconocimiento emblemático de transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe. Los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el período de elegibilidad del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Los ganadores fueron elegidos por el personal editorial de LatinFinance a través de un exhaustivo proceso de selección.

La lista completa de ganadores se puede encontrar en un suplemento especial de Deals of the Year para la revista LatinFinance. Los ganadores serán reconocidos en la cena anual de los Deals of the Year Awards de LatinFinance el 10 de marzo de 2022, en la ciudad de Nueva York.

Acuerdos e instituciones ganadores

Emisor soberano del año República de Chile

Emisor corporativo del año Cemex

Prestatario sostenible del año Suzano

Bono soberano del año Emisión de USD 4.000 millones en varios tramos de la República del Perú

Gestión de pasivos soberanos del año Oferta inaugural de bonos locales por DOP 116.800 millones de República Dominicana

Bono cuasi-soberano del año Oferta de bonos por USD 1.850 millones con vencimiento en 2041 y 2061 del Aeropuerto de Tocumen

Acuerdo subnacional del año Reestructuración de deuda por USD 7.100 millones de la Provincia de Buenos Aires

Bono corporativo de alta calidad del año Bono vinculado a la sostenibilidad y denominado en euros de FEMSA

Bono corporativo de alto rendimiento del año Emisión inaugural de bonos sostenibles y en USD de Mercado Libre

Gestión de pasivos corporativos del año Programa de gestión de pasivos de Petrobras

Préstamo sindicado del año Préstamo vinculado a la sostenibilidad por MXN 40.000 millones de Coppel

Acuerdo en moneda local del año Oferta de deuda por CLP 1,6 billones de la República de Chile

Acuerdo nacional de fusión y adquisición del año Adquisición de Biosev por parte de Raizen

Acuerdo transfronterizo de fusión y adquisición del año Adquisición internacional de la participación de Naturgy en CGE por parte de State Grid

Reestructuración del año Reestructuración de préstamo por USD 1.600 millones de Cinépolis

Financiación estructurada del año Programa de emisión de bonos cubiertos por ECA de USD 2.000 millones del Metro de Panamá

Acuerdo ESG del año Bonos verdes por USD 1.200 millones con vencimiento en 2056 de Interchile

Acuerdo FI del año Bonos de nivel 2 vinculados a la sostenibilidad por USD 500 millones con vencimiento en 2031 de Itaú Unibanco

Acuerdo de capital privado del año Adquisición por parte de KKR de los activos de fibra de Telefónica en Chile y Colombia

OPI del año OPI por BRL 11.400 millones de Rede D'Or

Oferta subsecuente de acciones del año Oferta subsecuente por BRL 5.500 millones del Banco Inter

Innovación financiera del año Financiamiento Estructurado Federal de Estados (FEIEF) por USD 4.000 millones de México

Estudio de abogados del año Brasil Pinheiro Neto

Estudio de abogados del año México Ritch, Mueller y Nicolau

Estudio de abogados del año Andes Simpson Thacher & Bartlett

Estudio de abogados del año Latinoamérica Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Operador de bonos del año Citi

Operador de fusiones y adquisiciones del año BTG Pactual

Operador de inversiones del año BofA Securities

Banco de inversión del año de Latinoamérica y Empresa financiera del año J.P. Morgan

